وزير الخارجية السعودية عادل الجبير: قائمة المطالب المقدمة لقطر لفك العزلة غير قابلة للتفاوض
الإمارات: طرد قطر من مجلس التعاون ليس العقاب الإضافي الوحيد المطروح في حال عدم امتثالها للمطالب الأخيرة
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: حديث دول الحصار عن أن مطالبها غير قابلة للتفاوض هو أمر مناف للأسس والقوانين الدولية
مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية: قطر ترفض لغة الآمر والمأمور، وهناك عنجهية في تصريحات المسؤوليين في دول الحصار
مأساة المدنيين تتفاقم في البلدة القديمة غربي الموصل مع احتدام المعارك في المرحلة الأخيرة من العملية العسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يصدر قرارا بتعليق نشاط كرة القدم في السودان "بعد تدخل جهات حكومية في اللعبة"
تحقيق استقصائي لصحيفة "فورن بوليسي يكشف "برنامجا سريا" لترحيل طالبي لجوء في إسرائيل
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برنامج إسرائيل "السري" لترحيل طالبي لجوء
قالت صحيفة "فورن بوليسي" الأمريكية إن إسرائيل تقوم "سرا" بتهجير طالبي لجوء إلى دول إفريقية، ومنهم من ينتهي به المطاف في مناطق حرب ونزاع.
وأجرت الصحيفة تحقيقا استقصائيا استغرق عاما استند على مقابلات عدة من طالبي لجوء سودانيين وإيريتريين ومهربين عبر الحدود، وأفراد مسؤولين عن عملية إعادة التوطين "المفترضة" والتي وعدتهم بها السلطات الإسرائيلية في تل أبيب لإقناعهم بالرحيل عن إسرائيل.
وخلص التحقيق إلى أن عملية الترحيل تتم بالتعاون مع السلطات في أوغندا و رواندا.
وبحسب تحقيق الصحيفة، بدأ البرنامج عام 2013 بعد فوز بنيامين نتانياهو برئاسة الوزراء مرة أخرى، حيث بدأت السلطات وقتها ممارسة "ضغوط على الإريتريين والسودانيين من طالبي اللجوء".
ويرغب طالبو اللجوء في الهجرة إلى إسرائيل والاستقرار فيها لأنها دولة ديمقراطية ويسهل الوصول إليها عن أوروبا، بحسب الصحيفة.
وتحاشت الحكومة الإسرائيلية الرد على طلبات متعددة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للحصول على معلومات حول هذا الأمر. كما لم ترد السلطات في إسرائيل وأوغندا و رواندا على طلبات عدة من الصحيفة الأمريكية للتعقيب.
"تبدأ عملية الترحيل بوعود سرية من السلطات الإسرائيلية بتوفير فرص عمل والحصول على اللجوء في رواندا و أوغندا. وبمجرد وصول طالبي اللجوء من السودانيين والإيريتريين إلى كيغالي (عاصمة رواندا) و عنتيبي (مدينة كبير بوسط أوغندا)، يجد طالبو اللجوء أنفسهم في محنة أخرى كتلك التي عايشوها في إسرائيل، فيقابلون عند وصولهم المطار شخصا يقدم نفسه على أنه مسؤول حكومي والذي يسهل عملية دخولهم عبر قسم الجوزات لينتقلوا لاحقا إلى منزل أو فندق ليكون بمثابة سجن لهم، ثم تُمارس عليهم ضغوط لمغادرة البلاد. يبدو أن العملية صممت ليس للتخلص من اللاجئين غير المرغوب فيهم فحسب بل أيضا لحماية الحكومات في إسرائيل، وأوغندا، و رواندا من المساءلة القانونية.
"اللمسات الأخيرة" لطرد مسلحي تنظيم الدولة من الموصل القديمة
تابعوا المراسل الخاص لبي بي سي عربي فراس كيلاني في الموصل
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا يقضي بتعليق نشاط كرة القدم في السودان بعد تدخل جهات حكومية في اللعبة. وقال مسؤول في الاتحاد لبي بي سي عربي يإن "فيفا" أرسل خطابا رسميا لاتحاد كرة القدم السوداني.
وأمهل "فيفا" السلطات السودانية حتى 30 من الشهر الجاري لإخلاء مقر اتحاد كرة القدم الذي تسيطر عليه مجموعة أعلنت نفسها فائزة في انتخابات أجريت مؤخرا ولم يعترف بها الاتحاد.
