المعارضة في بريطانيا تربط تصاعد الهجمات الإرهابية بالسياسة الخارجية

مع كل ساعة تمر، نعرف المزيد عن سلمان عبيدي، منفذ هجوم مجمع حفلات مانشستر.

فرّ والدا عبيدي من ليبيا باعتبارهما مناهضين لنظام العقيد معمر القذافي. وكانت ليبيا، إلى جانب دول شمال أفريقيا، مركزا لصعود حركات الإسلام السياسي الحديثة. وكرّست تلك الحركات في البداية للإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية، والترويج لفكرة الحكومة الإسلامية، بدرجات متفاوتة.

غير أن ما لا نعلمه حتى الآن هي التفاصيل الدقيقة لطفولة سلمان الذي ولد في مانشستر، وكيف تحول في سنوات شبابه إلى انتحاري.

ونقلت بي بي سي عن موظف في إحدى المنظمات الإسلامية أن عددا من الأشخاص، من بينهم صديقان مسلمان لسلمان، اتصلوا بالخط الساخن لوحدة مكافحة الإرهاب البريطانية، وأدلوا بمعلومات عن آراء عبيدي المتطرفة منذ عدة سنوات.

لا نعلم كيف كانت ردود فعل الشرطة على تلك المكالمات المزعومة، لكننا علمنا أن تصرفات عبيدي في وقت مبكر من هذا العام قد أثارت شكوك كثيرين.

ووفقا لمصادرنا، أخبر عبيدي بعض جيرانه عن قيمة الموت في سبيل قضية ما. كما أنه أدلى بآراء متشددة حول التفجيرات الانتحارية والصراع في ليبيا.

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