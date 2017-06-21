محمد بن سلمان: "صاحب رؤية" أم "أمير بلا رَوِيَّة"؟

محمد بن سلمان: "صاحب رؤية" أم "أمير بلا رَوِيَّة"؟
ملخص
- منظمة هيومان رايتس واتش: قوات "البشمركة" في إقليم كردستان العراق توقف آلاف النازحين من مناطق قريبة من الموصل لما يصل إلى 3 أشهر عند نقاط تفتيش بما فيه عند الخطوط الأمامية
- تقول المنظمة الحقوقية الدولية إن قوات البشمركة تمنع وصول حالات من النازحين إلى المساعدات الإنسانية في كثير من الحالات
- الملك السعودي يُعفي ولي العهد محمد بن نايف ويعين بدلا منه محمد بن سلمان
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الزعماء العرب الشبان على خطى آبائهم أم قادة للتغيير؟
عمرعبد الرازق
رئيس تحريرالأخبار في إذاعة بي بي سي عربي
قد يعد وصول شاب في الواحدة والثلاثين من العمر إلى موقع ولاية العهد في دولة غنية وقوية مثل السعودية بارقة أمل لجيل الشباب الذين يمثلون الغالبية بين سكان العالم العربي، لكن نظرة فاحصة للماضي القريب تكشف أن "جيل الشباب من الزعماء العرب " ربما يكون اصطلاحا يرتبط بالعمر أكثر من الممارسات السياسية.
كانت آخر موجة من الزعماء الشبان في العالم العربي في أواخر الألفية المنصرمة وبداية الألفية الجديدة وتمثلت في وصول الملك عبد الله بن الحسين إلى عرش الأردن ، والملك محمد السادس إلى عرش المغرب، عام تسعة وتسعين. والرئيس السوري بشار الأسد خلفا لأبيه في عام الفين.
وقتها انبعثت موجة تفاؤل بوجود زعماء شبان وعصريين قد يتجاوزون خطى آبائهم، لكن الصورة العامة بعد حوالي عقدين من وصول الثلاثة الى السلطة، ربما لا تكشف عن تغير كبير. فالأردن والمغرب، لا يزالان يعيشان أزمات اقتصادية واجتماعية لا تختلف كثيرا عن دول المنطقة، وسورية تواجه تهديدا وجوديا للدولة الوطنية فيها على مدى السنوات الست الماضية.
إذن ماذا يعني أن تكون ولي عهد السعودية ووزيرا لدفاعها ومسؤولا عن ملفات اقتصادية كبرى مثل خصخصة شركة أرامكو، أو مشروعات طموحة مثل "السعودية 2030 “؟ هل يستطيع ولي العهد السعودي الاضطلاع بكل هذه الملفات ومنها ما كان يخضع بالفعل لمسؤوليته المباشرة حتى قبل صدور المرسوم الملكي مثل الحرب في اليمن؟
أم أن كثرة هذه الملفات قد يدفعه الى إصلاحات مؤسسية تسمح لسلطات مختلفة بأدوار مشروعة؟ هناك من يعتبرون أن التغييرات الأخيرة تهدف لنمط أبسط في الخلافة في السعودية، وهناك من يعتبر أن ما حدث يؤشر لصراع مكتوم كان يجري كثيرا تحت السطح وأن ما حدث كان متوقعا ، لكن المفاجأة في توقيته فقط .
محمد بن سلمان: "صاحب رؤية" أم "أمير بلا رَوِيَّة"؟
بي بي سي عربي
تعيين محمد بن سلمان، 31 عاما، وليا للعهد في السعودية أثار أراءا متباينة من مراقبين للشأن السعودي حول الأمير الشاب الذي سيخلف والده الملك سلمان بن عبد العزيز، 81 عاما.
التعيين في حد ذاته يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا على الصعيدين السياسيي، متمثلا في أزمة خليجية متفاقمة وانتقادات سعودية لما يوصف بتصاعد نفوذ إيران، فضلا عن حرب اليمن والصراع في سوريا، والصعيد الاقتصادي متمثلا في انخفاض أسعار النفط العالمية.
عندما كان وليا لولي العهد، أصبح محمد بن سلمان المحرك الرئيس لاستراتيجة بلاده لتنويع مصادر الدخل تحت شعار "رؤية 2030"، ويراه مؤيدوه بأنه سينتشل السعودية من عثراتها السياسية والاقتصادية لطموحه وحماسته وجرأته في اتخاذ قرارات صعبة.
لكن يتسآءل مراقبون عن مقدرة الأمير الشاب على "اتخاذ القرارات الصائبة" مستشهدين بالحملة العسكرية التي يقودها بوصفه وزيرا للدفاع في اليمن، والتي لم تنجح في تحقيق أهدافها المنشودة وأبرزها إسقاط حكم الحوثيين، كما أن منظمات حقوقية دولية اتهمت الجيش السعودي في أكثر من تقرير بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن عن طريق "قصف المدنيين" وفرض خصار جوي وبحري على أفقر البلدان العربية.
الملك السعودي يُعفي ولي العهد محمد بن نايف ويعين بدلا منه محمد بن سلمان
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا ملكيا بإعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وقرر الملك سلمان بن عبد العزيز تعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من محمد بن نايف.
وصوت 31 عضواً من أصل 34 في هيئة البيعة لاختيار محمد بن سلمان ولياً للعهد في السعودية. ودعا الملك سلمان إلى مبايعة نجله محمد بن سلمان ولياً للعهد بعد صلاة تراويح اليوم الأربعاء بقصر الصفا في مكة المكرمة.
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"إجبار" آلاف النازحين على الانتظار عند جبهات للقتال في العراق
هيومان رايتس واتش
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات "البشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق توقف آلاف المدنيين الفارين من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، لما يصل إلى 3 أشهر عند نقاط التفتيش، بما فيه عند الخطوط الأمامية، على أساس مخاوف أمنية عامة على ما يبدو.
يفرّ المدنيون، ومن بينهم عائلات بأكملها، من الحويجة، 60 كم جنوب الموصل، وتلعفر 55 كم غرب الموصل، التي كانت تحت سيطرة داعش منذ يونيو/حزيران 2014. لا يزال هناك 80 ألف مدني في الحويجة و20 ألف آخرين في تلعفر، وفقا لما ذكره موظفو "الأمم المتحدة" لـلمنظمة الحقوقية الدولية.
قال 4 أفراد أوقفوا مع عائلاتهم عند نقاط التفتيش، وشخصان لديهما معرفة مباشرة بحركة الأشخاص الفارين من هذه المناطق لـ هيومن رايتس ووتش إنه في كل نقطة من نقاط التفتيش الأربعة التي حاولت عندها العائلات دخول الأراضي التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان، أوقفت البشمركة المدنيين لأيام أو أسابيع، و 3 أشهر في إحدى الحالات.
في كثير من الحالات تركتهم عرضة لهجمات داعش بقذائف الهاون والعمليات الانتحارية، ودون غذاء ومساعدات هم بأمس الحاجة إليها.