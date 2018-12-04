الإندبندنت: قيادات "تنظيم الدولة" في مرمى النيران مع تقلص نفوذه

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نشرتالإندبندنت مقالا لمراسلها في بيروت ريتشارد هول حول مصير قيادات تنظيم الدولة الإسلامية بعد التراجع الملحوظ للمساحات التي يسيطر عليها التنظيم.

ويقول هول إن هذا التراجع الحاد في مناطق سيطرة عناصر التنظيم هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى اعتقال وقتل أعداد متزايدة من قيادات التنظيم في الفترة الأخيرة.

ويوضح أن التنظيم فقد الكثير من المناطق الآمنة والمنازل التي كان قد أعدها ليلجأ إليها قادته في حال تأزمت الأمور وبالتالي أصبح هؤلاء القادة لايجدون أي مكان للاختباء وبقوا في العراء بحيث أمكن الوصول إليهم بسهولة.

وأضاف هول أن التنظيم في أقوى حالاته سيطر على مساحات واسعة من الأراضي بين العراق وسوريا وعلى مساحة تضاهي مساحة المملكة المتحدة لكنه الآن تراجع بشكل كبير بحيث لم يعد يسيطر إلا على عدة قرى على ساحل نهر الفرات في محافظة دير الزور.

وأشار هول إلى أن القوات التي شكلتها الولايات المتحدة وتدعمها في سوريا أعلنت مؤخرا أنها قتلت أبو العمرين أحد قياديي التنظيم مع عدد من معاونيه في غارة في منطقة صحراوية قريبة من دير الزور.

و ينقل هول عن هذه القوات تأكيدها أن أبو العمرين كان أحد المتهمين في قتل مواطن أمريكي بعد اختطافه في سوريا عام 2014 إضافة إلى .

صواريخ إيران

مصدر الصورة AFP/getty Image caption تجربة لصاروخ قادر الإيراني بعيد المدى

ونتحول إلى صحيفة الغارديان التي نشرت مقالا لمحرر الشؤون الديبلوماسية باتريك وينتور بعنوان "فرنسا وبريطانيا تحذران من اختبارات إيران الصاروخية.

ويوضح وينتور أن باريس ولندن تشعران بالقلق من الاختبارات التي تجريها إيران لصواريخ متوسطة المدى القادرة على حمل انواع متعددة من الرؤوس.

ويقول وينتور إن الولايات المتحدة ربما تستطيع أخيرا أن ترى بعينيها أن حلفاءها الأوروبيين قد اقتنعوا أخيرا بأن إيران ربما تشكل خطرا أكبر مما ظنوا وأن استمرارهم في الالتزام بالاتفاق النووي مع طهران الذي وقعوه عام 2015 لم يعد مبررا.

ويضيف وينتور أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقد الاختبارات الصاروخية الإيرانية وسيكون حاضرا الأسبوع الجاري في اجتماعات حلف شمال الاطلسي (الناتو) لتحذير الدول الأعضاء من حجم الخطر الذي تشكله إيران على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ويشير وينتور إلى أن برايان هووك الممثل الأمريكي الخاص في ملف إيران انتقد في ندوة يوم الخميس التعامل الاوروبي مع الملف الإيراني موضحا أن هذا الجو العام على الصعيد السياسي العالمي جعل القادة الإيرانيين لايتوقعون رد فعل كبير لتصرفاتهم المتهورة.

غزو روسي؟

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الديلي تليغراف نشرت موضوعا لمراسلها في العاصمة الروسية موسكو عنونه بشكل مباشر قائلا "أوكرانيا تحشد قواتها على الحدود مع روسيا خوفا من الغزو".

تقول الصحيفة أن القيادة العسكرية الاوكرانية بدأت في استدعاء الاحتياطي العسكري وحشد قواتها على الحدود المشتركة مع روسيا مشيرة إلى وجود دلائل عدة على عزم موسكو غزو أراضيها.

وتضيف أن الرئيس الأكراني بيترو بوروشينكو أعلن الأحكام العرفية الأسبوع المنصرم في 10 مناطق مجاورة للحدود الروسية ثم اعلن التحركات العسكرية للجيش الاوكراني الإثنين فيما قال إنه "رد فعل على الزيادة الكبيرة في أعداد الحشود العسكرية الروسية على الحدود المشتركة مع أوكرانيا وفي إقليم القرم المحتل".

وأشارت إلى أن بوروشينكو كان قد أكد في حديث له قبل ذلك بيوم واحد أن روسيا تسعى لاحتلال ميناء ماريوبول الاستراتيجي وخلق شريط بري يصل أراضيها بشبه جزيرة القرم.

وتابعت الصحيفة أن المتحدث باسم الرئيس الروسي وصف ما قاله الرئيس الاوكراني "بالهراء" وأضاف أن بوروشينكو يسعى لإضفاء طابع من التوتر على الأجواء السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية في اوكرانيا بعد 3 أشهر.

وتضيف الجريدة أن روسيا افتتحت جسرا بين أراضيها وشبه جزيرة القرم قبل نحو سبعة أشهر.