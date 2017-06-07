الحكومة البريطانية رفعت مستوى التأهب لحدوث عمل إرهابي إلى أعلى مرحلة.

المعارضة في بريطانيا تربط تصاعد الهجمات الإرهابية بالسياسة الخارجية

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  1. والد منفذ هجوم مانشستر كان على علاقة وثيقة بأبي قتادة الأردني

    موفدنا إلى مانشستر مراد بطل الشيشاني التقى ليبيين كانوا يعرفون رمضان عبيدي جيدا. قالوا إنه كان على علاقة وثيقة برجل الدين الأردني المتشدد عمر محمد عثمان المعروف باسم "أبو قتادة".

    وكان أبو قتادة رحل من بريطانيا إلى الأردن في تموز/يوليو 2013 بحكم قضائي نهائي إثر معركة قضائية امتدت لسنوات عدة وخاضتها حكومات متعاقبة لترحيله لمواجهة القضاء في الأدرن. أشتهر أبو قتادة بفتاوى متطرفة تبرر التفجيرات الانتحارية. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنه كان يقدم شرعية دينية لأولئك "الذين يمعنون في التطرف الإسلامي ويتورطون في هجمات إرهابية".

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    Video caption: ليبيون في مانشستر: والد منفذ الهجوم كان على علاقة وطيدة بشخصيات متطرفة

  2. المعارضة في بريطانيا تربط تصاعد الهجمات الإرهابية بالسياسة الخارجية

    جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، يتعهد بتغيير السياسة الخارجية إذا ما فاز حزبه في انتخابات الثامن من يونيو/حزيران

    جيرمي كوربن
    Copyright: AFP
    Image caption: كوربن متحدثا في إحدى جولاته الانتخابية
    Quote Message: أجمع العديد من الخبراء أن هناك صلة بين الإرهاب في وطننا والحروب التي تشارك فيها أو تدعمها حكومتنا في دول أخرى. لكن هذا لا يجب أن يكون مبررا لهؤلاء الذين يهاجمون أطفالنا. نحتقر هؤلاء الإرهابين الذين سيحاسبون على أفعالهم حتما." from جيرمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض
    جيرمي كوربنزعيم حزب العمال المعارض

  3. Post update

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول - خلال اجتماع لدول الناتو - إن هجوم مانشستر يوضح "مدى الشر الذي نواجهه بسبب الإرهاب".

    دونالد ترامب
    Copyright: AFP/GETTY IMAGES

  4. أوباما: الجناة سيمثلون أمام العدالة

    أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن يقينه بأن الجناة الضالعين في هجوم مانشستر سيمثلونه أمام العدالة.

    وقال: "أعلم هذا لأني أثق في جيشنا وخدمات الاستخبارات والمسؤولين عن تنفيذ القانون، والأكثر أهمية أني أعلم طبيعة شعوبنا".

    وأضاف: "يمكن أن ترى ذلك في الطريقة التي تعامل بها المواطنون في مانشستر، فلم يتصرفوا بدافع الخوف، بل بدافع العزيمة والتضامن والاستعداد لمساعدة من يحتاجون (إلى المساعدة)".

  5. كيف تحول سلمان عبيدي من فتى ولد في مدينة مانشستر إلى انتحاري؟

    مع كل ساعة تمر، نعرف المزيد عن سلمان عبيدي، منفذ هجوم مجمع حفلات مانشستر.

    فرّ والدا عبيدي من ليبيا باعتبارهما مناهضين لنظام العقيد معمر القذافي. وكانت ليبيا، إلى جانب دول شمال أفريقيا، مركزا لصعود حركات الإسلام السياسي الحديثة. وكرّست تلك الحركات في البداية للإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية، والترويج لفكرة الحكومة الإسلامية، بدرجات متفاوتة.

    غير أن ما لا نعلمه حتى الآن هي التفاصيل الدقيقة لطفولة سلمان الذي ولد في مانشستر، وكيف تحول في سنوات شبابه إلى انتحاري.

    ونقلت بي بي سي عن موظف في إحدى المنظمات الإسلامية أن عددا من الأشخاص، من بينهم صديقان مسلمان لسلمان، اتصلوا بالخط الساخن لوحدة مكافحة الإرهاب البريطانية، وأدلوا بمعلومات عن آراء عبيدي المتطرفة منذ عدة سنوات.

    لا نعلم كيف كانت ردود فعل الشرطة على تلك المكالمات المزعومة، لكننا علمنا أن تصرفات عبيدي في وقت مبكر من هذا العام قد أثارت شكوك كثيرين.

