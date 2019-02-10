في صنداي تايمز: البابا يصنع التاريخ في أبوظبي ويدفن الكراهية في الرمال

مصدر الصورة Reuters Image caption البابا فرانسيس يؤدي الصلاة في ملعب الشيخ زايد في الإمارات

صنداي تايمز نشرت مقالا للكاتب والمؤرخ البريطاني بيتر فرانكوبان يتناول فيه الزيارة التي قام بها بابا روما الأسبوع الماضي لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عام التسامح.

ويعتبر فرانكوبان أن البابا فرانسيس صنع التاريخ خلال تلك الزيارة "التي تؤشر على بداية حقبة جديدة من تصميم الجانبين المسيحي والمسلم على تحسين العلاقات بينهما".

ويلفت فرانكوبان الانتباه إلى التغطية الإعلامية المكثفة في الإمارات والسعودية لزيارة البابا و القداس الذي أقامه في استاد الشيخ زايد في أبو ظبي موضحا أن إحدى الصحف نشرت تغطية للزيارة على 27 صفحة بالكامل بينها شرح لكيفية الإشارة بالصليب أثناء الصلاة.

ويعتبر فرانكوبان أن الزيارة كانت ضرورية لبناء جسور الثقة والتعاون بين الديانتين، حيث أكد البابا أن "الدين لايمكن أن يستنكر حاجة الناس الماسة لبناء الجسور بين الشعوب و الثقافات المختلفة".

ويقول الكاتب إن "الزيارة خطوة هامة لتحسين العلاقات وبدء حوار في الإمارات حيث تلتقي الرمال بناطحات السحاب وحيث يقع تقاطع الطرق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب".

ويوضح أن البابا تلقى العديد من أسئلة الصحفيين على الطائرة في طريق العودة حيث طرح بعضهم فكرة أنه في الوقت الذي كانت الزيارة نوعا من الاحتفال بالتسامح كان سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات ممتلئا حيث اعتقلت السلطات مواطنا بريطانيا لارتدائه قميص المنتخب القطري بعد فوزه ببطولة أسيا لكرة القدم.

ويشير إلى ان البابا قال إنه يجب على الجميع العمل معا لبناء المستقبل وإلا فلن يكون هناك مستقبل على الإطلاق.

"سرقوا كليتي"

مصدر الصورة Reuters

في الأوبزرفر نطالع تقريرا لمراسلها شون كولامب من العاصمة المصرية بعنوان "حبسوني وأخذوا كليتي وقالوا فكر في أطفالك".

يقول التقرير إن العديد من الأفارقة يتجهون إلى الأراضي المصرية سعيا للإنطلاق منها نحو أوروبا لكن بعضهم يقع فريسة في أيدي عصابات الإتجار بالأعضاء البشرية.

و يوضح أن بعض المهاجرين يضطر لتقديم أعضائه كبديل عن المال الذي لا يملكه ويحتاج دفعه للحصول على مساعدة هذه العصابات في تهريبة بشكل غير قانوني إلى الساحل الجنوبي لأوروبا.

ويعرض التقرير بعض الحالات منها شخص يدعى داويت من إريتريا حيث حصل على المال من أسرته وقدمه لعصابات التهريب لمساعدته على الانتقال إلى مصر عبر الأراضي السودانية عندما كان عمره 13 عاما تجنبا للتجنيد الإجباري في الجيش الإريتري.

وتضيف أنه لم يجد المال الكافي في مصر ليدفع لعصابات التهريب مقابل رحلة عبور البحر المتوسط نحو أوروبا ورغم انه سعى للحصول على عمل لجمع المبلغ المطلوب إلا أنه لم يفلح حتى قابل رجلا سودانيا عرض عليه بيع كليته مقابل المال المطلوب لرحلة عبور المتوسط.

ويواصل التقرير قائلا إنه أُجريت لداويت بعد الفحوصات الطبية قبل نزع إحدى كليتيه مقابل 5 آلاف دولار و عندما أفاق في المستشفى كان يعاني ألما حادا في جنبه وظل يصرخ ويلعن حتى جاءه الوسيط وأعاده إلى مقر إقامته.

و يعتبر كولامب أن قصة داويت أكثر شيوعا مما تشير إحصاءات الأمم المتحدة والتي تقول إن نحو 700 حالة إتجار بالأعضاء تتم سنويا أغلبها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط مضيفة أن هذه التجارة تزدهر خلال الأعوام الماضية في مصر على وجه الخصوص.

"صلاح ينهي الأزمة"

مصدر الصورة AFP/getty

و على صدر ملحقها الرياضي نشرت الصانداي تايمز صورة لنجم الكرة المصري ونجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح وهو يحتفل بهدفه في مرمى بورنموث مع عنوان مثير "أي أزمة تلك؟ تسديدة صلاح الرائعة تتوج عودة ليفربول إلى قمة الدوري".

وفي الداخل عنونت الصحيفة للتقرير الذي اعده مراسلها جوناثان نورثكروفت من ملعب الأنفيلد مقر ليفربول حيث أقيمت المباراة بشكل مختلف "صلاح يرسم البسمة على وجه كلوب" في إشارة إلى المدير الفني للفريق يورغن كلوب.

وكتب نورثكروفت قائلا " عاقدا ذراعيه أمام صدره وابتسامة واسعة تزين وجهه هذا هو الوضع الذي يحبه محمد صلاح وليفربول مع هدف رائع وأداء جميل وفوز مريح وثمين في سباق الفوز بلقب الدوري".

ويضيف نورثكروفت أن ليفربول الآن سيحصل على راحة انتظارا لمباراته القادمة في دوري الأبطال الأوروبي.

ويشير نورثكروفت إلى أن أهم ما في المباراة كان الفوز السريع حيث سجل الفريق 3 أهداف خلال 48 دقيقة واستعاد صلاح ثقته التهديفية سريعا بعد مباراتين على التوالي لم يسجل فيهما وفشل الفريق في تحقيق الفوز.