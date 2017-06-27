مقتل 57 شخصا في "غارة جوية" على سجن لتنظيم الدولة شمال شرقي سوريا

تغريم محرك البحث "غوغل" 2.7 مليار دولار "للتلاعب" بنتائج البحث
فرضت المفوضية الأوروبية، الذراع القانونية والتنفيذية للاتحاد الأوروبي، غرامة تقدر ب 2.7 مليار دولار أمريكي على الشركة المالكة لمحرك البحث الشهير "غوغل" بعد حُكم أدان الشركة الأمريكية باساءة استخدام سلطتها لتفضيل خدماتها التسويقية عن طريق التلاعب بنتائج البحث.
وجاء الحكم إثر مزاعم بأن الخدمات التي تقدمها "غوغل" تلقى ميزة تفضيلية بطريقة غير عادلة على محرك البحث وهو ما ألحق أضرارا بالمنافسين.
كما يطالب الحكم الشركة بإنهاء ممارساتها التي تعمد إلى الحد من التنافس داخل السوق في غضون 90 يوما أو تواجه غرامة إضافية.
عاجلالمفوضية الأوروبية تُغرّم محرك البحث "غوغل" 2.7 مليار دولار "للتلاعب" بنتائج البحث
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موسكو ترفض تحذيرا أمريكيا باحتمال شن قوات الحكومة السورية هجوما كيمائيا
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا معلومات لدى موسكو حول احتمال تنفيذ هجوم كميائي في سوريا. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة انترفاكس الروسية إن موسكو "تختلف كليا" مع الصيغة التي كُتب به بيان البيت الأبيض عن وجود تهديد باحتمال قيام القوات الحكومية السورية بشن هجوم كميائي.
"كان هناك حوادث عديدة استخدم فيها إرهابيون ومسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى مسلحة، أسلحة كيمائية. من المحتمل أن تقوم تلك الجماعات بتلك الأعمال الاستفزازية، لكن أود أن أؤكد أنه لا توجد لدي معلومات محددة حول هذا الأمر.
تنظيم الدولة يسيطر على "1% فقط" من الموصل
قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن القوات العراقية المشتركة تحاصر مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في آخر جزء من مدينة الموصل.
من جانبه، أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت أن قواته استعادة السيطرة على جامع الزيواني في الموصل القديمة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرح بأن إعلان النصرعلى التنظيم المتشدد قد اصبح "وشيكا جدا". وقال العبادي في تصريحات نقلتها قناة العراقية الرسمية إن التنظيم يحاول إحداث أكبر قدر من الخسائر المادية لأنه بات يشعر بأن نهايته أوشكت في العراق.
وعن العدد التقريبي لمقاتلي التنظيم في الموصل القديمة، قال المتحدث باسم العملية العسكرية للتحالف الدولي ضد التنظيم جوزيف سكروكا إن هناك عدداً قليلاً من المسلحين يقاتلون في الموصل القديمة، مشيراً إلى أن نحو 200 مسلح للتنظيم لا زالوا غرب الموصل.
"لم يتبقى سوى 1% فقط من مدينة الموصل تحت سيطرة داعش، وهذا الجزء يقع في المدينة القديمة المعقّدة التضاريس وهو ما آخّر اتمام المهمة العسكرية.
خريطة حديثة لمركز نينوى الإعلامي للقيادة المشتركة العراقية على صفحته بفيسبوك يوضح اماكن تواجد مسلحي التنظيم باللون الأحمر.
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء مواقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. ولم يسجل حتى الآن وقوع إصابات أو قتلى جراء الهجوم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت للرد على صاروخ أُطلق على جنوب إسرائيل من القطاع.
ورفض المتحدث باسم حماس فوزي برهوم الاتهام الإسرائيلي، واصفا إياه بأنه "لعبة خطيرة ومكشوفة تمارسها إسرئيل".
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عاجلتقارير عن مقتل 57 شخصا في "غارة جوية" على سجن لتنظيم الدولة في بلدة الميادين شمال شرقي سوريا
تفاصيل مزاعم فساد حول ملف مونديال 2022: "مليون دولار لابنة مسؤول في الفيفا وجواب شكر لاتحاد كرة القدم القطري لتحويل مئات الآلاف بعملة اليورو قبل وبعد الإعلان عن فوز قطر"
ظهرت في ألمانيا مزاعم فساد بشأن حملة قطر الناجحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.
