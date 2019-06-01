الغارديان: أسيرة تنظيم الدولة التي لعبت دورا بارزا في تعقب البغدادي

مصدر الصورة AFP Image caption مجموعة من نساء وزوجات مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا

من بين ما تناولته الصحف البريطنية الصادرة السبت تقرير حصري لصحيفة الغارديان عن أم سياف، الأسيرة البارزة السابقة في تنظيم الدولة الإسلامية، ودورها في معاونة الاستخبارات الأمريكية في تعقب أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم. ومن بين القضايا التي تناولتها الصحف أيضا القمة التي استضافتها السعودية في مكة بشأن ما تعتقد أنه التهديد الإيراني للمنطقة.

البداية من الغارديان وتقرير موسع على صفحتها الرئيسية لمارتين شولوف من أربيل بالعراق بعنوان "دور أسيرة تنظيم الدولة في تعقب الاستخبارات الأمريكية للبغدادي".

ويقول شولوف إن الغارديان علمت أن "أبرز أسيرات" تنظيم الدولة الإسلامية لعبت دورا في تعقب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وساعدت في تحديد اماكن مخابئه، وفي بعض الأوقت حددت موقعه بالضبط في الموصل.

ويقول شولوف إنه أجرى في معتقل بمدينة أربيل أول مقابلة صحفية مع نسرين أسعد إبراهيم، المعروفة بأم سياف، المحكوم عليها بالإعدام في العراق، والتي توصف بأنها اهم أسيرة من تنظيم الدولة.

واحتجزت أم سياف عام 2015 في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في حقل العمر النفطي بدير الزور قتل فيها زوجها فتحي بن عون بن الجليدي مراد التونسي المعروف بأبي سياف، وهو "وزير النفط" في التنظيم وأحد أصدقاء البغدادي المقربين.

وكشف مسؤولون أكراد للصحيفة أن أم سياف، البالغة من العمر 29 عاما، رفضت في البداية التعاون مع المحققين، لكن في أوائل عام 2016 بدأت بالكشف لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA والاستخبارات الكردية عن معلومات سرية حساسة للغاية حول التنظيم وزعيمه، ساعدت في جهود ملاحقة البغدادي. واستغرقت جولات استجوابها ساعات.

وأكد مسؤولون أكراد للصحيفة أنهم كانوا في فبراير شباط 2016 يوشكون على القبض على البغدادي، حيث كشفت أم سياف منزلا في الموصل يعتقد أنه كان يختبئ فيه، لكن المسؤولين الأمريكيين قرروا الامتناع عن استهداف المنزل

ويقول الكاتب إن الاستخبارات الأمريكية والكردية وجدت في أم سياف مصدرا مهما للمعلومات عن شخصية البغدادي، وأكدت أم سياف للصحيفة أنها التقت مرارا وتكرارا البغدادي، لأنها زوجة أحد أهم مسؤولي التنظيم، وحضرت تسجيل البغدادي خطابات دعائية لعناصر التنظيم.

ورجحت أم سياف أن البغدادي يوجد الآن في العراق، موضحة أنه يشعر دائما بالأمان في هذه البلاد، خلافا لسوريا.

ويقول شولوف إن أم سياف متورطة في جرائم وحشية، بما فيها اختطاف نساء وفتيات إيزيديات وموظفة الإغاثية الأمريكية كايلا مولر واغتصابهن من قبل البغدادي وغيره من قادة داعش.

"موقف حاسم بشأن إيران"

مصدر الصورة AFP Image caption الملك سلمان بن عبد العزيز في قمة مكة

وننتقل إلى صحيفة فاينانشال تايمز، وتقرير لسايمون كير من دبي ومونافار خلاج من طهران، بعنوان "السعودية تطالب بموقف عربي حاسم بشأن إيران".

ويقول التقرير إن السعودية دعت الدول العربية لاتخاذ موقف حاسم ضد السعودية، بينما عقد الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قمة طارئة أدانت تدخل طهران في المنطقة.

وقال الملك السعودي في كلمته في القمة إن الرياض تريد تجنب الحرب وتسعى لحل سلمي، رغم إدانته لما وصفه بدعم إيران للإرهاب في المنطقة بصورة مباشرة وبالوكالة.

ودعا الملك السعودي دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على الأمن إثر ما وصفه بأنه هجمات "إجرامية" ضد أربع ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطة لضخ الوقود في السعودية الشهر الماضي,

ويوم الخميس أنحى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، باللائمة في الهجمات على طهران، وقال إنها تحاول رفع أسعار النفط الخام.

وفي طهران، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الدول المشاركة في القمة إلى مساعدة الفلسطينيين "بدلا من ترديد هراء ضد إيران".

"الترحيب بترامب"

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وننتقل إلى صحيفة التايمز، التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "الترحيب بترامب: زيارة رسمية لرئيس أمريكي فرصة لدعم المصالح البريطانية". وتقول الصحيفة إنه في زيارته الرسمية المزمعة لبريطانيا يجب أن يلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحترام اللائق بمنصبه كـ "زعيم للعالم الحر" وكالحليف الأهم لبريطانيا.

وتقول الصحيفة إنه مما لا شك فيه أن ترامب تنقسم حوله الآراء. وفي زيارته السابقة لبريطانيا قوبل بمظاهرة حاشدة في لندن وبدمية ضخمة على هيئته. وترى الصحيفة أن الحق في التظاهر والاحتجاج حق هام للغاية، ولكن حق انتقاد السلوك المشابه للعب الأطفال حق هام أيضا.

وتقول الصحيفة إن ترامب ليس مجرد سياسي، بل سيجيء إلى بريطانيا بوصفه رئيس دولة بدعوة رسمية من الملكة. وتمثل الزيارة التحالف والعلاقات الوثيقة بين البلدين، وعلى هذا يجب التعامل معها كحدث هام يلقى الاحترام والاحتفاء اللازم.