مصدر الصورة Getty Images Image caption أصابع الاتهام تشير إلى القوات الموالية لحفتر في الصقف الجوب الذي قتل 40 من المهاجرين الأفريقيين في مركز احتجاز في طرابلس

ركزت صحف عالمية الثلاثاء على عدة قضايا، أبرزها الغارات الجوية التي قتلت عشرات المهاجرين في مقر احتجاز في ليبيا، وهروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.

وأسفرت غارات جوية ضربت مقر احتجاز للمهاجرين الأفريقيين في ضواحي العاصمة الليبية طرابس عن مقتل 40 شخصا وإصابة حوالي ثمانين آخرين، وفقا لمصادر طبية ليبية.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن هذه الغارات هي الأكبر على الإطلاق التي يتم الإعلان عنها منذ بدء القوات الموالية لخليفة حفتر شرقي ليبيا هجومها البري والجوي الذي يستهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس الخاضعة في الوقت الراهن لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.

وأضافت الغارديان أن مالك مرزق، المتحدث باسم خدمات الطواريء الصحية في ليبيا، أكد مصرع 40 شخصا وإصابة 80 آخرين نتيجة القصف الجوي الذي تعرض له مركز احتجاز مهاجرين أفارقة في مدينة تاجوراء في طرابلس.

وقالت صحيفة الإندبندنت إن هذا القصف الجوي يثير مخاوف حيال سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تتضمن التعاون مع الجماعات المسلحة في ليبيا للحد من تسلل المهاجرين الأفارقة إلى دول أوروبا عبر البحر المتوسط.

مصدر الصورة Getty Images Image caption استعادت حكومة الوفاق في ليبيا مدينة غريان من أيدي القوات الموالية لحفتر قبل أيام من ضربة جوية استهدفت مواقع في طرابلس

وأضافت أن الغارة الأخيرة "قد تؤدي إلى ممارسة الغرب المزيد من الضغوط على حفتر، الذي بدأت قواته عمليات عسكرية على غرب العاصمة طرابلس في إبريل/ نيسان الماضي، انطلاقا من الاشتباه في ضلوع قواته في الهجوم".

وكانت آخر التطورات على صعيد تحركات العمليات العسكرية في ليبيا هي سيطرة قوات حكومة الوفاق على مدينة غريان التي تبعد عن العاصمة بحوالي 100 كيلو متر، مما يُعد خسارة كبيرة لقوات حفتر.

الأميرة هيا "قد تقاضي زوجها في لندن"

قالت صحيفة التليغراف البريطانية إن الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، من المرجح أن ترفع دعوى قضائية على زوجها في المحكمة العليا للأسرة في بريطانيا.

ورجحت الصحيفة أن الأميرة، شقيقة العاهل الأردني الملك عبد الله بن حسين، غادرت دبي إلى منزلها في كنسنغتون بالاس غاردنز في لندن لأسباب غير معروفة.

وأشارت صحيفة التليغراف إلى أن بن راشد نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستاغرام قصيدة شعر موجهة إلى امرأة لم يذكر اسمها، متهما إياها بـ "الخداع والخيانة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الأميرة هيا تربطها علاقات جيدة بالأسرة الملكية في لندن

وسلطت الأضواء على الأسرة الحاكمة في الإمارات في فبراير/ شباط 2018 عندما ظهرت أنباء عن محاولة هروب الأميرة لطيفة، إحدى بنات محمد بن راشد، من الإمارات. واختفت الأميرة لحوالي عشرة أشهر، لكن وزارة الخارجية الإماراتية نشرت صورا لها بعد هذه المدة، مؤكدة أنها بخير.

وذكرت الصحيفة البريطانية إن السلطات الإماراتية طالبت عبر عدة قنوات إعادة الأميرة هيا إلى الإمارات، لكنها أعربت عن مخاوفها حيال سلامتها الشخصية. كما نفت السفارة الإماراتية في لندن أي تدخل من جانبها على مستوى وجود زوجة حاكم دبي في لندن.

وأشارت صحيفة الغارديان إلى أن الأميرة هيا تزوجت محمد بن راشد آل مكتوم عام 2004، وكانت زوجته السادسة. وتلقت الأميرة الأردنية تعليمها في مدرسة خاصة في بريطانيا ثم درست الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة أكسفورد. كما أن لها علاقات جيدة بالأسرة الملكية في بريطانيا.

وتولت الأميرة عدة مناصب، أبرزها عضوية اللجنة الأوليمبية العالمية، وسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وفقا لصحيفة الغارديان.