الغارديان: "محاصر من كل الجهات: تنظيم الدولة الإسلامية يتحصن في آخر معاقله"

مصدر الصورة AFP/getty

نشرت الغارديان تقريرا شارك فيه بيثان ماكيرنان مراسلة الصحيفة في تركيا والمختصة بشؤون الشرق الأوسط و محمد رسول من منطقة باغوز.

تقول الصحيفة وصفا للواقع في باغوز إن لمعة مفاجئة تستمر أجزاء من الثانية في سماء باغوز يتبعها صوت انفجار قوي ثم هزة ارتدادية نتيجة الانفجار فكرة ضخمة من النيران تغمر الحي بأكمله وتحرقه.

وتوضح الصحيفة أن هذا الوصف هو لمشهد وقع في باغوز عندما اصابت القذائف مستودعا للذخيرة لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يتكتلون في آخر معقل لهم بعد معارك استمرت نحو 5 سنوات توسع خلالها التنظيم ليضم مساحات ساشعة في العراق وسوريا قبل أن يبدأ في التضاؤل.

وتوضح الجريدة أن الولايات المتحدة تسعى للانتهاء سريعا من آخر معقل للتنظيم بعدما أقرت هدنة لمدة 10 أيام لإخراج المدنيين والنساء والأطفال حيث بدأت المعارك مرة اخرى في باغوز بقوة كبرى غير مسبوقة حتى خلال المعارك لاستعادة مدن أخرى أكبر من التنظيم مثل الموصل والرقة.

وتؤكد الصحيفة أن عناصر التنظيم يصدون أي محاولات من جانب قوات سوريا الديمقراطية.

وتوضح أن مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية يفشلون في التقدم خلال ساعات النهار بسبب عناصرالتنظيم الذين يرتدون أحزمة ناسفة وعمليات التفجير الذاتي، علاوة على استخدامهم صواريخ حرارية تستهدف السيارات و الشاحنات بسهولة.

وتقول الصحيفة إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يعانون بشكل أكبر أثناء القتال خلال ساعات الليل لأنهم يفتقدون لنظارات الرؤية الليلية التي وفرتها الولايات المتحدة للمقاتلين التابعين لها على الجانب الآخر.

فرص نتنياهو

مصدر الصورة AFP/getty

التايمز نشرت تقريرا عن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بعنوان "فرص نتنياهو تتراجع بسبب فضيحة اتهامه بالفساد" وضمنت هذا التقرير تحليلا لأحدث المستجدات على ساحة الانتخابات حسب استطلاعات الرأي.

تقول أنشيل فيفر الصحفية في جريدة هآرتس الإسرائيلية والتي تكتب في التايمز أحيانا إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تراجع في نتائج استطلاعات الرأي مؤخرا لكنه قد يكون قادرا على الفوز ضاربة المثل بأن زعيم تكتل الليكود نتنياهو في أول ترشح له لرئاسة الوزراء كان متأخرا في انتخابات عام 1996 وراء زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء في ذلك الوقت شيمون بيريز بنحو عشر نقاط لكنه تمكن من العودة وسجل انتصارا على بيريز بفارق أقل من واحد في المئة من الأصوات.

وتوضح فيفر أنه منذ ذلك الحين كان نتنياهو قادراً على العودة في نتائج استطلاعات الرأي بشكل مذهل، مشيرة إلى أنه في الانتخابات الأخيرة التي فاز بها نتنياهو عام 2015 كان حزب العمل متقدما على تكتل الليكود حتى قبل 3 أشهر من موعد التصويت، لكن نتنياهو قاد الليكود للفوز بالانتخابات بفارق خمس نقاط كاملة.

وتوضح فيفر أن نقطة قوة نتنياهو تكمن في أنه يستطيع إقناع المصوتين المتراخين من قاعدة اليمين المتشدد في إسرائيل بالنزول والتصويت لصالحه عبر إقناعهم بأن اليسار على وشك الفوز بالانتخابات والعودة لحكم البلاد وهو ما يفعله حاليا حيث أكد اكثر من مرة ان تحالف الأزرق والأبيض الذي يتقدم عليه في استطلاعات الرأي يتكون من "مجموعة من اليساريين المتخفين".

و تضيف فيفر أن نتنياهو يصف الاتهامات التي وجهت إليه بالفساد بأنها مؤامرة دبرها اليساريون بالتعاون مع وسائل الإعلام والصحفيين اليساريين الراغبين في الإطاحه به من منصبه مشيفة أنه لكي يجعل دعايته اكثر تأثيرا أضاف إليها جرعة التخويف من العرب.

وتوضح أن نتنياهو في يوم التصويت في انتخابات العام 2015 نشر مقطعا مصورا يدعي أن الناخبين العرب الذين يحق لهم التصويت يتحركون نحو لجان التصويت بشكل جماعي منظمة من قبل نقابات عمال مختلفة وجمعيات غير حكومية للتصويت ضد الليكود ثم قام معاونوه باتهام المعارضة بمحاولة الفوز بالانتخابات عبر أصوات الأحزاب العربية.

"صلاح يضيع الفرص"

مصدر الصورة Allsport/getty

الإندبندنت نشرت مقالا لكبير مراسليها الرياضيين ميغيل ديلاني عنونه بالقول إن " صلاح يضيع الفرص وليفربول يتعثر امام إيفرتون".

يعتبر ديلاني أنه رغم أن إيفرتون لم يكسب أي مباراة من مباريات ديربي الميرسيسايد بينه وبين ليفربول خلال السنوات العشر الماضية لكن تعادل الأحد ربما يكون أكثر تعادلات الفريق أمام ليفربول اقترابا من الانتصار لأنه تعادل قد يمنع منافسه المباشر في مدينة ليفربول من الحصول على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ).

ويحمل ديلاني مهاجمي ليفربول المسؤولية عن تعثر الفريق في المباريات الأخيرة وفقدان قمة الترتيب لصالح مانشستر سيتي لأول مرة هذا الموسم قائلا "لا شك ان مهاجمي ليفربول يتحملون المسؤولية خاصة محمد صلاح الذي أصبح وديعا ويضيع الفرص بشكل واضح كما أنه وقع عدة مرات".

ويضيف ديلاني أن المباراة شهدت عدة فرص سانحة لليفربول أبرزها عندما مرر هندرسون لصلاح كرة سهل انفرد على إثرها بالمرمى إلا أن لمسته الأخير لم تكن جيدة بما يكفي لتسجيل الهدف ويقول "الأمر المقلق فعلا هو الضغط الذي شكلته الفرصة الضائعة على صلاح نفسه بحيث أصبح قلقا من الحصول على فرصة للتسجيل بدلا من أن تصبح مجرد فرصة ضاعت كما يفعل كبار الهدافين في العالم".

ويؤكد ديلاني ان الانفراد الثاني لصلاح كان مثالا جيدا لتأثره بالفرصة الأولى الضائعة حيث أنه لمس الكرة أكثر من اللازم في طريقه نحو المرمى ما سمح للمدافع مايكل كاين بإبعاد الكرة قبل حتى أن يصوبها صلاح.