والد منفذ هجوم مانشستر كان على علاقة وثيقة بأبي قتادة الأردني
موفدنا إلى مانشستر مراد بطل الشيشاني التقى ليبيين كانوا يعرفون رمضان عبيدي جيدا. قالوا إنه كان على علاقة وثيقة برجل الدين الأردني المتشدد عمر محمد عثمان المعروف باسم "أبو قتادة".
وكان أبو قتادة رحل من بريطانيا إلى الأردن في تموز/يوليو
2013 بحكم قضائي نهائي إثر معركة قضائية امتدت لسنوات عدة وخاضتها حكومات متعاقبة لترحيله لمواجهة القضاء في الأدرن. أشتهر أبو قتادة بفتاوى متطرفة تبرر التفجيرات الانتحارية. وقالت وزارة الداخلية
البريطانية إنه كان يقدم شرعية دينية لأولئك "الذين يمعنون في التطرف الإسلامي
ويتورطون في هجمات إرهابية".
المعارضة في بريطانيا تربط تصاعد الهجمات الإرهابية بالسياسة الخارجية
جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، يتعهد بتغيير السياسة الخارجية إذا ما فاز حزبه في انتخابات الثامن من يونيو/حزيران
Quote Message: أجمع العديد من الخبراء أن هناك صلة بين الإرهاب في وطننا والحروب التي تشارك فيها أو تدعمها حكومتنا في دول أخرى. لكن هذا لا يجب أن يكون مبررا لهؤلاء الذين يهاجمون أطفالنا. نحتقر هؤلاء الإرهابين الذين سيحاسبون على أفعالهم حتما." from جيرمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض
أجمع العديد من الخبراء أن هناك صلة بين الإرهاب في وطننا والحروب التي تشارك فيها أو تدعمها حكومتنا في دول أخرى. لكن هذا لا يجب أن يكون مبررا لهؤلاء الذين يهاجمون أطفالنا. نحتقر هؤلاء الإرهابين الذين سيحاسبون على أفعالهم حتما."
Post update
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول - خلال اجتماع لدول الناتو - إن هجوم مانشستر يوضح "مدى الشر الذي نواجهه بسبب الإرهاب".
AFP/GETTY IMAGESCopyright: AFP/GETTY IMAGES
أوباما: الجناة سيمثلون أمام العدالة
أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن يقينه بأن الجناة الضالعين في هجوم مانشستر سيمثلونه أمام العدالة.
وقال: "أعلم هذا لأني أثق في جيشنا وخدمات الاستخبارات والمسؤولين عن تنفيذ القانون، والأكثر أهمية أني أعلم طبيعة شعوبنا".
وأضاف: "يمكن أن ترى ذلك في الطريقة التي تعامل بها المواطنون في مانشستر، فلم يتصرفوا بدافع الخوف، بل بدافع العزيمة والتضامن والاستعداد لمساعدة من يحتاجون (إلى المساعدة)".
كيف تحول سلمان عبيدي من فتى ولد في مدينة مانشستر إلى انتحاري؟
مع كل ساعة تمر، نعرف المزيد عن سلمان عبيدي، منفذ
هجوم مجمع حفلات مانشستر.
فرّ والدا عبيدي من ليبيا باعتبارهما مناهضين لنظام
العقيد معمر القذافي. وكانت ليبيا، إلى جانب دول شمال أفريقيا، مركزا لصعود حركات الإسلام السياسي
الحديثة. وكرّست تلك الحركات
في البداية للإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية، والترويج لفكرة الحكومة الإسلامية، بدرجات
متفاوتة.
غير أن ما لا نعلمه حتى الآن هي التفاصيل الدقيقة
لطفولة سلمان الذي ولد في مانشستر، وكيف تحول في سنوات شبابه إلى انتحاري.
ونقلت بي بي سي عن موظف في إحدى المنظمات الإسلامية
أن عددا من الأشخاص، من بينهم صديقان مسلمان لسلمان، اتصلوا بالخط الساخن لوحدة مكافحة
الإرهاب البريطانية، وأدلوا بمعلومات عن آراء عبيدي المتطرفة منذ عدة سنوات.
