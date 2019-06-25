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جاءت افتتاحية صحيفة الفاينشيال تايمز بعنوان "خسارة اسطنبول يجب أن تدفع إردوغان لإعادة التفكير".

وقالت الصحيفة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتاج إلى التركيز على التنمية والإصلاحات، مضيفة أنه قامر وخسر بشدة.

وأضافت أن أردوغان كان وراء قرار إعادة إجراء انتخابات البلدية في اسطنبول بعد خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، بن علي يلديريم بفارق ضئيل أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.

وأوضحت الفاينانشيال تايمز أن انتخابات الإعادة شهدت إقبالاً كثيفاً من مؤيدي المعارضة مما يعد انتصاراً كبيراً للديمقراطية في تركيا.

ورأت الصحيفة أن على أردوغان التفكير ملياً بكيفية التعامل مع هذه الهزيمة.

واعتبرت الصحيفة خسارة الحزب الحاكم لبلدية إسطنبول بمثابة ضربة موجعة لإردوغان الذي بدأ مشواره السياسي في بلدية إسطنبول التي كان يترأسها، منذ 25 عاماً، وساعدته ليصبح حاكما لتركيا.

وأردفت الصحيفة أن إسطنبول تمثل القاطرة الاقتصادية لتركيا، وتمتع الحزب الحاكم على مدى سنوات طويلة بالتحكم بميزانيتها التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي.

ويؤكد انتصار المعارضة في إسطنبول أن ركائز الديمقراطية لا تزال موجودة في البلاد، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يشتت الانتباه على الإجراءات الصارمة التي اتخذها إردوغان في المجالات الأخرى، إذ سجن عشرات الالآف من المعلمين والمعلمات وعناصر الشرطة والجيش والموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

وختمت الصحيفة بالقول إن نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول قد تكون بداية النهاية لسيطرة إردوغان الطويلة على السياسة في تركيا.

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لا للابتزاز

ونقرأ في صحيفة الغارديان مقالاً لباتريك وينتور بعنوان "إيران ترفض إطلاق سراح البريطانية وتنتقد الإضراب عن الطعام".

وقال كاتب المقال إن وزير الخارجية الإيراني رفض دعوات بريطانية لإطلاق سراح البريطانية -الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف المسجونة في إيران بتهمة التجسس، مؤكداً أنها ستقضي مدة عقوبتها بالكامل فيما يعد تبديدا لآمال إطلاق سراحها مبكرا.

وتشير الصحيفة إلى أن راتكليف وزوجها أضربا عن الطعام احتجاجاً على رفض إطلاق سراحها ومنع السلطات الإيرانية ابنتها من زيارتها.

وانتقد نائب وزير الخارجية الإيرانية زوج راتكليف الذي بدأ إضرابا عن الطعام واحتجاجاً خارج السفارة الإيرانية في لندن، قائلا إنه لن يتم الخضوع لمثل هذا الابتزاز.

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القهوة وفقدان الوزن

ونشرت صحيفة "آي" مقالاً لجين كيربي بعنوان "شرب القهوة قد يساعد في فقدان الوزن".

وقالت كاتبة المقال إن شرب القهوة قد يساعد في فقدان الوزن والحد من الإصابة بمرض السكري، بحسب الباحثين.

وقال الخبراء إن شرب كوب واحد من القهوة يحفز الدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية والسكر في الجسم.

ونقل كاتب المقال عن البروفسور مايكل سيموندس من كلية الطب في جامعة نوتنغهام وأشرف على الدراسة قوله إن "هذه هي أول دراسة تظهر فعالية القهوة على الدهون البنية لدى الإنسان".

وأضاف سيموندس أن زيادة نشاط الدهون البنية يحسن من قدرة الدم على التحكم بالسكر الذي قد يساعد بدوره من الحد من الإصابة بمرض السكري ويحرق السعرات الحرارية ويساعد في خسارة الوزن.

وختم بالقول إن "الدهن البني قد يكون جزءاً من الحل في التخلص من مخاطر صحية كبرى في المجتمع ومنها السمنة المفرطة ومرض السكري".