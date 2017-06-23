الدول المقاطعة لقطر تمهلها 10 أيام للرد على "قائمة مطالب" لإنهاء الأزمة الراهنة

الأمير سطام بن خالد آل سعود، أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، ينشر على حسابه الرسمي بتويتر ما وصفه بأنها قائمة مطالب من السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر لقطر لإنهاء الأزمة الراهنة. تتألف القائمة من 13 مطلبا بحسب تصريحات مسؤول بإحدى الدول الخليجية لوكالة رويترز. لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي قطري على تلك القائمة المفترضة.