ديلي تلغراف: مسيحيو العراق ظنوا أن الأمور ستتحسن لكنهم كانوا مخطئين

مصدر الصورة Reuters Image caption مسيحيات عراقيات

تناولت الصحف البريطانية عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها أوضاع المسيحيين في العراق والعلاقات بين بريطانيا وإيران ومساعي لكشف الجهة المسؤولة عن الفض الدامي لاعتصام المتظاهرين السوادنيين أمام مقر الجيش.

البداية من صحيفة ديلي تلغراف، وتقرير لتيم ستنالي من نينوى في العراق بعنوان "في العراق ظن المسيحيون أن الأمور ستتحسن، ولكنها تحسنت لفترة وجيزة فقط".

ويقول الكاتب أنه بعد تنظيم الدولة الإسلامية، يخفي "السلام الرسمي" في الموصل ونينوى بلادا ما زالت تمزقها الانقسامات الدينية.

ويضيف الكاتب أن الرواية الرسمية تقول إن شمال العراق في حالة سلم، فقد تمت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، والجيش العراقي وحلفاؤه يتولون الدفاع عن المنطقة، ولكنه يستدرك قائلا إنه على الرغم من ذلك ما زال المسيحيون يعانون من الاصظهاد.

ويضيف الكاتب أن من يستطيع مغادرة البلاد، يفعل ذلك، ويُعد من لا يستطيعون المغادرة أنفسهم للمزيد من العنف.

ويقول الأب بنهام بينوكا للصحيفة من كنيسته في بارتيلا، تلك البلدة النائية، التي يحرسها جنديان يحملان كلاشنيكوف "الأوضاع سيئة أكثر من أي وقت سابق. الأمور أصعب حتى من قبل تنظيم الدولة".

ويقول المسيحيون، الذين يعيشون في سهول نينوى منذ آلاف السنين، إن ثقافتهم وحضارتهم تواجه الانقراض على يد الميليشيات التي تدعمها إيران.

ويقول الكاتب إن الجزء الشرقي من الموصل ما زال يتعافى من الحرب، ولكن الشطر الغربي من المدينة، وهو الشق الأقدم والأكثر مسيحية، عبارة عن أرض خراب. وفي عام 2014 عندما داهم تنظيم الدولة المنطقة، فإنه بدأ حملة من التخريب، دمر فيها أماكن ذات أهمية تاريخية مثل مئذنة جامع النوري الكبير، الذي أعلن منه أبو بكر البغدادي تأسيس دولة الخلافة.

ولكن الحياة بدأت تعود رغم الدمار، وأثناء حكم تنظيم الدولة فر أغلب المسيحيين من الموصل إلى كردستان العراق، ولكن جميعهم لم يسعفهم الحظ بالهرب، وأضطر أحد المسيحيين الباقين إلى إعلان إسلامه حتى ينجو بحياته. وفي فترة حكم تنظيم الدولة كان السبيل الوحيد لنجاة المسيحيين هو اعتناق الإسلام، السني وليس الشيعي.

وتضيف الصحيفة أنه في أكتوبر/تشرين الثاني 2016 حرر الجيش العراقي ومليشات شيعية الموصل، وبدأ المسيحيون تدريجيا في العودة، ليجدوا أن التطرف السني تم استبداله بتطرف إسلامي من نوع جديد

ويقول الكاتب أن مسيحيي شمال العراق تناقصوا ليحل محلهم مسلمون معظمهم من الشيعة، ومعظمهم من ميليشيات مدعومة من إيران، ويقول الأب بينوكا للصحيفة "إنهم يريدون إنتزاع المسيحيين من البلاد". ويختم الكاتب التقرير قائلا إن نينوى يتم "تطهيرها عرقيا"، ليس فقط نتيجة لعنف الجهاديين ولكن أيضا جراء الفقر والإحساس بعدم الأمان.

بريطانيا وإيران

مصدر الصورة Reuters Image caption (أرشيف) التقارير تفيد بأن فرقاطة تابعة للبحرية البريطانية وجهت مدافها صوب الزوارق الإيرانية

وننتقل إلى صحيفة أي، وتحليل لباتريك كوبرن بعنوان "بريطانيا تخاطر بحرب مع إيران بدعمها للولايات المتحدة". ويقول الكاتب إن بريطانيا على شفا الضلوع في صراع لا يمكنها فيه إلا أن تنشر قوات محدودة، ولكنها قد تصبح هدفا لهجمات إيرانية إذا ما صعدت الولايات المتحدة حدة الصراع.

ويقول كوبرن إن الولايات المتحدة قد تكون صعدت بالفعل من حدة الصراع إذا كانت مسؤولة عن استيلاء البحرية البريطانية على ناقلة نفط يُزعم أنها كانت في طريقها إلى سوريا قبالة سواحل جبل طارق.

ويقول كوبرن إنه من الصعب الأخذ على محمل الجدية المزاعم البريطانية أنها تصرفت فقط بناء على طلب السلطات في جبل طارق.

ويقول الكاتب إن إيران قد تجده أمرا أكثر يسرا أن تتخذ إجراءا ضد بريطانيا من اتخاذ إجراء ضد الولايات المتحدة ذاتها.

ويختتم كوبرن المقال قائلا إن الجانبين لا يريدان أن يتحول الأمر إلى حرب، ولكن هذا لا يعني ألا يتحول النزاع إلى قتال، لأن كل صراع يحتمل إمكانية التصيعد إلى حرب.

فض اعتصام السودان

مصدر الصورة Reuters Image caption مظاهرات سودانية، هي الأضخم منذ فض اعتصام القيادة العامة، للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية

وفي صحيفة الغارديان نطالع تقريرا لروث ماكليان، مراسلة الصحيفة لشؤون غرب افريقيا، بعنوان "الأدلة تشير إلى أن القادة العسكريين في السودان أمروا بمذبحة المتظاهرين". وأبرزت الصحيفة في تقريرها وثائقي لبي بي سي أشار إلى أن مذبحة المتظاهرين السلميين في السودان الشهر الماضي كانت بأمر من الحكام العسكريين في البلاد.

وتقول الصحيفة إن وثائقي بي بي سي قام بتحليل أكثر من 300 فيديو قام المتظاهرون بتسجيلها على هواتفهم المحمولة يوم فض الاعتصام وتضمن شهادات من جنود أقروا بأنهم شاركوا في فض الاعتصام أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم.