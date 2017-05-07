الفرنسيون يختارون بين مارين لوبان وإيمانويل ماكرون

واجه رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه هذه المشكلة، إذ أنه موجود داخل محطة الفضاء الدولية منذ نوفمبر/تشرين الأول.

لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في الانتخابات. فقبل الجولة الأولى، قال متحدث باسم برنامج الفضاء الأوروبي لصحيفة فرنسية إنه سيصوت بالوكالة.

وقد حث بيسكيه عبر حسابه على تويتر الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات.