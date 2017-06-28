برنامج إسرائيل "السري" لترحيل طالبي لجوء

قالت صحيفة "فورن بوليسي" الأمريكية إن إسرائيل تقوم "سرا" بتهجير طالبي لجوء إلى دول إفريقية، ومنهم من ينتهي به المطاف في مناطق حرب ونزاع.

وأجرت الصحيفة تحقيقا استقصائيا استغرق عاما استند على مقابلات عدة من طالبي لجوء سودانيين وإيريتريين ومهربين عبر الحدود، وأفراد مسؤولين عن عملية إعادة التوطين "المفترضة" والتي وعدتهم بها السلطات الإسرائيلية في تل أبيب لإقناعهم بالرحيل عن إسرائيل.

وخلص التحقيق إلى أن عملية الترحيل تتم بالتعاون مع السلطات في أوغندا و رواندا. وبحسب تحقيق الصحيفة، بدأ البرنامج عام 2013 بعد فوز بنيامين نتانياهو برئاسة الوزراء مرة أخرى، حيث بدأت السلطات وقتها ممارسة "ضغوط على الإريتريين والسودانيين من طالبي اللجوء".

ويرغب طالبو اللجوء في الهجرة إلى إسرائيل والاستقرار فيها لأنها دولة ديمقراطية ويسهل الوصول إليها عن أوروبا، بحسب الصحيفة.

وتحاشت الحكومة الإسرائيلية الرد على طلبات متعددة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للحصول على معلومات حول هذا الأمر. كما لم ترد السلطات في إسرائيل وأوغندا و رواندا على طلبات عدة من الصحيفة الأمريكية للتعقيب.

"تبدأ عملية الترحيل بوعود سرية من السلطات الإسرائيلية بتوفير فرص عمل والحصول على اللجوء في رواندا و أوغندا. وبمجرد وصول طالبي اللجوء من السودانيين والإيريتريين إلى كيغالي (عاصمة رواندا) و عنتيبي (مدينة كبير بوسط أوغندا)، يجد طالبو اللجوء أنفسهم في محنة أخرى كتلك التي عايشوها في إسرائيل، فيقابلون عند وصولهم المطار شخصا يقدم نفسه على أنه مسؤول حكومي والذي يسهل عملية دخولهم عبر قسم الجوزات لينتقلوا لاحقا إلى منزل أو فندق ليكون بمثابة سجن لهم، ثم تُمارس عليهم ضغوط لمغادرة البلاد. يبدو أن العملية صممت ليس للتخلص من اللاجئين غير المرغوب فيهم فحسب بل أيضا لحماية الحكومات في إسرائيل، وأوغندا، و رواندا من المساءلة القانونية. جزء من تحقيق "فورن بوليسي" الاستقصائي.