    ووفقا لمصادرنا، أخبر عبيدي بعض جيرانه عن قيمة الموت في سبيل قضية ما. كما أنه أدلى بآراء متشددة حول التفجيرات الانتحارية والصراع في ليبيا.

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    سلمان عبيدي
    Copyright: BBC
    Image caption: سلمان عبيدي ولد في مانشستر لأبويين ليبيين

  6. سير التحقيقات حتى الآن

    * اعتقلت الشرطة 8 أشخاص من بينهم إسماعيل عبيدي وهو شقيق منفذ الهجوم

    * اعتقلت الشرطة أيضا امراة لكنها أفرجت عنها لاحقا

    * اعتقل في ليبيا رمضان عبيدي وهو والد منفذ الهجوم

    * رئيس شرطة مانشستر يقول إنهم يتعقبون شبكة من الأفراد

    * استخدم منفذ الهجوم "قنبلة مسامير" لإيقاع أكبر عدد من الضحايا

    اسماعيل عبيدي وأبوه رمضان
    Copyright: BBC
    Image caption: رمضان عبيدي (يمين) وإسماعيل عبيدي

  7. هاريس فاروقي مسلم بجنوب مانشستر: استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب تخلط بين التدين والتطرف

    تحدث فاروقي إلى رئيس تحرير الشؤون الداخلية لبي بي سي مارك ايستون أثناء زيارته بعض أحياء مدينة مانشستر

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    Video caption: هاريس فاروقي مسلم بجنوب مانشستر: برنامج "المنع" الحكومي يخلط بين التدين والتطرف

    اتخذت الحكومة البريطانية في عام 2003 استراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب تحت مسمى "كونتست"، والتي تفرعت إلى برامج عدة من أبرزها برنامج "بريفنت" ويعني عربيا المنع. يهدف "بريفنت" إلى القضاء على آيديولوجية التطرف، والوقوف في وجه عمليات التجنيد وغسل الأدمغة بالأفكار المتطرفة، وإعادة أصوات الإسلام المعتدل إلى المجتمع البريطاني، والتعامل مع أزمات الهوية التي يواجهها بعض المسلمين المولودين في بريطانيا.

  8. عاجلترامب: وزارة العدل الأمريكية قد تفتح تحقيقا في التسريبات المتعلقة بانفجار مانشستر

    ترامب يصف تسريب صور متعلقة بالتحقيق في تفجير مانشستر بأنه يمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي الأمريكي

    رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في حديث جانبي مع الرئيس الأمريكي اثناء حضورهما قمة للناتو في بروكسل.
    Copyright: Getty Images
    Image caption: رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في حديث جانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثناء حضورهما قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

  9. موفدنا إلى مدينة مانشستر مراد بطل الشيشاني: من المعتقلين شخص له علاقة بتحويلات مالية خارجية

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  10. إمام مسجد فقد 3 من أقاربه في هجوم انتحاري في باكستان يستقبل مديرة مدرسة فقدت طلاب لها في تفجير مانشستر

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    Video caption: إمام مسجد فقد 3 من أقاربه في هجوم انتحاري يستقبل مديرة مدرسة فقدت طلاب في تفجير مانشستر

  11. "المتطرفون في حاجة إلى تأهيل نفسي، ابحث عن دور العائلة في التربية"

    رأي بعض من متابعينا على حسابنا الرسمي بتويتر

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  13. منفذ هجوم مانشستر كان محط اهتمام وكالة الاستخبارات البريطانية الداخلية

    Danny Shaw

    مراسل الشؤون الداخلية

    علمت بي بي سي من مصادر رفيعة المستوى بالحكومة البريطانية أن منفذ هجوم مانشستر الانتحاري سلمان عبيدي كان محط اهتمام وكالة الاستخبارات الداخلية البريطانية MI5، وقال المصدر إن عبيدي كان من بين مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين أثاروا شبهات الجهاز الأمني.

    وأوضح المصدر أن عملية التحقيق مع من يثير الشبهات ليست بالهينة بل تخضع لتقييم مهني للمسؤولين في الاستخبارات الداخلية، ثم يقررون فتح التحقيق إذا ما أظهر الشخص المشتبه به علامات كافية تدل على إعادة التحاقه بالإرهاب.

    وعلمت بي بي سي أيضا أن وكالة الاستخبارات الداخلية تحقق بالفعل مع ما يقرب من 500 شخص وأن التحقيقات تشمل قرابة 3000 شخص محط اهتمام للوكالة.

