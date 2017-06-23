الدول المقاطعة لقطر تمهلها 10 أيام للرد على "قائمة مطالب" لإنهاء الأزمة الراهنة
ملخص
- وكالة رويترز عن مسؤول من إحدى الدول التي تقاطع قطر: أرسلنا للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا، منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية
- وزير الدفاع التركي: القاعدة العسكرية في قطر لحماية أمن المنطقة بأسرها، والمطالبة بإغلاقها تدخل في العلاقات الثنائية
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أحد افراد العائلة المالكة السعودية ينشر "قائمة" المطالب المقدمة لقطر
الأمير سطام بن خالد آل سعود، أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، ينشر على حسابه الرسمي بتويتر ما وصفه بأنها قائمة مطالب من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر لقطر لإنهاء الأزمة الراهنة. تتألف القائمة من 13 مطلبا بحسب تصريحات مسؤول بإحدى الدول الخليجية لوكالة رويترز. لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي قطري على تلك القائمة المفترضة.
وزير الدفاع التركي: المطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية في قطر تدخل في علاقات أنقرة بدول الخليج
قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيق إن طلب إغلاق القاعدة التركية في قطر يعدّ تدخلا في العلاقات الثنائية بين أنقرة والدوحة، وإنه لا توجد خطة لإعادة النظر في الصفقة الخاصة بالقاعدة العسكرية التركية في قطر.
قطر تتسلم "قائمة" بمطالب الدول المقاطعة لها لإنهاء الأزمة الراهنة
نقلت وكالة رويترز للانباء عن مسؤول من إحدى الدول التي تقاطع قطر قوله، إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل ثلاثة عشر مطلبا، منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران. وقال المسؤول إن تلك القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر وتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.
وقال المسؤول إن الدول الأربعة أمهلت قطر 10 أيام للرد على تلك المطالب.