الغارديان: "السياسات العدائية للمهاجرين تقوض جهود بريطانيا في العراق"

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نشرت صحيفة الغارديان موضوعا لماثيو ويفر تناول فيه الجهود التي تبذلها بريطانيا في العراق والمعوقات التي تواجهها.

ويقول ويفر إن المشروعات التي بدأتها بريطانيا قبل سنوات لمواجهة حالة الفوضي في العراق في فترة مابعد الحرب أصبحت تواجه معوقات كبرى بسبب السياسات الحكومية المعادية للمهاجرين في لندن.

ويوضح ويفر أن مشروعا حكوميا لتدريب العراقيين في مجالات الخدمة المدنية في الجامعات البريطانية المختلفة تلقى ضربة مؤجعة مؤخرا بعدما رفضت الداخلية البريطانية منح العشرات من المتدربين العراقيين تأشيرة الدخول لبريطانيا.

ويضيف ويفر أن برنامجا تموله وتنظمه الحكومة البريطانية أيضا لمواجهة العنف والتفرقة بين الجنسين في مناطق الأكراد في العراق واجه أيضا معوقات مشابهة بعدما رفضت الداخلية البريطانية منح تأشيرة الدخول لستة من أعضائه.

ويوضح ويفر أن هؤلاء الأعضاء تلقوا الدعوة لحضور مؤتمر في بريستول الشهر الماضي كان يفترض أن يكون بمثابة ثمرة عملهم الدؤوب في البحث والذي استمر نحو عامين.

ونقل ويفر عن منظمي الفعاليتين اتهامهم للداخلية البريطانية بمضاعفة حجم الفشل البريطاني في الحرب في العراق بتقويض الجهود المبذولة لمواجهة أثاره.

فيسبوك يمنع نجل نتنياهو

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ونشرت صحيفة آي موضوعا أشارت فيه إلى أن موقع شركة فيسبوك علق حساب نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأوضحت الجريدة أن الحساب الخاص بيائير نتنياهو تم منعه لمدة 24 ساعة كما لم يسمح الموقع لمتابعي يائير بمشاركة تعليق كتبه وصف خلاله موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأنه "شرطة الأفكار".

وتشير الجريدة إلى أن يائير شن هجوما حادا على فيسبوك عبر حسابه خلال يوم الأحد ووجه له انتقادات لاذعة بسبب محو منشور له طالب فيه بالانتقام للجنديين الإسرائيليين اللذين قتلا على يد مسلحين فلسطينيين الأسبوع الماضي.

وتضيف الجريدة أن يائير طالب في منشوره بإبعاد الفلسطينيين من الأراضي التي وصفها بأراضي إسرائيل ما دفع فيسبوك إلى محو المنشور بسبب حضه على الكراهية والعنف.

وتقول الجريدة إن فيسبوك كان قد ألغى منشورا آخر ليائير قبل نحو أسبوع قال فيه "إنه يفضل لو أن كل المسلمين غادروا أرض إسرائيل".

كويك أب تتوسع في الشرق الأوسط

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ونشرت صحيفة ديلي تلغراف موضوعا اقتصاديا حول شركة كويك أب التي تنافس شركة دليفروو في مجال توصيل الطلبات للمنازل وخطط الشركة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط عامة وخاصة منطقة الخليج.

وتقول الجريدة إن كويك أب تمكنت من الحصول على خمسة ملايين جنيه استرليني كتمويل إضافي لبدء خططها الطموحة للتوسع وذلك بعدما بدأت قبل 4 سنوات في منافسة شركة دليفروو داخل بريطانيا.

وتضيف الجريدة أن كويك أب حصلت على الملايين الخمسة العام الماضي من مكتب جوبي كابيتال لتمويل المشروعات ورفعت بذلك ميزانيتها إلى 25 مليون جنيه استرليني وبدأت بالفعل العمل في إمارة دبي مطلع العام الجاري.

وتشير الجريدة إلى أن كويك أب ستفتتح فروعا أخرى في مناطق مختلفة في الخليج بينها البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية إضافة إلى إمارات أخرى في دولة الإمارات.

وتعتبر الجريدة أن هذه الخطوة هي جزء من "حرب توصيل الطلبات" في منطقة الخليج مضيفة أن شركة كريم ضخت مئات الملايين من الدولارات لتدرشين خدمة "كريم فوود" لتوصيل الطلبات للمنازل.

وتوضح الجريدة أن كويك أب بدأت خدماتها مطلع العام الجاري في مدينتي دبي و مانشستر كأول توسع لها خارج لندن ونقلت عن باسل الكوسه مؤسس الشركة قوله إن التوسع يجري في مدن مختارة مسبقا بسبب قوة سوق التجزئة فيها.