وتشارك ثلاثة فرق سودانية بالإضافة إلى المنتخب الوطني في بطولات دولية، وهي المريخ والهلال في بطولة الأبطال وفريق هلال الأبيض في بطولة الكونفدرالية.
ووصلت الفرق الثلاث إلى دور المجموعات في هاتين البطولتين. وينتظر أن يلتقي قطبا الكرة السودانية المريخ والهلال الجمعه - الذي يوافق يوم تنفيذ قرار التجميد - في مباراة حاسمة في دوري الأبطال ، في حين يستقبل هلال الأبيض السبت المقبل بملعبه فريق ركرتيفو الأنجولي في الكونفدرالية.
ونشب نزاع بين مجموعة سر الختم - وهو جنرال متقاعد في الجيش السوداني - ومجموعة معتصم جعفر التي يعترف بها الفيفا حول من يدير النشاط الكروي في البلاد بعد أن سيطرت المجموعة الأولي علي مباني الاتحاد عن طريق قوات الشرطة إثر أمر قضائي من وزارة العدل وهو ما أعتبره "فيفا" تدخلا حكوميا في الشان الرياضي.
وزار وفد من الاتحاد الدولي الخرطرم منتصف الشهر الجاري واقترح خارطة طريق لتجاوز الأزمة وتنص على خروج مجموعة سر الختم من مباني الاتحاد ومنح المجموعة الأخرى كل الصلاحيات لإدارة الشان الرياضي حتي موعد الانتخابات في اكتوبر/تشرين الأول، فوافقت عليها مجموعة جعفر فيما رفضتها مجموعة الفريق المتقاعد.
ترامب يقطع مكالمة هاتفية بسبب "امرأة جميلة"
"لديها ابتسامة جميلة على وجهها. أراهن أنها تعاملك جيدا"
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُجري مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد ليو فارادكار من مكتبه بالبيت الأبيض لتهنئته، فلفتت نظره صحفية كانت ضمن مجموعة من الصحفيين المعتمدين لدى الرئاسة الأمريكية.
عندما رآها ترامب قال لرئيس الوزراء الأيرلندي: "هناك العديد من الصحفيين الأيرلنديين يشاهدوننا الآن". ثم التفت إلى الصحفية كاترينا بيري، مراسلة هيئة الإذاعة والتلفزة الأيرلندية الرسمية (ار تي اي)في واشنطن، قائلا: "يوجد هنا صحافة أيرلندية جميلة. أنت من أين (صحيفة)؟ تعالي هنا، تعالي هنا....".
وأردف قائلا لفارادكار : "لديها ابتسامة جميلة على وجهها. أراهن أنها تعاملك جيدا....إنه يشكرك على الصُحف يا كاترينا."
ووضعت الصحفية الأيرلندية مقطعا مصورا لتلك اللحظة -- التي وصفتها "بالغريبة" -- على حسابها الرسمي بتويتر.
المدنيون في الموصل...بين البقاء تحت وطأة القصف والمعارك أو السير على الألغام
تعاقبت التحذيرات من المنظمات الدولية والحقوقية منذ انطلاق عملية استعادة السيطرة على الموصل في أكتوبر/تشرين الأول بشأن صعوبة الأوضاع الإنسانية لمئات الآلاف من المدنيين داخل ثاني كبرى المدن العراقية. وبعد انقضاء ثمانية أشهر، عاد كثير من مظاهر الحياة الطبيعية إلى الشطر الشرقي من المدينة بعد طرد عناصر التنظيم المتشدد الذي يسمى نفسه الدولة الإسلامية منه في فبراير/شباط، ولكن بعد خسائر كبيرة في أرواح المدنيين الذين بقوا في منازلهم وأصبحوا عرضة لنيران المعارك والقناصة، وانتحاري التنظيم، والألغام التي زرعها المسلحون في مناطق مأهولة بالسكان.
أما في الشطر الغربي، فمأساة المدنيين لا تختلف كثيرا بل اتخذت بعدا آخر بعد مقتل العشرات إن لم يكن المئات منهم في غارة جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مارس/آذار، فضلا عن استخدام التنظيم المدنيين كدروع بشرية عن طريق الاختباء في منازلهم والتي تحول بعضها إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، وإلى أنفاق وممرات لتسهيل حركة المسحلين، وأيضا مع ورود تقارير صحفية موثقة بالصور عن تعذيب وإعدام لرجال يشبته في انتمائهم إلى التنظيم على يد بعض أفراد القوات العراقية المشتركة في عملية استعادة السيطرة على الموصل.