لا نعلم كيف كانت ردود فعل الشرطة على تلك المكالمات
المزعومة، لكننا علمنا أن تصرفات عبيدي في وقت مبكر من هذا العام قد أثارت شكوك كثيرين.
ووفقا لمصادرنا، أخبر عبيدي بعض جيرانه عن قيمة
الموت في سبيل قضية ما. كما أنه أدلى بآراء متشددة حول التفجيرات الانتحارية والصراع في ليبيا.
* اعتقلت الشرطة 8 أشخاص من بينهم إسماعيل عبيدي وهو شقيق منفذ الهجوم
* اعتقلت الشرطة أيضا امراة لكنها أفرجت عنها لاحقا
* اعتقل في ليبيا رمضان عبيدي وهو والد منفذ الهجوم
* رئيس شرطة مانشستر يقول إنهم يتعقبون شبكة من الأفراد
* استخدم منفذ الهجوم "قنبلة مسامير" لإيقاع أكبر عدد من الضحايا
هاريس فاروقي مسلم بجنوب مانشستر: استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب تخلط بين التدين والتطرف
تحدث فاروقي إلى رئيس تحرير الشؤون الداخلية لبي بي سي مارك ايستون أثناء زيارته بعض أحياء مدينة مانشستر
اتخذت الحكومة البريطانية في عام 2003 استراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب تحت مسمى "كونتست"، والتي تفرعت إلى برامج عدة من أبرزها برنامج "بريفنت" ويعني عربيا المنع. يهدف "بريفنت" إلى القضاء على آيديولوجية التطرف، والوقوف في وجه عمليات التجنيد وغسل الأدمغة بالأفكار المتطرفة، وإعادة أصوات الإسلام المعتدل إلى المجتمع البريطاني، والتعامل مع أزمات الهوية التي يواجهها بعض المسلمين المولودين في بريطانيا.
عاجلترامب: وزارة العدل الأمريكية قد تفتح تحقيقا في التسريبات المتعلقة بانفجار مانشستر
ترامب يصف تسريب صور متعلقة بالتحقيق في تفجير مانشستر بأنه يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي
موفدنا إلى مدينة مانشستر مراد بطل الشيشاني: من المعتقلين شخص له علاقة بتحويلات مالية خارجية
منفذ هجوم مانشستر كان محط اهتمام وكالة الاستخبارات البريطانية الداخلية
Danny Shaw
مراسل الشؤون الداخلية
علمت بي بي سي من مصادر رفيعة المستوى بالحكومة البريطانية أن منفذ
هجوم مانشستر الانتحاري سلمان عبيدي كان محط اهتمام وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5، وقال المصدر إن عبيدي كان من بين مجموعة
كبيرة من الأشخاص الذين أثاروا شبهات الجهاز الأمني.
وأوضح المصدر أن عملية التحقيق مع من يثير الشبهات ليست بالهينة بل
تخضع لتقييم مهني للمسؤولين في الاستخبارات الداخلية، ثم يقررون فتح التحقيق إذا
ما أظهر الشخص المشتبه به علامات كافية تدل على إعادة التحاقه بالإرهاب.
وعلمت بي بي سي أيضا أن وكالة الاستخبارات الداخلية تحقق بالفعل مع ما
يقرب من 500 شخص وأن التحقيقات تشمل قرابة 3000 شخص محط اهتمام للوكالة.
Post update
"جئنا هنا كصديقين"
مسلم ويهودية من مدينة مانشستر يعبران عن تضامنهما مع عائلات وأصدقاء الضحايا خارج قاعة الحفلات الموسيقية التي استهدفها الانفجار
موفدنا إلى مانشستر مراد بطل الشيشاني في الحي الذي ولد به منفذ هجوم مانشستر
تشير التقارير والدراسات الأمنية البريطانية إلى أن 16 شخصا اعتنقوا الفكر المتطرف يتحدرون من الحي الذي ولد به سلمان عبيدي
قرار وقف تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة له مغزى كبير
اتخذت الشرطة البريطانية الإجراء بعد تسريب صور مهمة للصحافة الأمريكية
Dominic Casciani
مراسل الشؤون الداخلية
قرار الشرطة البريطانية وقف مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة
خاصة فيما يتعلق بهجوم مانشستر تحديدا خطوة ذات مغزى كبير وتظهر حجم الغضب الذي يعترى
السلطات البريطانية بعد تسريب صور قد تستخدم كأدلة إلى الصحافة الأمريكية.
