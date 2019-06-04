في الغارديان: "المستبدون العرب يتآمرون لإحباط آمال الاصلاحيين في السودان"

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البداية من صحيفة الغارديان التي نشرت مقالاً تحليليا لسايمون تيسدال بعنوان "المستبدون العرب يتآمرون لإحباط آمال الإصلاحيين في السودان".

وقال كاتب المقال إنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون الحملة العنيفة المفاجئة على المتظاهرين في وسط الخرطوم مسبوقة بسلسلة من الاجتماعات بين زعماء المجلس العسكري السوداني والأنظمة العربية الاستبدادية التي تحاول بنشاط إحباط تطلعات الإصلاحيين في السودان.

ويوضح تيسدال أن المحللين يرون أن حكام مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة يعملون بجد لإحباط تطلعات حركة الإصلاح السودانية.

وأضاف كاتب المقال أن هذه الدول الثلاث حاولت دعم نظام عمر البشير، ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي جراء الاحتجاجات الشعبية، تآمروا لإشعال ثورة مضادة.

وتابع بالقول إنه بالنسبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، فإن العنف الذي شهدته الخرطوم يعيد له الذكريات القديمة، إذ أنه قاد في عام 2013 - حين كان جنرالاً ووزيرا للدفاع- الهجمات على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الساحات العامة في القاهرة ، مما أسفر عن مقتل المئات.

وأشار كاتب المقال إلى أن السيسي سحق الربيع العربي في مصر، جراء الاعتقالات الواسعة النطاق والإعدامات، مضيفاً انه على الرغم من عمليات القتل في الخرطوم فإنه لم يحدث شيء على هذا النطاق في السودان، لكن منطق التسامح لشهور مع الاحتجاجات العامة السلمية انتهى فجأة الاثنين.

ونوه كاتب المقال إلى أن الجيش السوداني لديه بالفعل علاقات قوية مع ممالك الخليج ، بعد أن ساعد في الحرب السعودية الإماراتية في اليمن.

ويقول إن الولايات المتحدة غير مهتمة بالشأن السوداني، كما أنه يتساءل عن بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة عندما تحتاج لها السودان.

وختم بالقول إن ايرفن صديق، السفير البريطاني في الخرطوم، حاول التوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض، إلا أن الحكومة البريطانية تبدو غير مكترثة.

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كوربين والمظاهرات ضد ترامب

وننتقل إلى صحيفة التايمز التي نشرت مقالاً لجون سمبسون بعنوان " كوربين يشارك في المظاهرات الحاشدة ضد ترامب والشرطة تحذر من إجراءات صارمة.

وقال كاتب المقال إن جيريمي كوربين، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا إنه سيشارك في المظاهرات المرتقبة اليوم ضد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا. احتجاجاً على سياسات إدارته في عدد من الملفات.

ويتوقع منظمو الاحتجاجات أن يتظاهر وسط العاصمة البريطانية 250 ألف شخص على الأقل ينتمون إلى منظمات وقوى مختلفة، من بينهم معارضو "بريكست" وغيرهم.

وقال كوربين في تغريده له على تويتر إن "المشاركة في هذه المظاهرات فرصة للتضامن مع كل من ينتقدهم ترامب في الولايات المتحدة وفي بلدنا ومن بينهم صديق خان".

ونقل كاتب المقال عن ماندي وليامز التي كانت ابنتها برفقتها قولها إن " ترامب غير مرحب به في المدينة، أنا هنا لأسمع صوتي، وأنا أعتقد إنه من غير اللائق إهانته لصديق خان".

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فيتامين "د" والسرطان

ونقرأ في صحيفة التايمز مقالاً لكريس سميث بعنوان "فيتامين د يقلل خطورة الموت من مرض السرطان".

وقال كاتب المقال إن تناول فيتامين د يقلل من خطورة الموت جراء الإصابة بمرض السرطان بنسبة 13 في المئة حسب آخر الأبحاث الطبية.

وأضاف أن طبيعية الحياة العصرية فرضت على الكثيرين عدم التعرض للشمس بشكل كاف، الأمر الذي يهدد مناعتهم في مواجهة مرض السرطان.

وأردف أن سلسلة من التجارب الطبية التي أجريت مؤخراً أكدت فوائد فيتامين د وجود هذا الفيتامين في الجسم إما عن طريق التعرض لأشعة الشمس أو تناول المكملات الغذائية كالأسماك والبيض واللحوم.

وتابع بالقول إن خمس سكان بريطانيا لديهم معدلات منخفضة من فيتامين د بحسب هيئة الصحة العامة في إنجلترا، والتي نصحت بدورها جميع المواطنين بالحفاظ على مستويات عالية من هذا الفيتامين وضرورة تناوله خاصة خلال فصل الشتاء.

ويحمي فيتامين "د" العظام والعضلات إلا أن لديه فوائد كثيرة تحمي الإنسان من الإصابة بعدة أمراض.

وقال طارق هيكل، الطبيب المشرف على الدراسة التي أجريت في جامعة ميتشغان الأمريكية، إن " فيتامين "د" يحمي من الإصابة بالسرطان، إلا أن الأطباء لا يصفونه لمرضاهم بسبب بعض الجوانب السلبية، لذا يجب أجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع".