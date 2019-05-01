في التايمز: أبو بكر البغدادي يحاكي طريقة أسامة بن لادن

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البداية من صحيفة التايمز التي نشرت تقريراً لريتشارد سبنسر بعنوان "زعيم تنظيم الدول الإسلامية يحاكي بن لادن".

وقال سبنسر إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة تعهد بدحر قادة تنظيم الدولة الإسلامية بعد ظهور أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم، في فيديو جديدا، ليهدد بشن مزيد من الهجمات "الإرهابية" حول العالم.

وأضاف أن الكثير من المحللين والدبلوماسيين يعتقدون أن البغدادي يعيش الآن إما في غرب العراق أو في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وأردف أن الفيديو لم يعط أي تفصيل عن المكان الذي يختبئ فيه البغدادي.

وتابع بالقول إن تنظيم الدولة ما يزال يشن هجمات في سوريا والعراق، ويعتقد مسؤولون أجانب بأن التنظيم لديه نحو 15000 عنصر.

ونقل كاتب التقرير عن الناطق باسم قوات التحالف، الكولونيل سكوت راولينسون، قوله "نحن مستمرون في مهمتنا لدحر داعش، وذلك من خلال تعقب مصادر تمويله وعملية تجنيد عناصر جديدة والتعاون لشن اعتداءات متطرفة أخرى".

وتطرق الكاتب إلى الفيديو الأخير الذي ظهر فيه البغدادي والذي استمر لنحو 18 دقيقة، قائلاً إنه سُجل ليظهر بصورة واضحة أن التنظيم يريد جذب انتباه العالم إلى حملة "إرهابية" عالمية.

وظهر البغدادي في الفيديو مرتدياً سترة باللون الكاكي وبجانبه كلاشينكوف في صورة تشبه الصور التي كانت تُلتقط لزعيم القاعدة أسامة بن لادن قبل قتله.

ويرى الخبراء أن تماهي البغدادي في صورة بن لادن ربما يكون لأنه يريد تقديم نفسه على أنه من أكثر الشخصيات الجهادية إثارة للإعجاب.

ويختم بالقول إن الفيديو يظهر البغدادي على أنه منهمك بالشؤون اليومية للتنظيم وبأنه يدير شؤون التنظيم عن كثب.

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"السودان والخطوط الأمامية"

وننتقل إلى صحيفة الغارديان التي نشرت تقريرا لبيتر بيومنت بعنوان " السودان: معتقلون سابقون يعودون إلى الخطوط الأمامية".

وتحدث كاتب المقال عن الناشط حبيب علي يوسف الذي أطلق سراحه في أواخر شهر آذار/مارس الماضي بعد احتجاز أمضى فيه نحو ثلاثة أشهر. ولما عاد يوسف إلى منزله، وجد أن زوجته سلاف عصام بلول تم اعتقالها بسبب نشرها تعليقات عن الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب التقرير.

ونقل الكاتب عن يوسف قوله إنهم "خططوا لأمر، قدموا لي القهوة وأبقوني في المكتب وهم يعلمون أنها وحدها في المنزل".

لكن، أطلق سراح زوجته في 10 إبريل/نيسان، وفور إطلاق سراحها اتجهت للمنزل ثم بعدها للمشاركة في الاحتجاجات معه خارج مركز القوات العسكرية.

وختم بالقول إنه في 11 إبريل/نيسان أي بعد 30 عاماً من حكم عمر البشير تم عزله من منصبه من قبل العسكر وتم اطلاق جميع السجناء السياسيين، إلا أن المحتجين بقوا مطالبين بضمانات لانتقال السلطة إلى حكومة مدنية بعد عقود من الحكم العسكري.

القهوة والسرطان

ونختم بخبر طبي لجين كيبري نشرته صحيفة "آي" بعنوان " القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي".

وقالت كاتبة المقال إن النظام الغذائي الغني بالقهوة والفواكه والخضار والحبوب يحمي من الإصابة بسرطان الثدي، بحسب دراسة طبية جديدة.

وأضافت الدراسة أن الأغذية الغنية بالفينول كالتوت بجميع أنواعه والحمضيات والخوخ والبصل والقهوة والأرز والدقيق والذرة والشوفان مفيدة في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن الدراسة أجراها فريق في جامعة نفارا في إسبانيا، وتطرقوا فيها إلى العلاقة بين حمض الفينول وسرطان الثدي. وشملت الدراسة نحو 11028 سيدة.

ونقلت الكاتبة عن الدكتورة كاترينا تيسميت قولها إنه " لطالما علمنا أن تناول الفواكه والخضار جزء مهم من نظامنا الغذائي وأنه يساعدنا على تقليل نسبة الإصابة بسرطان الثدي لأنه يسمح لنا بالحفاظ على وزن طبيعي".

وختمت بالقول إنه يجب تشجيع النساء على اتباع نظام غذائي صحي يحميهن من الإصابة بسرطان الثدي.