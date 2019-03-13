الغارديان: هزيمة مدوية لماي

مصدر الصورة Reuters Image caption ماي

هيمن رفض البرلمان البريطاني لخطة رئيسة الوزراء تريزا ماي للخرروج من الاتحاد الأوروبي على الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء، حيث تناولته الصحف في صفحاتها الرئيسية وفي افتتاحاياتها وفي صفحاتها للرأي.

جاءت الصفحة الرئيسية للغارديان بعنوان "هزيمة مدوية أخرى لماي قبل 16 يوما من تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي". وتقول هيذر ستيوارت، المحررة السياسية للصحيفة" إن ماي منيت بهزيمة ثانية مهينة في تصويت البرلمان على خطتها للخروج من الاتحاد الأوربي، فيما يمثل ضربة جديدة لسلطتها التي منيت بخسائر بالغة.

وتضيف الكاتبة إنه قبل 16 يوما فقط من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تجاهل أعضاء البرلمان توسل ماي "أرجوكم ابرموا الخطة"، بعد أن قال الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو حزب أيرلندا الشمالية الداعم لماي، إنه غير مقتنع بالتطمينات التي حصل عليها مؤخرا من الاتحاد الأوروبي.

وتضيف الكاتبة أن ماي رجت أعضاء مجلس العموم بصوت متهدج قائلة "إنه الوقت الذي يجب أن نتحد فيه. ادعموا هذه الخطة وأتموا الاتفاق".

وتضيف الكاتبة أنه بعد "الهزيمة الكارثية" نهضت ماي لتقول إنها تشعر "بخيبة الأمل العميقة"، وإن أعضاء البرلمان سيكون لديهم اليوم فرصة لنقاش إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وفي الصفحة الأولى لصحيفة ديلي تلغراف نطالع مقالا لأليسون بيرسون بعنوان "مثل سوبرانو محتضرة".

وتقول الكاتبة إن مشهد ماي اليوم يبدو كما لو كان مشهد احتضار في عمل من أعمال الأوبرا، حيث تتعالى صرخات السوبرانو وتترنح حتى تكاد تسقط على خشبة المسرح، بينما يجلس المشاهدون ويتمنون نهاية المشهد، محدثين أنفسهم "أرجوكم ضعوا نهاية لكل هذا الشقاء".

وتقول الكاتبة إن مشاهدة ماي في مجلس العموم كان "أمرا مؤلما"، فماى "لم تتمكن حتى من الاعتماد على مستشاريها المقربين". وتضيف أنه من الواضح للعيان أن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يدركون مدى ضعف ماي، فهي رئيسة وزراء لا تحظى بتأييد برلمانها بينما يتنازع أعضاء حكومتها للحصول المنصب حال تخليها عنه.

على حافة الهاوية

وننتقل إلى صحيفة التايمز التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "على شفا الهاوية". وتقول الصحيفة إن خسارة تصويت واحد على واحدة من السياسات الرئيسية لحكومة قد يعتبر سوء حظ، ولكن الهزيمة الساحقة للمرة الثانية في تصويت على السياسة ذاتها بعد عدة أسابيع يتعدى حدود الإهمال وسوء الحظ

وتضيف أنه تحت الظروف الطبيعية، ستعني الهزيمتين الاستقالة

الخطوات القادمة

وننتقل إلى صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال لجيمس بلتز بعنوان "الخطوات القادمة". ويقول الكاتب إن رفض أعضاء البرلمان خطة ماي يعني أنهم لهم صوت أكبر ورأي أهم في ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي.

وتضيف الصحيفة إن إخفاق ماي المتكرر أدى إلى فقدان أعضاء البرلمان المؤيدين للخروج من الاتحاد الثقة في ماي، حيث حاول 100 منهم إبعادها عن منصبها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضى.

ويقول إن ماي لم تظهر أي مؤشر على الاستعداد للاستقالة من منصبها رغم هزيمتين مهينتين لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي أمام مجلس العموم، ولكن مشكلتها الرئيسية هي أن رفض أعضاء البرلمان لخطتها يحد بصورة حادة قدرتها على المناورة.

ويقول الكاتب إنه من شبه المؤكد أن البرلمان سيصوت ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويضيف أنه من المحتمل أن يوافق البرلمان على تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تبدأ بتفعيلها مفاوضات خروج أي دولة عضو من الاتحاد، مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

ويستدرك الكاتب قائلا إنه في حال موافقة البرلمان على تمديد العمل بالمادة 50، فإن ذلك سيعني أنه على ماي التفاوض على ذلك مع زعامة الاتحاد كما سيتعين عليها أيضا تحديد الهدف من التمديد.

حرب الجزائر

مصدر الصورة Getty Images Image caption مظاهرات الجزائر

ونعود إلى صحيفة التايمز والقضية العربية الرئيسية التي تناولتها الصحف، وهي أحداث الجزائر. وجاءت افتتاحية الصحيفة بعنوان "معركة الجزائر: أكبر دول إفريقيا تواجه خيارا بين الإصلاح والحرب الأهلية".

وتقول الصحيفة إن ما يحدث في الجزائر سيكون له تأثير بالغ شمال افريفيا وأوروبا. وتضيف أنه للوهلة الأولى تبدو أزمة الجزائر يسيرة، فالرئيس المعتل الصحة عبد العزيز بوتفليقة، الذي أقعدته السكتات الدماغية والبالغ من العمر 82 عاما، سعهتزم الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وتقول الصحيفة إن بوتفليقة لا يزال في السلطة منذ أكثر من 20 عاما، وإن عزمه الترشح يعني تصريحا بأنه سيبقى في السلطة خمسة أعوام أخرى, وتضيف أنه مع الأخذ في الاعتبار صحته المعتلة وعدم ظهزره علنا منذ سنوات أدى إلى غضب الجزائريين.

وتقول الصحيفة إن رفض بوتفليقة التخلي عن السلطة وغموض الحكومة بشأن جدول الانتخابات أذكى مخاوف من أن يكون الأمر مجرد مناورة للتأجيل والمماطلة. والخوف الأكبر هو أن تكون بطانة بوتفليقة والمتنفذين في البلاد يسعون ولإيجاد مجرد رأس جديد.