مأساة المدنيين نرصدها في بعض الصور المؤثرة التي التقطها مصورون صحفيون من قلب الموصل.
"أحد الاحتمالات قد يكون فرض شروط على شركائنا التجاريين، وإبلاغهم بأنكم إذا أردتم أن تعملوا معنا فعليكم أن تختاروا بيننا وبين قطر.
قطر ترفض "لغة الآمر والمأمور"
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن حديث دول الحصار عن أن مطالبها غير قابلة للتفاوض هو أمر مناف للأسس والقوانين الدولية، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يكون من خلال إطار واضح وفق القانون الدولي ويلتزم به الجميع على حد سواء.
ونقلت قناة الجزيرة القطرية تصريحات الوزير بعد محادثات أجراها في واشنطن مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.
من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي إن قطر ترفض "لغة الآمر والمأمور".
وأضاف -- على حسابه الرسمي بتويتر -- أن هناك "عنجهية" في تصريحات المسؤولين من الدول المحاصرة والمقاطعة لبلاده.
عاجلوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: حديث دول الحصار عن أن مطالبها غير قابلة للتفاوض هو أمر مناف للأسس والقوانين الدولية
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مصر تتهم قطر بدعم "منظمات إرهابية" في ليبيا
قال السفيرطارق القوني مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية أن جماعات وتنظيمات "إرهابية" في ليبيا تحصل على دعم من دولة قطر "تحديدا" ودولة أخرى في المنطقة لم يسمها.
جاءت الاتهامات المصرية لقطر خلال اجتماع عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء الثلاثاء بمشاركة جميع الدول الأعضاء حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا.
وزع الوفد المصري خلال الاجتماع قائمة على المشاركين تبرز ما وصفه بيان للخارجية المصرية ب"الانتهاكات القطرية" المختلفة في ليبيا.
لكن الوفد القطري أبدى أسفه واحتجاجه على ما جاء في المداخلة المصرية خلال الاجتماع مشيرا إلى أن بلاده تحرص على المشاركة في جهود القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن تقارير فرق الخبراء المختلفة - التي استند إليها الوفد المصري - لا تشير إلى تورط قطر في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا.
عاجلمصر تتهم قطر بدعم "تنظيمات إرهابية" في ليبيا
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وزير الخارجية السعودية عادل الجبير: قائمة المطالب المقدمة لقطر لفك العزلة غير قابلة للتفاوض
قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن قائمة المطالب المقدمة لقطر لإنهاء العُزلة والمقاطعة "غير قابلة للتفاوض".
جاءت تصريح الجبير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته إلى العاصمة الأمريكية أمس الثلاثاء.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، متهمين إياها بدعم الإرهاب ومنظمات إسلامية متشددة. وقدمت الدول المقاطعة قائمة اشتملت على 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، وأمهلوها 10 أيام. وتنتهي المهلة يوم الأحد المقبل. وتضمنت المطالب إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية فضلا عن تخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
وتقول قطر إن الاتهامات لها بإيواء "إرهابيين" ما هي إلى "ستار للتمويه" على الأسباب الحقيقية لحصار الدول الخليجية الثلاثة، وهي فرض الوصاية على الدوحة وسلبها سيادتها، بحسب تصريحات المسؤوليين القطريين.
هل يوجد أحد في الإدارة الأمريكية يدعم إيواء قطر إرهابيين؟ الإجابة هي قطعا: لا.
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برنامج إسرائيل "السري" لترحيل طالبي لجوء
قالت صحيفة "فورن بوليسي" الأمريكية إن إسرائيل تقوم "سرا" بتهجير طالبي لجوء إلى دول إفريقية، ومنهم من ينتهي به المطاف في مناطق حرب ونزاع.
وأجرت الصحيفة تحقيقا استقصائيا استغرق عاما استند على مقابلات عدة من طالبي لجوء سودانيين وإيريتريين ومهربين عبر الحدود، وأفراد مسؤولين عن عملية إعادة التوطين "المفترضة" والتي وعدتهم بها السلطات الإسرائيلية في تل أبيب لإقناعهم بالرحيل عن إسرائيل.
وخلص التحقيق إلى أن عملية الترحيل تتم بالتعاون مع السلطات في أوغندا و رواندا. وبحسب تحقيق الصحيفة، بدأ البرنامج عام 2013 بعد فوز بنيامين نتانياهو برئاسة الوزراء مرة أخرى، حيث بدأت السلطات وقتها ممارسة "ضغوط على الإريتريين والسودانيين من طالبي اللجوء".
