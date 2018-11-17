الغارديان: الآلاف حول العالم يؤدون صلاة الجنازة على جثمان خاشقجي المفقود

مصدر الصورة Reuters Image caption صلاح خاشقجي يتلقى التعازي في والده في منزل الأسرة في جده

الغارديان نشرت ملفا لتغطية أحدث التطورات في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول وذلك في موضوع أعدته بيثان ماكيرنان مراسلة الجريدة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا.

وتقول ماكيرنان إن الآلاف أدوا صلاة الغائب على خاشقجي في المسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الحرام في مكة وفي عدد من مختلف دول العالم منها اسطنبول و تونس و واشنطن و لندن و باريس.

وتوضح ماكيرنان أن هذه المشاركة جاءت بعد النداء الذي وجهته خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي للمشاركة في اداء الصلاة على روح الفقيد كما أن نجل خاشقجي الأكبر صلاح وأخيه عبد الله تحدثا لأول مرة على جريمة مقتل والدهما عبر تدوينة على موقع تويتر دعيا فيها الجميع للمشاركة في الصلاة.

وتضيف ماكيرنان أن نجلي خاشقجي طالبا السلطات في السعودية وتركيا بالتعاون معهما لاستعادة رفاة والدهما لدفنها في مقبرة الأسرة في المدينة المنورة مضيفة أن الأسرة ستتقبل العزاء في منزلها في المملكة لعدة أيام.

وتعرب ماكيرنان عن اعتقادها أن التغيير الأخير في الرواية السعودية الرسمية لمقتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل القنصلية يبدو قائما على حماية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإبعاده عن تحمل أي مسؤولية في الجريمة.

وتضيف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سرب الأدلة بشكل متتالي حول القضية يضع المزيد من الضغوط على عدوه الإقليمي محمد بن سلمان وذلك بعدما أصر على المطالبة بتسليم المتهمين في القضية للخضوع للاستجواب في اسطنبول والمطالبة بفتح تحقيق دولي في القضية.

ثمن العدوان

مصدر الصورة AFP/getty Image caption إحتفالات النصر في غزة

الإندبندنت نشرت مقالا لبيل ترو مراسلتها في الشرق الأوسط بعنوان "نتنياهو يدفع ثمن عدوانه على غزة".

وتقول ترو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دفع عبر قراراته الهوجاء إلى أزمة إنسانية في قطاع غزة ودفع الآلاف للتظاهر قرب الحدود مع القطاع لأكثر من ثمانية أشهر موضحة ان هذه الأفعال ارتدت عليه الآن لتقوض حكومته.

وتعبر ترو عن حيرتها حيث يصبح المنطق بلا معني عندما ترفض قيادة قطاع غزة الذي يتعرض لوابل مستمر من الصواريخ اتفاق الهدنة الذي عرض عليها بينما تقبل به إسرائيل.

وتسعى ترو لتوضيح الأمر مستدركة أن مدينة سديروت القريبة من القطاع تعرضت لأسوأ قصف صاروخي من غزة التي اطلق المسلحون منها 460 صاروخا كان المواطنون يقفون في الشوارع ويحرقون الإطارات وهم يرددون العار عليكم حتى توقف أبواق التحذير.

وتضيف أنه الأمر كان معكوسا على الناحية الاخرى حيث وقف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمام مقر الحركة المدمر والذي استهدفته إسرائيل بالقذائف وهم يشعرون بالفخر والانتصار ويتلقون التهاني.

وتوضح ترو أن أكبر المصابين والخاسرين من هذه المعركة هو نتنياهو نفسه والذي كان وياللعجب يعمل على تأجيج الحرب لكنه في النهاية وضع نفسه في خانة الخطر حيث يبدو أن حكومته قد فقدت الغالبية الإئتلافية التي كانت تدعمها في الكنيسيت وهو ما قد يدفع إلى انتخابات مبكرة في أسوأ توقيت بالنسبة لنتنياهو حزبه.

"حكومة نتنياهو تتداعى"

مصدر الصورة Reuters

الديلي تليغراف نشرت مقالا لراف سانشيز من القدس يؤكد فيه أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتداعى بعدما أكد حلفاؤه في الحكومة أنه لم يعد هناك غمكانية لاستمرار التحالف معه.

يضيف سانشيز إن حزب البيت الإسرائيلي المتطرف طالب الحكومة بحل نفسها وتحديد موعد عاجل لانتخابات مبكرة وذلك بعدما رفض نتنياهو منح الحزب المشارك في الإئتلاف الحكومي وزارة الدفاع.

ويقول سانشيز إن الحزب لم يعلن انسحابه من الحكومة لأن ذلك سيعني بالطبع سقوط الحكومة بشكل فوري وترك فرصة لنتنياهو لمحاولة لملمة الإئتلاف الحكومي المترهل حيث أصدر نتنياهو بيانا في اللحظة الأخيرة محذرا فيه الأحزاب المتطرفة من انها سترتكب خطئا تاريخيا إذا تسببت في سقوط حكومته.

وينقل سانشيز عن المتحدث باسم تكتل الليكود الذي يقود الحكومة قوله مباشرة قبل عطلة يوم السبت إن "نتنياهو سيواصل محادثاته مع الأحزاب المحافظة يوم الأحد حتى لاترتكب خطئا تاريخيا بالإطاحة بحكومة محافظة".

ويواصل سانشيز قائلا إن نتنياهو حذر من أن سقوط حكومة تكتل الليكود عام 1992 أدى لتولي حزب العمل وقتها تشكيل الحكومة ثم أقدم قادته على توقيع اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين ما ادى لغضب عارم في صفوف اليمين الإسرائيلي المتشدد.