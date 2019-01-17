سلطت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية الكثير من الضوء على رفض البرلمان البريطاني لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، أو البريكست .

وكانت ماي قد نجت من تصويت برلماني بحجب الثقة بعد يوم من تلقيها هزيمة قاسية في التصويت على خطتها، فيما تُعد أكبر هزيمة لحكومة في تاريخ بريطانيا.

وتحت عنوان "بريطانيا تنتظر المعجزة أو الفوضى"،كتب جلال عارف في الأهرام المصرية ليقول: "لم تعد القضية إسقاط الحكومة أو بقاءها. الوضع الآن أخطر. بريطانيا مهددة بحالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، والمخاطر تتجاوز مصير السيدة ماي إلي مصير بريطانيا التي أصبحت تخاف علي وحدة الدولة من ناحية، وتواجه المجهول اقتصاديا وسياسيا من ناحية أخري".

ويضيف الكاتب "تحتاج بريطانيا لمعجزة كي تخرج من أزمتها. يقول الخبراء إن الشركات البريطانية قد خسرت حتي الآن تريليون جنيه استرليني، وأن القادم أسوأ. عاصمة المال 'لندن' مهددة بفقد مكانتها. الاقتصاد الخامس في العالم يتراجع بنسبة كبيرة".

كما يؤكد سعيد محمد في الأخبار اللبنانية أن "الخيارات أصبحت محدودة أمام ماي، لا سيما أن الأوروبيين بدوا غير مهتمين بمد حبال النجاة لماي من خلال امتناعهم عن إبداء شيء من المرونة والقبول بإعادة التفاوض على بعض جزئيات الاتفاق، مما يشير إلى أنهم سعداء بتعثر مشروع حكومة المحافظين ومستبشرون في سرّهم بإمكان إعادة فتح الباب من جديد لاستمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبيّ، بشكل أو بآخر".

ويضيف الكاتب "أجندة المعارضة الآن، وبعد فشلها بالإطاحة بماي، تتمحور حول حشر الحكومة في مربّع الالتزام بعدم الخروج من الاتحاد خلال سبعين يوماً من دون اتفاق، لأن عواقب ذلك، الاجتماعية والاقتصادية، قد تكون كارثية على البلاد والمواطنين والمقيمين، وقد تتسبب في تعقيدات وأزمات لوجستية وحدودية غير مسبوقة".

وفي الوطن المصرية، كتب عماد الدين أديب مقالاً بعنوان "البريكست الخروج من الخروج" يقول فيه إنه حتى بعد نجاتها من التصويت بعدم الثقة، تظل ماي "على حافة النهاية"، مؤكداً أنها "هُزمت 3 مرات، مرة من حزبها، ومرة من المعارضة العمالية، ومرة من حلفائها السابقين في الاتحاد الأوروبي، الذى لم يساعدها في مفاوضات شاقة استمرت 17 شهراً".

ويضيف أديب "أهم درس نستخلصه من تجربة البريكست هو أن الاستفتاء الشعبي هو الطريق لحسم القرارات التاريخية، وأن البرلمان هو مصدر التشريع والمراقبة، وأن الديمقراطية لها آليات لا بد أن تحترم مهما كانت نتائجها قاسية ومؤلمة وأحياناً مدمرة".

"الانهيار والتفكك"

تقول منال لطفي في الأهرام المصرية إن فرص نجاح ماي المستقبلية في إدارة بريطانيا باتت "محدودة، فقد وضعت نفسها بنفسها في خندق صعب، وقلصت الخيارات، وأضاعت الوقت، وتعاملت مع البريكست كإرث شخصي. والحقيقة ان البريكست أكبر منها وأكبر من أي سياسي بريطاني وهى غالباً ستدفع قريباً ثمن إساءة التعامل السياسي مع أخطر تحد يواجه بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية".

وتحت عنوان "بريطانيا تنجرف بسرعة نحو الانهيار والتفكك"، تقول رأي اليوم اللندنية في افتتاحيتها "إذا أردت أن تعرف كيف تسقط النخب السياسية وتقود بلادها إلى حال من الفوضى والشلل والسير نحو المجهول، فما عليك إلا أن تتابع ما يجري حاليا في بريطانيا فيما يتعلق بموضوع الخروج من الاتحاد الاوروبي".

وتضيف رأي اليوم "بريطانيا التي كنا نعرفها انتهت واحتمالات تفككها باتت واردة جدا وخروجها من الاتحاد الاوروبي الذي بات مؤكدا ربما يؤدي إلى خروجها من خانة الدول العظمى أيضا".

وتشدد الصحيفة أن "بريطانيا تعيش حالةً من الفوضى غير مسبوقة، وسَفينَتها تغرق، وتَزحَف بسُرعة نَحو كارثة سياسية واقتصادية، أمّا عَدا ذلك فتفاصيل، وتلاعُب بالكلمات، وادِّعاء المعرفة من قبل العديدين الذين نَصَّبُوا أنفسهم كخبراء ومحلّلين".

وفي افتتاحيتها التي عنونتها "بريطانيا مأزق تاريخي"، تقول الخليج الإماراتية إن "بريطانيا، خامس قوة اقتصادية عالمية وحكومة ماي أمام المجهول، خصوصاً أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد بات قريباً... ولا نية للاتحاد الأوروبي لإعطاء مهلة جديدة لبريطانيا أو التفاوض بشأن اتفاق جديد".

وتضيف الصحيفة " تعرف ماي أن وضعها بات صعباً، وقد أوضحت ذلك بقولها إن الاتحاد الأوروبي لن يعرض اتفاقاً بديلاً'، لكنها حذرت في الوقت نفسه من انعكاس ذلك على وحدة بريطانيا، مؤكدة أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة جداً، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال، وذلك على ضوء احتمال أن يؤدي ذلك إلى تصاعد الدعوات الانفصالية المملكة المتحدة."