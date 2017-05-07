الفرنسيون يختارون بين مارين لوبان وإيمانويل ماكرون
ملخص
- مراكز الاقتراع في فرنسا فتحت أبوابها في السابعة بالتوقيت المحلي.
- الفرنسيون يختارون بين مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان
- الانتخابات تجرى وسط حالة الطوارئ المعلنة في فرنسا
- نسبة الإقبال حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي بلغت 28.2 في المئة
- تستمر عملية التصويت في مراكز الاقتراع ببعض المدن المهمة حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي
- يحق لحوالي 48 مليون شخص التصويت في هذه الانتخابات
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بين ماكرون ولوبان ...فرنسا تنتخب رئيسها الجديد
إجراءات أمنية
المنطقة المحيطة بمتحف اللوفر، حيث ينوي أنصار ماكرون التجمع ليلا، أعيد فتحها بعد تحذير أمني في وقت سابق اليوم. لكن الإجراءات الأمنية لا تزال مشددة في العاصمة الفرنسية ومحيطها.
كيف يمكن التصويت من الفضاء؟
واجه رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه هذه المشكلة، إذ أنه موجود داخل محطة الفضاء الدولية منذ نوفمبر/تشرين الأول.
لكن ذلك لم يمنعه من المشاركة في الانتخابات. فقبل الجولة الأولى، قال متحدث باسم برنامج الفضاء الأوروبي لصحيفة فرنسية إنه سيصوت بالوكالة.
وقد حث بيسكيه عبر حسابه على تويتر الناخبين على المشاركة في هذه الانتخابات.
ماذا بعد السباق الرئاسي الفرنسي؟
تجرى انتخابات تشريعية في 11 و18 يونيو/حزيران المقبل. ويحتاج الفائز بالانتخابات التشريعية إلى أن يحظى بدعم أغلبية في البرلمان كي ينفذ برنامجه.
جنود في محيط متحف اللوفر
لماذا تحظى الانتخابات الفرنسية بأهمية كبيرة؟
لا ينتمي المرشحان اللذان يخوضان جولة الإعادة إلى الحزبين الرئيسيين في فرنسا، إذ لم يحظ مرشحا حزبي الاشتراكيين والجمهوريين بدعم كاف من الناخبين خلال الجولة الأولى.
ويتابع الكثيرون في أوروبا السباق الرئاسي الفرنسي لأنه يأتي قبل انتخابات مهمة في ألمانيا وبريطانيا، التي تجري مفاوضات بشأن عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع مراقبون أن تؤثر نتيجة هذه الانتخابات على مستقبل الاتحاد الأوروبي.
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