ويرغب طالبو اللجوء في الهجرة إلى إسرائيل والاستقرار فيها لأنها دولة ديمقراطية ويسهل الوصول إليها عن أوروبا، بحسب الصحيفة.
وتحاشت الحكومة الإسرائيلية الرد على طلبات متعددة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة للحصول على معلومات حول هذا الأمر. كما لم ترد السلطات في إسرائيل وأوغندا و رواندا على طلبات عدة من الصحيفة الأمريكية للتعقيب.
"اللمسات الأخيرة" لطرد مسلحي تنظيم الدولة من الموصل القديمة
تابعوا المراسل الخاص لبي بي سي عربي فراس كيلاني في الموصل
"فيفا" يعلق نشاط كرة القدم في السودان
محمد عثمان
مراسل بي بي سي عربي - الخرطوم
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا يقضي بتعليق نشاط كرة القدم في السودان بعد تدخل جهات حكومية في اللعبة. وقال مسؤول في الاتحاد لبي بي سي عربي يإن "فيفا" أرسل خطابا رسميا لاتحاد كرة القدم السوداني.
وأمهل "فيفا" السلطات السودانية حتى 30 من الشهر الجاري لإخلاء مقر اتحاد كرة القدم الذي تسيطر عليه مجموعة أعلنت نفسها فائزة في انتخابات أجريت مؤخرا ولم يعترف بها الاتحاد.
وتشارك ثلاثة فرق سودانية بالإضافة إلى المنتخب الوطني في بطولات دولية، وهي المريخ والهلال في بطولة الأبطال وفريق هلال الأبيض في بطولة الكونفدرالية. ووصلت الفرق الثلاث إلى دور المجموعات في هاتين البطولتين. وينتظر أن يلتقي قطبا الكرة السودانية المريخ والهلال الجمعه - الذي يوافق يوم تنفيذ قرار التجميد - في مباراة حاسمة في دوري الأبطال ، في حين يستقبل هلال الأبيض السبت المقبل بملعبه فريق ركرتيفو الأنجولي في الكونفدرالية.
ونشب نزاع بين مجموعة سر الختم - وهو جنرال متقاعد في الجيش السوداني - ومجموعة معتصم جعفر التي يعترف بها الفيفا حول من يدير النشاط الكروي في البلاد بعد أن سيطرت المجموعة الأولي علي مباني الاتحاد عن طريق قوات الشرطة إثر أمر قضائي من وزارة العدل وهو ما أعتبره "فيفا" تدخلا حكوميا في الشان الرياضي.
وزار وفد من الاتحاد الدولي الخرطرم منتصف الشهر الجاري واقترح خارطة طريق لتجاوز الأزمة وتنص على خروج مجموعة سر الختم من مباني الاتحاد ومنح المجموعة الأخرى كل الصلاحيات لإدارة الشان الرياضي حتي موعد الانتخابات في اكتوبر/تشرين الأول، فوافقت عليها مجموعة جعفر فيما رفضتها مجموعة الفريق المتقاعد.
ترامب يقطع مكالمة هاتفية بسبب "امرأة جميلة"
"لديها ابتسامة جميلة على وجهها. أراهن أنها تعاملك جيدا"
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُجري مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد ليو فارادكار من مكتبه بالبيت الأبيض لتهنئته، فلفتت نظره صحفية كانت ضمن مجموعة من الصحفيين المعتمدين لدى الرئاسة الأمريكية.
عندما رآها ترامب قال لرئيس الوزراء الأيرلندي: "هناك العديد من الصحفيين الأيرلنديين يشاهدوننا الآن". ثم التفت إلى الصحفية كاترينا بيري، مراسلة هيئة الإذاعة والتلفزة الأيرلندية الرسمية (ار تي اي)في واشنطن، قائلا: "يوجد هنا صحافة أيرلندية جميلة. أنت من أين (صحيفة)؟ تعالي هنا، تعالي هنا....". وأردف قائلا لفارادكار : "لديها ابتسامة جميلة على وجهها. أراهن أنها تعاملك جيدا....إنه يشكرك على الصُحف يا كاترينا."
ووضعت الصحفية الأيرلندية مقطعا مصورا لتلك اللحظة -- التي وصفتها "بالغريبة" -- على حسابها الرسمي بتويتر.