فالطرفان معتادان على تبادل وثيق للمعلومات الاستخبارتية في أوجه عدة
لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، لذا فإن التسريب الأخير للصحافة بهذا الشكل
يبعث على الإحباط لأنه قد يقوض سير التحقيقيات لمعرفة من الذي صنع القنبلة التي
استخدمها الانتحاري سلمان عبيدي في التفجير.
من ناحية أمنية، فالنظام المتبع بين الأجهزة المعنية في البلدين يستند
في المقام الأول إلى الثقة المتبادلة ومبدأ ضبط النفس. فإذا تبادل طرف مع الطرف
الآخر معلومة في إطار أي تحقيق أو قضية يجب على الطرف المتلقي للمعلومة عدم نشرها
على الملأ أو حتى مشاركتها مع آخرين من دون الحصول على إذن مسبق.
نادي مانشتسر يونايتد يهدي فوزه بكأس الدوري الأوروبي إلى أرواح ضحايا التفجير
رفع أعضاء الفريق شعارا بعد تسلمهم الكأس ليعبر أن تضامن ووحدة مدينة مانشستر
الشرطة البريطانية توقف التعاون مع الأجهزة الأمنية الأمريكية
قررت الشرطة البريطانية وقف تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الأمريكية بعد تسريبات لصور مهمة تتعلق بالتحقيق في هجوم مانشستر إلى الصحافة الأمريكية. علمت بي بي سي أن هناك غضبا عارما لدى المسؤولين البريطانيين المعنيين بعد نشر صحف أمريكية صورا مصنفة على أنها سرية التقطت من مسرح الحادث.
Quote Message: هناك خيانة للثقة وهذا يقوض العلاقات الثنائية وسير التحقيقات، كما تهز ثقة عائلات الضحايا وشهود العيان بنا. الأسوأ من ذلك هو الكشف عن معلومات سرية وأشياء قد تستخدم كدليل بينما لا يزال التحقيق ساريا. from متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية
هناك خيانة للثقة وهذا يقوض العلاقات الثنائية وسير التحقيقات، كما تهز ثقة عائلات الضحايا وشهود العيان بنا. الأسوأ من ذلك هو الكشف عن معلومات سرية وأشياء قد تستخدم كدليل بينما لا يزال التحقيق ساريا.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
والد منفذ هجوم مانشستر كان على علاقة وثيقة بأبي قتادة الأردني
موفدنا إلى مانشستر مراد بطل الشيشاني التقى ليبيين كانوا يعرفون رمضان عبيدي جيدا. قالوا إنه كان على علاقة وثيقة برجل الدين الأردني المتشدد عمر محمد عثمان المعروف باسم "أبو قتادة".
وكان أبو قتادة رحل من بريطانيا إلى الأردن في تموز/يوليو 2013 بحكم قضائي نهائي إثر معركة قضائية امتدت لسنوات عدة وخاضتها حكومات متعاقبة لترحيله لمواجهة القضاء في الأدرن. أشتهر أبو قتادة بفتاوى متطرفة تبرر التفجيرات الانتحارية. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنه كان يقدم شرعية دينية لأولئك "الذين يمعنون في التطرف الإسلامي ويتورطون في هجمات إرهابية".
المعارضة في بريطانيا تربط تصاعد الهجمات الإرهابية بالسياسة الخارجية
جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، يتعهد بتغيير السياسة الخارجية إذا ما فاز حزبه في انتخابات الثامن من يونيو/حزيران
Post update
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول - خلال اجتماع لدول الناتو - إن هجوم مانشستر يوضح "مدى الشر الذي نواجهه بسبب الإرهاب".
أوباما: الجناة سيمثلون أمام العدالة
أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن يقينه بأن الجناة الضالعين في هجوم مانشستر سيمثلونه أمام العدالة.
