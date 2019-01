Hello and welcome to BBC Xtra English.

Today’s story is about multitasking – a real twenty-first century word.

Some people multitask by looking at their emails, listening to music and watching television all at the same time!

However new research from Stanford University in the USA suggests that it’s not good for you.

The study suggests that people who multitask find it harder to focus are less efficient.

Lead researcher, Clifford Nass, said that people who do several things at the same time – heavy multitaskers – are also suckers for irrelevant information.

The research findings raise questions about why people multitask if their productivity falls.

One possible explanation is that work environments demand staff to be constantly available by text or email while doing their job.





multitasking

تعدد المهمات

twenty-first century

القرن الحادي والعشرون

focus

يركز/ تركيز

efficient

كفوء

heavy multitaskers

ذوو المهمات المتعددة الى أقصى حد

suckers

مخدوعون/ مهتمون بأمور هامشية

irrelevant information

معلومات غير ذات صلة

productivity

إنتاجية

work environments

ظروف العمل

Are you a multitasker? If so, do you think you are more or less productive?

هل أنت متعدد المهمات؟ إذا كان الأمر كذلك، هل تعتقد أنك أكثر أم أقل إنتاجا؟