    سلمان عبيدي
    Copyright: BBC
    Image caption: سلمان عبيدي (22 عاما) منفذ تفجير مانشستر

  14. Post update

    برج خليفة في دبي
    Copyright: PA
    Image caption: برج خليفة في دبي يضئ أنواره مساءا بألوان العلم البريطاني تضامنا مع المملكة المتحدة بعد هجوم مانشستر.

  15. "جئنا هنا كصديقين"

    مسلم ويهودية من مدينة مانشستر يعبران عن تضامنهما مع عائلات وأصدقاء الضحايا خارج قاعة الحفلات الموسيقية التي استهدفها الانفجار

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    Video caption: عجوز يهودي يرافقها جارها المسلم ينضمون إلى آخرين معتصمين بمانشستر تضامنا مع الضحايا

  16. موفدنا إلى مانشستر مراد بطل الشيشاني في الحي الذي ولد به منفذ هجوم مانشستر

    تشير التقارير والدراسات الأمنية البريطانية إلى أن 16 شخصا اعتنقوا الفكر المتطرف يتحدرون من الحي الذي ولد به سلمان عبيدي

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    Video caption: مراسلنا من مانشستر: خرج من محيط منطقة المفجر 16 جهاديا لهم علاقة بتنظيم الدولة

  17. قرار وقف تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة له مغزى كبير

    اتخذت الشرطة البريطانية الإجراء بعد تسريب صور مهمة للصحافة الأمريكية

    Dominic Casciani

    مراسل الشؤون الداخلية

    قرار الشرطة البريطانية وقف مشاركة المعلومات مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بهجوم مانشستر تحديدا خطوة ذات مغزى كبير وتظهر حجم الغضب الذي يعترى السلطات البريطانية بعد تسريب صور قد تستخدم كأدلة إلى الصحافة الأمريكية.

    فالطرفان معتادان على تبادل وثيق للمعلومات الاستخبارتية في أوجه عدة لا تقتصر على مكافحة الإرهاب فقط، لذا فإن التسريب الأخير للصحافة بهذا الشكل يبعث على الإحباط لأنه قد يقوض سير التحقيقيات لمعرفة من الذي صنع القنبلة التي استخدمها الانتحاري سلمان عبيدي في التفجير.

    من ناحية أمنية، فالنظام المتبع بين الأجهزة المعنية في البلدين يستند في المقام الأول إلى الثقة المتبادلة ومبدأ ضبط النفس. فإذا تبادل طرف مع الطرف الآخر معلومة في إطار أي تحقيق أو قضية يجب على الطرف المتلقي للمعلومة عدم نشرها على الملأ أو حتى مشاركتها مع آخرين من دون الحصول على إذن مسبق.

    صور من مسرح الحادث سربت إلى صحيفة نيورك تايمز الأمريكية
    Copyright: New York Times
    Image caption: صور من مسرح الحادث سربت إلى صحيفة نيورك تايمز الأمريكية تظهر جزءا من حقيبة ومادة من المواد التي يعتقد أنها استخدمت في التفجير.

  18. نادي مانشتسر يونايتد يهدي فوزه بكأس الدوري الأوروبي إلى أرواح ضحايا التفجير

    رفع أعضاء الفريق شعارا بعد تسلمهم الكأس ليعبر أن تضامن ووحدة مدينة مانشستر

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  19. الشرطة البريطانية توقف التعاون مع الأجهزة الأمنية الأمريكية

    قررت الشرطة البريطانية وقف تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الأمريكية بعد تسريبات لصور مهمة تتعلق بالتحقيق في هجوم مانشستر إلى الصحافة الأمريكية. علمت بي بي سي أن هناك غضبا عارما لدى المسؤولين البريطانيين المعنيين بعد نشر صحف أمريكية صورا مصنفة على أنها سرية التقطت من مسرح الحادث.

    Quote Message: هناك خيانة للثقة وهذا يقوض العلاقات الثنائية وسير التحقيقات، كما تهز ثقة عائلات الضحايا وشهود العيان بنا. الأسوأ من ذلك هو الكشف عن معلومات سرية وأشياء قد تستخدم كدليل بينما لا يزال التحقيق ساريا. from متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية
    متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية
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  20. والد منفذ هجوم مانشستر: لا يمكن تصديق أن أي فرد من عائلتي متورط في قتل الأطفال والأبرياء

    قال رمضان عبيدي في تصريحات لوكالة رويترز في منزله بليبيا إنه مصدوم مما فعله ابنه. وكالة بلومبرغ الإخبارية تقول إن إحدى الكتائب المسلحة ألقت القبض على الوالد والأخ الصغير لسلمان بعد مؤتمره الصحفي.

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    Video caption: والد المفجر قبل أن يُعتقل: سلمان لم يكن له أي علاقة بأي تنظيم
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