وقال: "أعلم هذا لأني أثق في جيشنا وخدمات الاستخبارات والمسؤولين عن تنفيذ القانون، والأكثر أهمية أني أعلم طبيعة شعوبنا".
وأضاف: "يمكن أن ترى ذلك في الطريقة التي تعامل بها المواطنون في مانشستر، فلم يتصرفوا بدافع الخوف، بل بدافع العزيمة والتضامن والاستعداد لمساعدة من يحتاجون (إلى المساعدة)".
كيف تحول سلمان عبيدي من فتى ولد في مدينة مانشستر إلى انتحاري؟
مع كل ساعة تمر، نعرف المزيد عن سلمان عبيدي، منفذ هجوم مجمع حفلات مانشستر.
فرّ والدا عبيدي من ليبيا باعتبارهما مناهضين لنظام العقيد معمر القذافي. وكانت ليبيا، إلى جانب دول شمال أفريقيا، مركزا لصعود حركات الإسلام السياسي الحديثة. وكرّست تلك الحركات في البداية للإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية، والترويج لفكرة الحكومة الإسلامية، بدرجات متفاوتة.
غير أن ما لا نعلمه حتى الآن هي التفاصيل الدقيقة لطفولة سلمان الذي ولد في مانشستر، وكيف تحول في سنوات شبابه إلى انتحاري.
ونقلت بي بي سي عن موظف في إحدى المنظمات الإسلامية أن عددا من الأشخاص، من بينهم صديقان مسلمان لسلمان، اتصلوا بالخط الساخن لوحدة مكافحة الإرهاب البريطانية، وأدلوا بمعلومات عن آراء عبيدي المتطرفة منذ عدة سنوات.
لا نعلم كيف كانت ردود فعل الشرطة على تلك المكالمات المزعومة، لكننا علمنا أن تصرفات عبيدي في وقت مبكر من هذا العام قد أثارت شكوك كثيرين.
ووفقا لمصادرنا، أخبر عبيدي بعض جيرانه عن قيمة الموت في سبيل قضية ما. كما أنه أدلى بآراء متشددة حول التفجيرات الانتحارية والصراع في ليبيا.
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سير التحقيقات حتى الآن
* اعتقلت الشرطة 8 أشخاص من بينهم إسماعيل عبيدي وهو شقيق منفذ الهجوم
* اعتقلت الشرطة أيضا امراة لكنها أفرجت عنها لاحقا
* اعتقل في ليبيا رمضان عبيدي وهو والد منفذ الهجوم
* رئيس شرطة مانشستر يقول إنهم يتعقبون شبكة من الأفراد
* استخدم منفذ الهجوم "قنبلة مسامير" لإيقاع أكبر عدد من الضحايا
هاريس فاروقي مسلم بجنوب مانشستر: استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب تخلط بين التدين والتطرف
تحدث فاروقي إلى رئيس تحرير الشؤون الداخلية لبي بي سي مارك ايستون أثناء زيارته بعض أحياء مدينة مانشستر
اتخذت الحكومة البريطانية في عام 2003 استراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب تحت مسمى "كونتست"، والتي تفرعت إلى برامج عدة من أبرزها برنامج "بريفنت" ويعني عربيا المنع. يهدف "بريفنت" إلى القضاء على آيديولوجية التطرف، والوقوف في وجه عمليات التجنيد وغسل الأدمغة بالأفكار المتطرفة، وإعادة أصوات الإسلام المعتدل إلى المجتمع البريطاني، والتعامل مع أزمات الهوية التي يواجهها بعض المسلمين المولودين في بريطانيا.
عاجلترامب: وزارة العدل الأمريكية قد تفتح تحقيقا في التسريبات المتعلقة بانفجار مانشستر
ترامب يصف تسريب صور متعلقة بالتحقيق في تفجير مانشستر بأنه يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي
موفدنا إلى مدينة مانشستر مراد بطل الشيشاني: من المعتقلين شخص له علاقة بتحويلات مالية خارجية
إمام مسجد فقد 3 من أقاربه في هجوم انتحاري في باكستان يستقبل مديرة مدرسة فقدت طلاب لها في تفجير مانشستر
"المتطرفون في حاجة إلى تأهيل نفسي، ابحث عن دور العائلة في التربية"
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منفذ هجوم مانشستر كان محط اهتمام وكالة الاستخبارات البريطانية الداخلية
Danny Shaw
مراسل الشؤون الداخلية
علمت بي بي سي من مصادر رفيعة المستوى بالحكومة البريطانية أن منفذ هجوم مانشستر الانتحاري سلمان عبيدي كان محط اهتمام وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5، وقال المصدر إن عبيدي كان من بين مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين أثاروا شبهات الجهاز الأمني.
