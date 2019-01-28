الفايننشال تايمز: السعودية على قائمة بروكسل السوداء لغسيل الأموال

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الفاينانشيال تايمز نشرت موضوعا قالت فيه إن الاتحاد الأوروبي سيدرج اسم السعودية على رأس قائمة سوداء تضم عددا من الدول التي فشلت في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين.

وتوضح الصحيفة أن هذا الإجراء سيحتم على البنك الأوروبي أن يقوم بإجراء المزيد من الفحوصات والتدقيقات على العمليات البنكية مع السعودية والمتعاملين معها.

وتضيف أن مسؤولين أوروبيين أكدوا أن المفوضية الأوروبية على وشك إعلان قائمة سوداء تضم 23 دولة متهمة بالفشل الاستراتيجي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابيين وهي القائمة التي ينتظر أن تثير خلافا سياسيا كبيرا.

وتقول الصحيفة إن ليبيا أيضا سيرد اسمها على القائمة التي لم تضم روسيا رغم التحويلات البنكية الضخمة التي أجرتها عبر بنوك أوروبا إلا أن المفوضية الأوروبية أشارت إلى انها لازالت تراجع موقف روسيا.

أنصار الأسد

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التايمز نشرت موضوعا لريتشارد سبنسر من العاصمة اللبنانية بيروت بعنوان "أنصار الأسد ينتقدوه بسبب نقص الوقود".

تقول الصحيفة إن المحافظات السورية التي ظلت موالية للرئيس بشار الأسد خلال الاعوام الثمانية الأخيرة تشهد حالة من الغضب والانتقادات بسبب نقص الوقود وهو الامر الذي يحدث رغم استعادة النظام السيطرة على أغلب أنحاء البلاد.

وتوضح الصحيفة أنه في نوع من الاحتجاج غير المسبوق اتجه المواطنون السوريون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد النظام وتأكيد فشله في إدارة البلاد بسبب نقص الوقود والكهرباء.

وتقول الصحيفة إن النظام تسامح مع هذه الاحتجاجات كنوع من انواع التنفيس بالإضافة إلى استخدامها كنوع من الضعط على الدول الحليفة لتقديم الدعم.

حملة غانتز

مصدر الصورة Reuters Image caption بيني غانتز خلال حفل تنصيب رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد قبل أيامِ

الديلي تليغراف نشرت في نسختها الرقمية موضوعا لمراسليها راف سانشيز في القدس و أبوبكر بشير في غزة بعنوان بيني غانتز يستخدم فيلما فلسطينيا مسروقا في حملته الدعائية.

تقول الصحيفة إن اللواء الإسرائيلي السابق بيني غانتز الذي يخوض سباق الانتخابات العامة في إسرائيل استخدم مقاطع من فيلم فلسطيني مسروق في جزء من حملته الدعائية منوها من خلالها أنه ساهم في إعادة اجزاء من غزة إلى العصر الحجري خلال الحرب التي جرت عام 2014.

وكان غانتز يقود الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014 قبل أن يقرر ترك الخدمة و دخول معترك السياسة ليخوض الانتخابات العامة امام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي.

وتشير الصحيفة إلى ان غانتز لم يقدم الكثير للناخبين حتى الآن عن مؤهلاته السياسية او الاقتصادية أو حيثيات برنامجه لكنه بدأ حملته الدعائية بتقديم مقاطع مصورة في وسائل الإعلام تقدم للناخبين مؤهلاته العسكرية.

وتضيف الصحيفة أن أحد الإعلانات يفتخر بأن غانتز "قتل 1364 إرهابيا" بينما يقول آخر إنه "أعاد اجزاء من غزة إلى العصر الحجري"، موضحة أن الفيديوهات لا تذكر أي شيء عن قتل 1462 مدنيا خلال الحرب حسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وتشير الصحيفة إلى أن أحد الفيديوهات يضم مشاهد جوية مصورة من طائرة مسيرة التقطها الجانب الفلسطيني بعد الحرب توضح مدى الدمار الذي تعرض له القطاع، موضحة أن الفيديو صورته شركة "ميديا تاون" الفلسطينية والتي يقع مقرها في غزة والتي أكدت أن المقطع مسروق واستخدمه غانتز في حملته دون الحصل على إذن منها.

كولومبيا الأوروبية

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الإندبندنت نشرت موضوعا يلقي الضوء على دولة ألبانيا ومعتبرا أنها تحولت بسبب تجارة المخدرات إلى كولومبيا الأوروبية.

وتوضح الصحيفة أن الشرطة شنت حملة شعواء على أماكن زراعة القنب والمخدرات في ألبانيا قبل نحو عامين وتمكنت خلال تلك الحملة من تدمير مساحات كبيرة من هذه الزراعات لكن ذلك لم يؤثر على نشاط تجار المخدرات اللذين يقومون بتهريبها إلى بقية دول الاتحاد الاوروبي.

وتضيف الصحيفة إن المهربين أصبحوا أكثر شراسة حيث أصبحوا يهربون كميات كبيرة من الكوكايين في مخبأ صغير في قارب ويبحرون به سرا إلى شواطيء أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي معتمدين على شبكات التهريب والدعم التي أسسوها في وقت سابق.

وتقول الصحيفة إن المهربين الألبان أصبحوا يشترون الكوكايين من أمريكا الوسطى والهروين من وسط أسيا ويهربونه إلى إيطاليا ومنها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي في تجارة تدر المليارات كل عام.

وتشير الصحيفة إلى ان الشرطة في الولايات المتحدة وأوروبا تؤكد أن العصابات الألبانية أصبحت أكبر مهرب للمخدرات في الاتحاد الأوروبي كما أصبحت قيمة المخدرات التي تقوم بتهريبها إلى أوروبا نحو 4 مليارات دولار سنويا وهو التقدير المعتمد على حجم ونسبة المخدرات التي صادرتها الشرطة.