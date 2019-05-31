هل تحتاج "مواجهة إيران" إلى عقد ثلاث قمم في مكة؟

مصدر الصورة Reuters Image caption الدول العربية طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة إيران

أولت صحف عربية اهتماما واضحا بالقمتين الطارئتين، العربية والخليجية، بالإضافة إلى قمة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية المُقرر عقدها اليوم في السعودية.

ويرى بعضُ الكُتّاب أنه مهما كان سقف التوقعات منخفضاً في الشارع العربي إزاء القمم، إلا أن انعقادها يظل مصلحة عربية في مواجهة "التنمر الإيراني"، بينما يرى آخرون أن مواجهة إيران "لا تحتاج إلى ثلاث قمم".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد قمتين عربية وخليجية بهدف توجيه رسالة تحذير لإيران مفادها أن السعودية وحلفاءها سيدافعون عن مصالحهم ضد أي تهديد بعد هجمات على منشآت نفطية سعودية وناقلات نفط.

"الحياد شكل من أشكال الخيانة"

استحوذت قمم مكة على عناوين رئيسية في بعض الصحف، حيث قالت "الشرق الأوسط" اللندنية في عنوان لها: "الملك سلمان يطالب بحزم دولي تجاه تهديدات إيران".

وقالت "الاتحاد" الإماراتية في عنوانها: "الأمن العربي واحد".

وحملت "الجزيرة" السعودية عنوانا يقول: "تكاتف خليجي وعربي ضد الإرهاب الإيراني".

وفي أعمدة الرأي، كتب حمد الكعبي في "الاتحاد" الإماراتية يقول إن القمم تأتي "في مرحلة دقيقة كثيفة الأجندات والترتيبات الدولية الخاصة بالمنطقة، سواء في ما يتعلق بالتنمر الإيراني، أو بالمقاربات السياسية للصراع العربي الإسرائيلي".

ويضيف: "مهما كان سقف التوقعات منخفضاً في الشارع العربي إزاء التئام القمم، إلا أن انعقادها على نحو عادي أو استثنائي، يظل مصلحة عربية، وإن حققت أدنى الطموحات في لقاء القادة".

ويرى حمود أبو طالب في "عكاظ" السعودية أن القادة العرب لديهم "أوراق ضغط مهمة جداً، ربما تساوي أو تفوق أهمية أوراق الضغط الأمريكية لو تم استخدامها بحزم من خلال موقف موحد، وبإمكانها تحجيم إيران وإعادتها إلى داخل حدودها واقتلاع وكلائها وسحب جواسيسها ومرتزقتها".

ويردف الكاتب بالقول: "إذا كان بعضكم يرى أنه ليس من فائدته أن يقف هذا الموقف ضد إيران فليعلنها هنا بشجاعة لنعرف من معنا ومن علينا، فالحياد في مثل هذه الأخطار الوجودية شكل من أشكال الخيانة".

وحول دور السعودية في المنطقة، يقول إبراهيم العثيمين في "اليوم" السعودية إن عقد القمم العربية والخليجية والإسلامية في المملكة "هو إثبات على دور المملكة الحقيقي والإيجابي في مختلف ملفات المنطقة، كما أن السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك سلمان بسبب تعقيدات المشهد الإقليمي والعالمي تحولت من الحياد إلى المبادرة والدخول بكل ثقلها لحماية مصالحها والإسهام في إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة".

وتقول "الأهرام" المصرية في افتتاحيتها إن الزعماء المجتمعين في مكة حريصون على "الإنصات لرؤية مصر في كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية".

وتشير الصحيفة إلى أن الرؤية المصرية ترتكز على عدة مبادئ، منها "أن تكون الأولوية دائما للحفاظ على الدولة الوطنية والحيلولة دون انهيارها، وثانيا: أن الجيوش الوطنية للدول العربية هي درع الدولة وسيفها وحائط الصد ضد كل الراغبين في تدمير دولنا، والمبدأ الثالث أن التدخل في شؤون الدول الداخلية ممنوع... أما المبدأ الرابع فهو أن القضاء على الإرهاب والمنظمات الإرهابية هو الخطوة الأساسية التي يجب البدء بها للحفاظ على الأمن القومي العربي".

"مواجهة إيران لا تحتاج إلى ثلاث قمم"

على الجانب الآخر، يرى عبد الباري عطوان في "رأي اليوم" اللندنية أن "مواجهة إيران لا تحتاج إلى ثلاث قمم، وفي المدينة المقدّسة، لأنّ هذه المسألة خلافيّة، ولا تحظى بأيّ إجماع، أو حتّى شبه إجماع إسلامي، أو عربي، أو حتّى خليجي".

ويضيف: "التوتّر الراهن المُتصاعد في منطقة الخليج العربي يعود في الأساس إلى رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في مُمارسة كُل الضّغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية المُمكنة من أجل إجبار إيران للتخلّي عن كُل طُموحاتها النوويّة".

وأبرزت الصحف القطرية مشاركة دولة قطر في قمم مكة.

وتقول "الراية" في افتتاحيتها إن مشاركة قطر جاءت انطلاقا من إيمانها "بضرورة دعم العمل العربي والإسلامي المشترك وحرصها على أمن واستقرار المنطقة وخدمة مصالح شعوبها".

وتضيف: "دولة قطر قررت المشاركة بقمم مكة الثلاث إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، لتؤكد أنها مع إجماع عربي وإسلامي وأنها لن تترك مكانها شاغراً وهو ما تحرص الدوحة على أن يفهمه الجميع، فقطر لا تؤمن بالتعطيل ولا التأزيم، وإنها تدعم أي توجه عربي أو إسلامي لفرض الأمن والاستقرار بالمنطقة وتغليب المصلحة الجماعية".

أما صحيفة "الشرق" فقد ربطت بين مشاركة قطر في القمم الثلاث والأزمة الخليجية التي شهدت مقاطعة بعض الدول الخليجية والعربية لقطر.

وحملت الصحيفة عنوانا يقول: "دعوة قطر إلى قمم مكة اعتراف صريح بفشل دول الحصار في عزل الدوحة".

وكتب أحمد عبدالملك في نفس الصحيفة يقول: "إن الظروف الحالية لا تسمح بعقد أية قمة، سواء كانت خليجية أم عربية، ذلك أن مواقف الدول الخليجية والعربية متضاربة تجاه الأحداث الجسام التي تواجه الأمة العربية".