وأوضح المصدر أن عملية التحقيق مع من يثير الشبهات ليست بالهينة بل تخضع لتقييم مهني للمسؤولين في الاستخبارات الداخلية، ثم يقررون فتح التحقيق إذا ما أظهر الشخص المشتبه به علامات كافية تدل على إعادة التحاقه بالإرهاب.
وعلمت بي بي سي أيضا أن وكالة الاستخبارات الداخلية تحقق بالفعل مع ما يقرب من 500 شخص وأن التحقيقات تشمل قرابة 3000 شخص محط اهتمام للوكالة.
Post update
"جئنا هنا كصديقين"
مسلم ويهودية من مدينة مانشستر يعبران عن تضامنهما مع عائلات وأصدقاء الضحايا خارج قاعة الحفلات الموسيقية التي استهدفها الانفجار
موفدنا إلى مانشستر مراد بطل الشيشاني في الحي الذي ولد به منفذ هجوم مانشستر
تشير التقارير والدراسات الأمنية البريطانية إلى أن 16 شخصا اعتنقوا الفكر المتطرف يتحدرون من الحي الذي ولد به سلمان عبيدي
قرار وقف تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة له مغزى كبير
اتخذت الشرطة البريطانية الإجراء بعد تسريب صور مهمة للصحافة الأمريكية
Dominic Casciani
مراسل الشؤون الداخلية
قرار الشرطة البريطانية وقف مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بهجوم مانشستر تحديدا خطوة ذات مغزى كبير وتظهر حجم الغضب الذي يعترى السلطات البريطانية بعد تسريب صور قد تستخدم كأدلة إلى الصحافة الأمريكية.
فالطرفان معتادان على تبادل وثيق للمعلومات الاستخبارتية في أوجه عدة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، لذا فإن التسريب الأخير للصحافة بهذا الشكل يبعث على الإحباط لأنه قد يقوض سير التحقيقيات لمعرفة من الذي صنع القنبلة التي استخدمها الانتحاري سلمان عبيدي في التفجير.
من ناحية أمنية، فالنظام المتبع بين الأجهزة المعنية في البلدين يستند في المقام الأول إلى الثقة المتبادلة ومبدأ ضبط النفس. فإذا تبادل طرف مع الطرف الآخر معلومة في إطار أي تحقيق أو قضية يجب على الطرف المتلقي للمعلومة عدم نشرها على الملأ أو حتى مشاركتها مع آخرين من دون الحصول على إذن مسبق.
نادي مانشتسر يونايتد يهدي فوزه بكأس الدوري الأوروبي إلى أرواح ضحايا التفجير
رفع أعضاء الفريق شعارا بعد تسلمهم الكأس ليعبر أن تضامن ووحدة مدينة مانشستر
الشرطة البريطانية توقف التعاون مع الأجهزة الأمنية الأمريكية
قررت الشرطة البريطانية وقف تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الأمريكية بعد تسريبات لصور مهمة تتعلق بالتحقيق في هجوم مانشستر إلى الصحافة الأمريكية. علمت بي بي سي أن هناك غضبا عارما لدى المسؤولين البريطانيين المعنيين بعد نشر صحف أمريكية صورا مصنفة على أنها سرية التقطت من مسرح الحادث.
والد منفذ هجوم مانشستر: لا يمكن تصديق أن أي فرد من عائلتي متورط في قتل الأطفال والأبرياء
قال رمضان عبيدي في تصريحات لوكالة رويترز في منزله بليبيا إنه مصدوم مما فعله ابنه. وكالة بلومبرغ الإخبارية تقول إن إحدى الكتائب المسلحة ألقت القبض على الوالد والأخ الصغير لسلمان بعد مؤتمره الصحفي.