وقالت صحيفة "بيلد" إنها حصلت على النسخة "المحجوبة" من تقرير يرجع إلى عام 2014 أعدّه مايكل غارسيا المحقق بلجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويشمل تقرير في الصحيفة تفاصيل عن مبلغ مليوني دولار يُزعم أنه دُفع لإبنة مسؤول بالفيفا عمرها 10 سنوات.
واستقال غارسيا في ديسمبر/ كانون الأول 2014 احتجاجا على أسلوب التعامل مع تقريره بشأن عملية الترشح للحصول على حق استضافة كأس العالم.
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تغريم محرك البحث "غوغل" 2.7 مليار دولار "للتلاعب" بنتائج البحث
فرضت المفوضية الأوروبية، الذراع القانونية والتنفيذية للاتحاد الأوروبي، غرامة تقدر ب 2.7 مليار دولار أمريكي على الشركة المالكة لمحرك البحث الشهير "غوغل" بعد حُكم أدان الشركة الأمريكية باساءة استخدام سلطتها لتفضيل خدماتها التسويقية عن طريق التلاعب بنتائج البحث.
وجاء الحكم إثر مزاعم بأن الخدمات التي تقدمها "غوغل" تلقى ميزة تفضيلية بطريقة غير عادلة على محرك البحث وهو ما ألحق أضرارا بالمنافسين.
كما يطالب الحكم الشركة بإنهاء ممارساتها التي تعمد إلى الحد من التنافس داخل السوق في غضون 90 يوما أو تواجه غرامة إضافية.
اضغط هنا لقراءة الخبر كاملا
عاجلالمفوضية الأوروبية تُغرّم محرك البحث "غوغل" 2.7 مليار دولار "للتلاعب" بنتائج البحث
موسكو ترفض تحذيرا أمريكيا باحتمال شن قوات الحكومة السورية هجوما كيمائيا
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لا معلومات لدى موسكو حول احتمال تنفيذ هجوم كميائي في سوريا. وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة انترفاكس الروسية إن موسكو "تختلف كليا" مع الصيغة التي كُتب به بيان البيت الأبيض عن وجود تهديد باحتمال قيام القوات الحكومية السورية بشن هجوم كميائي.
تنظيم الدولة يسيطر على "1% فقط" من الموصل
قال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي إن القوات العراقية المشتركة تحاصر مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في آخر جزء من مدينة الموصل.
من جانبه، أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد جودت أن قواته استعادة السيطرة على جامع الزيواني في الموصل القديمة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرح بأن إعلان النصرعلى التنظيم المتشدد قد اصبح "وشيكا جدا". وقال العبادي في تصريحات نقلتها قناة العراقية الرسمية إن التنظيم يحاول إحداث أكبر قدر من الخسائر المادية لأنه بات يشعر بأن نهايته أوشكت في العراق.
وعن العدد التقريبي لمقاتلي التنظيم في الموصل القديمة، قال المتحدث باسم العملية العسكرية للتحالف الدولي ضد التنظيم جوزيف سكروكا إن هناك عدداً قليلاً من المسلحين يقاتلون في الموصل القديمة، مشيراً إلى أن نحو 200 مسلح للتنظيم لا زالوا غرب الموصل.
خريطة حديثة لمركز نينوى الإعلامي للقيادة المشتركة العراقية على صفحته بفيسبوك يوضح اماكن تواجد مسلحي التنظيم باللون الأحمر.
إسرائيل تقصف مواقع عسكرية لحماس في قطاع غزة
استهدفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء مواقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. ولم يسجل حتى الآن وقوع إصابات أو قتلى جراء الهجوم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت للرد على صاروخ أُطلق على جنوب إسرائيل من القطاع. ورفض المتحدث باسم حماس فوزي برهوم الاتهام الإسرائيلي، واصفا إياه بأنه "لعبة خطيرة ومكشوفة تمارسها إسرئيل".