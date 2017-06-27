مقتل 57 شخصا في "غارة جوية" على سجن لتنظيم الدولة شمال شرقي سوريا

فرضت المفوضية الأوروبية، الذراع القانونية والتنفيذية للاتحاد الأوروبي، غرامة تقدر ب 2.7 مليار دولار أمريكي على الشركة المالكة لمحرك البحث الشهير "غوغل" بعد حُكم أدان الشركة الأمريكية باساءة استخدام سلطتها لتفضيل خدماتها التسويقية عن طريق التلاعب بنتائج البحث.

وجاء الحكم إثر مزاعم بأن الخدمات التي تقدمها "غوغل" تلقى ميزة تفضيلية بطريقة غير عادلة على محرك البحث وهو ما ألحق أضرارا بالمنافسين.

كما يطالب الحكم الشركة بإنهاء ممارساتها التي تعمد إلى الحد من التنافس داخل السوق في غضون 90 يوما أو تواجه غرامة إضافية.

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