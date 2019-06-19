هل تكشف وفاة مرسي "وحشية الأنظمة العربية" أم نهاية "جماعة الشر"؟

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ناقشت صحف عربية وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر مع حماس، ووصف كتّابٌ موت مرسي بأنه مؤشر ﻟ "وحشية الأنظمة العربية".

وأشار آخرون إلى أن موت مرسي يشير إلى "سقوط معظم الأنظمة العربية في موجة الربيع العربي"، غير أن صحفا مصرية انتقدت جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي واعتبرت وفاته نهاية لـ "جماعة الشر".

"أبعد من محمد مرسي"

تحت عنوان "أبعد من محمد مرسي"، كتب محمد حجيري في المدنِ اللبنانية يقول: "مع وفاة محمد مرسي، لا يبدو أن النظرة الأيديولوجية السابقة إلى السجن والسجناء تغيرت كثيراً، وبقيت الأحزاب اليسارية والأيديولوجية على الوقعِ نفسه، وربما أسوأ. ولا يبدو أن الأنظمة العربية تغيرتْ كثيراً أيضاً، وإن سقطَ معظمُها مع موجةِ الربيع العربي. فالطيف الستاليني (بشكله الركيك) ما زال كما كان".

ويقول عبد الستار قاسم في رأي اليوم اللندنية: "لم ينس العالم بعد قتل الصحفي العربي جمال خاشقجي، ولم تختف صورة الوحشية التي مارسها ابن سلمان.. حتى ظهرت وحشية جديدة في تغييب مرسي وإنهاء حياته. هذان مثالان من وحشية وهمجية الأنظمة العربية التي تسيء لسمعة العرب وتؤدي إلى تحقير الأمة العربية من قبل الأمم الأخرى".

ويعرب الكاتب عن عدم توقعه حدوث أي تحقيق دولي، قائلاً: "ستمضي قضية مرسي إلى النسيان ولن نجد على الساحة الدولية تحقيقاً في أسباب وفاته...".

ويرى مروان قبلان في صحيفة العربي الجديد اللندنية أنه وبوفاة مرسي "تكون صفحة مهمة من تاريخ مصر والمنطقة العربية قد طويت، لتفتح صفحة جديدة عنوانها المجهول".

ويعبر ياسر الزعاترة في العرب القطرية عن تشاؤم مشابه، قائلاً: "لسنا نشعر بالقهر من أجل الرجل، فقد مضى إلى ربه شهيداً بإذن الله، ولكنه قهرنا نحن الذين عايشنا هذه المرحلة الحقيرة من زمننا العربي".

وترى القدس العربي اللندنية في افتتاحيتها أن "ثمة دروسا كثيرة يتوجب أن تُستمد من هذه النهاية المأساوية، لعل الأبرز فيها هو موقع العسكر في الحياة السياسية والاجتماعية العربية، ودور الجنرالات في قيادة الثورات المضادة، ليس فقط من قطع الطريق على مطالب الخبز والحرية والكرامة، بل كذلك للعودة بالنظام الذي يثور عليه الشعب إلى أطوار أشد استبداداً وبطشاً".

"كربلائية الإخوان"

وانتقد كتاب مصريون جماعة الإخوان التي كان ينتمي لها الرئيس السابق، وقال بعضهم إنها تمثل "جماعة الشر". .

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وينتقد محمد صلاح في روزاليوسف المصرية ما وصفه ﺑ "كربلائية الإخوان" فيما يتعلق بالضجة التي أثيرت حول وفاته.

ويقول صلاح: "بوفاة مرسي، خرجت الفئات المذعورة من جحورها للتباكي والنواح، وصناعة مرثية من الأكاذيب والتدليس في عرض الحقائق على الرأي العام من خلال الفضائيات المأجورة ومواقع السوشيال ميديا بهدف كسب تعاطف المواطنين".

ويصف كرم جبر في الأخبار المصرية الإخوان المسلمين ﺑ"جماعة الشر" ويتساءل: "هل قدمت جماعة الشر مبادرة واحدة للعودة إلى أحضان الوطن؟ غير التصعيد والقتل واستهداف أبنائنا الشهداء".