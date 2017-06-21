محمد بن سلمان: "صاحب رؤية" أم "أمير بلا رَوِيَّة"؟

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قد يعد وصول شاب في الواحدة والثلاثين من العمر إلى موقع ولاية العهد في دولة غنية وقوية مثل السعودية بارقة أمل لجيل الشباب الذين يمثلون الغالبية بين سكان العالم العربي، لكن نظرة فاحصة للماضي القريب تكشف أن "جيل الشباب من الزعماء العرب " ربما يكون اصطلاحا يرتبط بالعمر أكثر من الممارسات السياسية.

كانت آخر موجة من الزعماء الشبان في العالم العربي في أواخر الألفية المنصرمة وبداية الألفية الجديدة وتمثلت في وصول الملك عبد الله بن الحسين إلى عرش الأردن ، والملك محمد السادس إلى عرش المغرب، عام تسعة وتسعين. والرئيس السوري بشار الأسد خلفا لأبيه في عام الفين.

وقتها انبعثت موجة تفاؤل بوجود زعماء شبان وعصريين قد يتجاوزون خطى آبائهم، لكن الصورة العامة بعد حوالي عقدين من وصول الثلاثة الى السلطة، ربما لا تكشف عن تغير كبير. فالأردن والمغرب، لا يزالان يعيشان أزمات اقتصادية واجتماعية لا تختلف كثيرا عن دول المنطقة، وسورية تواجه تهديدا وجوديا للدولة الوطنية فيها على مدى السنوات الست الماضية.

إذن ماذا يعني أن تكون ولي عهد السعودية ووزيرا لدفاعها ومسؤولا عن ملفات اقتصادية كبرى مثل خصخصة شركة أرامكو، أو مشروعات طموحة مثل "السعودية 2030 “؟ هل يستطيع ولي العهد السعودي الاضطلاع بكل هذه الملفات ومنها ما كان يخضع بالفعل لمسؤوليته المباشرة حتى قبل صدور المرسوم الملكي مثل الحرب في اليمن؟

أم أن كثرة هذه الملفات قد يدفعه الى إصلاحات مؤسسية تسمح لسلطات مختلفة بأدوار مشروعة؟ هناك من يعتبرون أن التغييرات الأخيرة تهدف لنمط أبسط في الخلافة في السعودية، وهناك من يعتبر أن ما حدث يؤشر لصراع مكتوم كان يجري كثيرا تحت السطح وأن ما حدث كان متوقعا ، لكن المفاجأة في توقيته فقط .