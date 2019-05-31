التلغراف: انتهى عهد نتنياهو الذي لا يقهر

مصدر الصورة EPA Image caption نتنياهو

شح اهتمام الصحف البريطانية الصادرة الجمعة بالشأن العربي، ومن بين القضايا الشرق اوسطية التي تناولاتها الصحف اخفاق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية، وتصرحات مستشار الأمن الوطني القومي الأمريكي بشأن إيران. ومن بين القضايا المحلية التي تناولاتها الصحف البريطانية تعثر محاولات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

البداية من صحيفة ديلي تلغراف، وتحليل لراف سانشيز من القدس بعنوان "حقبة نتنياهو الذي لا يقهر انتهت، وبدأت متاعبه القانونية". ويقول سانشيز إنه لم يمض إلا ستة أسابيع على صعود نتنياهو على المنصة وإعلان فوزه في الانتخابات، حيث فاز بفترة خامسة في منصبه كرئيس للوزراء.

ويقول سانشيز إن كل هذا الانتصار انتهى وتداعى بعد عدد من الساعات التي عمتها الفوضى، فبعد إخفاقه في تشكيل ائتلاف حاكم، أضطر البرلمان لإعلان انتخابات مبكرة لم يكن هو أو الناخبون يريدونها.

ويضيف الكاتب أن صورة نتنياهو الذي لا يقهر تحطمت. ويضيف أن الشاغل الأول لنتنياهو الآن هو التحقيق معه إثر مزاعم بقبوله هدايا فاخرة بصورة غير قانونيةـ وغير بعض اللوائح العامة في البلاد مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من قطب من أقطاب الإعلام.

ويقول إن نتنياهو كان يعتزم في خلال الشهور الستة المقبلة في رئاسة الوزراء أن يغير الإجراءات حتى يحصل على حصانة من التقاضي أثناء بقاءه في منصبه.

ويضيف أن نتنياهو حصل على تذكرة بمتاعبه القانونية عندما وافقت زوجته على دفع 12 ألف دولار لتسوية قضية الاحتيال التي تواجهها.

ويرى الكاتب أن الناخبين عادة ما يعقابنون الحزب الحاكم لإخفاقه في الحكومة، وهذا ما قد يحدث لحزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، في الانتخابات المقبلة.

ويضيف أن نتنياهو لم يتوقع أن يواجه الناخبين لعدة أعوام مقبلة، ولهذا لم يخف أو يجمل اعتزامه تغيير اللوائح لتجنب التقاضي.

"بولتون وإيران

مصدر الصورة Reuters Image caption بولتون

وفي صحيفة الغارديان نطالع مقالا لباتريك وينتور، محرر الشؤون الدبلوماسية، بعنوان "بولتون يقول إنه سيثبت أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات نفط في الخليج".

ويقول الكاتب إن مسؤول الأمن القومي الأمريكي قال بالأمس إنه سيقدم أدلة إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة يقول إنها توضح أن إيران كانت مسؤولة عن هجمات في الخليج على ناقلات نفط وخطوط للأنابيب.

وقال بولتون في السابق إن إيران كانت بصورة شبه مؤكدة مسؤولة عن الهجوم دون تقديم أدلة. ويرى وينتور أن الكثير سيعتمد على مدى مصداقية وكالات المخابرات الأمريكية في إيضاح مدى مسؤولية إيران عن إدارة هذه الهجمات، عن طريق أطراف أخرى.

وقال بولتون للصحيفيين "لا أعتقد أن أي شخص يعرف الموقف في المنطقة يمكنه أن يعتقد أن منفذ هذه الهجمات جهة أخرى خلاف إيران. أو الجهات التي تتصرف نيابة عنها".

ولحقت أضرار بأربع ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات لإصابات في الشهر الحالي نتيجة لتفجيرات قال بولتون إنها ألغام إيرانية.

ويقول وينتور أيضا أن بولتون يرى أن تهديد إيران ما زال مستمرا ولكن إرسال الولايات المتحدة قوات على وجه السرعة للمنطقة ساعد في ردعها.

"بريطاني عالقة في أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي"

مصدر الصورة Reuters Image caption مسيرة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد

وفي صفحة الرأي في صحيفة فاينانشال تايمز نطالع مقالا لفيليب ستيفنز بعنوان "بريطانيا عالقة في أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي". ويقول ستيفنز إن بريطانيا يجب أن تحسم موقفها إزاء الخروج من اللاتحاد الأوروبي, ولا يمكن لها أن تبقى محاصرة غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن الخروج أيا كان ذلك القرار، ولا يجب أن تبقى عالقة بين البقاء والخروج.

ويضيف أن بريطانيا أصبحت أضحوكة على الساحة الدولية، وأن حالة الشك وعدم اليقين تؤثر يشدة على الاقتصاد البريطاني. ويرى أن بريطانيا منقسمة والبرلمان مصاب بالشلل.

ويرى الكاتب أن الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو 31 أكتوبر/تشرين الأول، سيأتي ويمر وبريطانيا لم تتخذ قرارا بعد، وأن من المرجح أن يتم تمديد المهلة الممنوحة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجددا.