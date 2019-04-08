التايمز: القذافي "أخفى 30 مليون دولار أمريكي في قبو لرئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما"

مصدر الصورة Reuters

البداية من صحيفة التايمز التي نشرت تقريراً لارين كونوي - سميث بعنوان " القذافي أخفى30 مليون دولار أمريكي سراً في قبو رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما".

وقالت كاتبة التقرير إن لغز اختفاء مليارات الدولارات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أخذت منحى جديداً وسط تقارير تفيد بأنه خبأ هذه الأموال في قبو زوما رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما.

وأضافت أنه تم الكشف عن هذا المبلغ خلال نقله من قبو في منزل زوما في ناكاندلا إلى مملكة إسواتيني المعروفة سابقاً بسوازيلاند، تبعاً لصحيفة صنداي تايمز إفريقيا.

وأشارت كاتبة المقال إلى أن القذافي نقل هذه المبالغ المالية لزوما للحفاظ عليها قبل فترة قصيرة جداً من مقتله على أيدي الثوار في أكتوبر/تشرين الثاني 2011.

وتابعت بالقول إن زوما (76 عاما) نفى مسبقاً معرفته بالمكان الذي يخبئ فيه القذافي أمواله في جنوب إفريقيا.

وأردفت أنه بعد مقتل القذافي، بذلت الحكومة الليبية الجديدة جهوداً حثيثة للكشف عن أموال القذافي المهربة للخارج إلا أن جهودها تعقدت بسبب استمرار القتال بين الجماعات المسلحة للسيطرة على ثروة البلاد وثروته النفطية.

وطلبت السلطات الليبية مراراً من سيريل رامافوسيا، رئيس جنوب إفريقيا للمساعدة في البحث عن هذه الأموال، إلا أن لم يستجب لهذه الدعوات، بحسب كاتبة التقرير.

وأضافت أن رامافوسيا (66 عاما) زار مملكة إسواتيني في 3 مارس /آذار الماضي برفقة بعض الوزراء الأمن والعلاقات الدولية لتشغيل مناقشات غير محددة مع الملك مسواتي الثالث الذي يترأس عائلة سوازي الملكية.

وختمت بالقول إن زوما كان صديقاً مقرباً للقذافي وزاره عدة مرات في طرابلس في عام 2011 بالنيابة عن الاتحاد الافريقي في محاولة فاشلة للتوصل إلى اتفاق سلام

مصدر الصورة EPA

اردوغان والديمقراطية

وجاءت افتتاحية صحيفة الغارديان بعنوان "النتائج السيئة بالنسبة لأردوغان تعتبر جيدة بالنسبة للديمقراطية".

وقالت الصحيفة إن الرجال الأقوياء لا يقهرون، مضيفة أن الأخبار المذهلة بأن المعارضة التركية استطاعت تحقيق الفوز في الانتخابات المحلية - وضعت قيد الانتظار بعد اعتراض حزب العدالة والتنمية.

وأضافت أنه مهما حدث في الفترة المقبلة فإن ليس هناك أدنى شك بأن نتائج تلك الانتخابات شكلت صفعة لأردوغان، الرئيس المنتخب وذلك بعد مرور 16 عاماً على حكمه.

وتابعت بالقول إن التضخم الاقتصادي في البلاد بلغ 20 في المئة كما أن واحداً من 4 شباب عاطلين عن العمل، مشيرة إلى أن المشاريع الضخمة في البلاد كمطار إسطنبول الجديد - الذي يقدر تكلفته الآن بـ 6 مليار جنيه إسترليني- والذي اعتبر انجازاً باديء الأمر، أضحى اليوم جزءاً من المشكلة.

وختمت بالقول إن سيطرة المعارضة على المدن قد يعطيها فرصة للإيفاء بوعودها، مضيفة أن النتائج الأولية لهذه الانتخابات قد يكون انذاراً متواضعاً للرجل الذي تخلى عن التواضع منذ وقت طويل.

مصدر الصورة EPA

تنظيم الدولة والهروب

وفي الختام، نقرأ في صحيفة آي مقالاً لساموئيل أوزبورن بعنوان "رهينة لدى تنظيم الدولة الاسلامية يسبح نحو الحرية".

وقالت كاتبة المقال إن اندونيسي كان يقبع رهينة لدى تنظيم الدولة الاسلامية في الفيلبين استطاع الهرب وسبح نحو الحرية، مضيفة أن هيري ارديانسيه استطاع الهرب من خاطفيه خلال محاولة معارك دارت بين قوات المارينز وعناصر من ميليشيا أبو سياف في حزيرة سيموسا في جنوبي اقليم سولو.

وأضافت أن المارينز انتشلوه من البحر وأنقذوه خلال هروبه من أيدي التنظيم، مشيرة إلى أن إندونيسي آخر فر من التنظيم سباحة إلى أنه غرق، بحسب الناطق باسم القوات العسكرية.

وأردفت أن أندونيسي آخر قتل خلال محاولته الفرار من التنظيم، وختمت بالقول إن جميع هؤلاء الرهائن اختطفهم التنظيم من جزيرة بروناوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.