اضغط هنا لقراءة الخبر كاملا على موقعنا
المدنيون في الموصل...بين البقاء تحت وطأة القصف والمعارك أو السير على الألغام
تعاقبت التحذيرات من المنظمات الدولية والحقوقية منذ انطلاق عملية استعادة السيطرة على الموصل في أكتوبر/تشرين الأول بشأن صعوبة الأوضاع الإنسانية لمئات الآلاف من المدنيين داخل ثاني كبرى المدن العراقية. وبعد انقضاء ثمانية أشهر، عاد كثير من مظاهر الحياة الطبيعية إلى الشطر الشرقي من المدينة بعد طرد عناصر التنظيم المتشدد الذي يسمى نفسه الدولة الإسلامية منه في فبراير/شباط، ولكن بعد خسائر كبيرة في أرواح المدنيين الذين بقوا في منازلهم وأصبحوا عرضة لنيران المعارك والقناصة، وانتحاري التنظيم، والألغام التي زرعها المسلحون في مناطق مأهولة بالسكان.
أما في الشطر الغربي، فمأساة المدنيين لا تختلف كثيرا بل اتخذت بعدا آخر بعد مقتل العشرات إن لم يكن المئات منهم في غارة جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في مارس/آذار، فضلا عن استخدام التنظيم المدنيين كدروع بشرية عن طريق الاختباء في منازلهم والتي تحول بعضها إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، وإلى أنفاق وممرات لتسهيل حركة المسحلين، وأيضا مع ورود تقارير صحفية موثقة بالصور عن تعذيب وإعدام لرجال يشبته في انتمائهم إلى التنظيم على يد بعض أفراد القوات العراقية المشتركة في عملية استعادة السيطرة على الموصل.
مأساة المدنيين نرصدها في بعض الصور المؤثرة التي التقطها مصورون صحفيون من قلب الموصل.
الإمارات: إغلاق الجزيرة طلب منطقي "لأنه لا توجد صحافة حرة عندنا"
في مقابلته مع جريدة الغارديان البريطانية، قال عمر غباش سفير الإمارات العربية في روسيا إن طلب إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية طلب منطقي وواقعي لانه لا توجد "حرية صحافة عندنا".
الإمارات: طرد قطر من مجلس التعاون ليس العقاب الوحيد المطروح
تبحث الدول العربية المعارضة لقطر فرض عقوبات جديدة عليها، بحسب ما يقوله سفير الإمارات العربية في روسيا.
وقال عمر غباش في حديث لصحيفة الغارديان البريطانية إن العقوبات الجديدة قد تشمل طلب تلك الدول من شركائها التجاريين أن يقرروا إما مساندتها وإما الوقوف مع قطر.
وأضاف أن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس "هو العقوبة الوحيدة المتاحة"، مشيرا إلى أن "قطر لا تتفاعل بإيجابية مع ما بعثناه لها، وأعتقد أن الفكرة في النهاية ستكون قطع جميع العلاقات معها".
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قطر ترفض "لغة الآمر والمأمور"
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن حديث دول الحصار عن أن مطالبها غير قابلة للتفاوض هو أمر مناف للأسس والقوانين الدولية، مشددا على أن حل الأزمة يجب أن يكون من خلال إطار واضح وفق القانون الدولي ويلتزم به الجميع على حد سواء.
ونقلت قناة الجزيرة القطرية تصريحات الوزير بعد محادثات أجراها في واشنطن مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.
من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي إن قطر ترفض "لغة الآمر والمأمور".
وأضاف -- على حسابه الرسمي بتويتر -- أن هناك "عنجهية" في تصريحات المسؤولين من الدول المحاصرة والمقاطعة لبلاده.
عاجلوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: حديث دول الحصار عن أن مطالبها غير قابلة للتفاوض هو أمر مناف للأسس والقوانين الدولية
مصر تتهم قطر بدعم "منظمات إرهابية" في ليبيا
قال السفيرطارق القوني مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية أن جماعات وتنظيمات "إرهابية" في ليبيا تحصل على دعم من دولة قطر "تحديدا" ودولة أخرى في المنطقة لم يسمها.
جاءت الاتهامات المصرية لقطر خلال اجتماع عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مساء الثلاثاء بمشاركة جميع الدول الأعضاء حول "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا.
وزع الوفد المصري خلال الاجتماع قائمة على المشاركين تبرز ما وصفه بيان للخارجية المصرية ب"الانتهاكات القطرية" المختلفة في ليبيا.
لكن الوفد القطري أبدى أسفه واحتجاجه على ما جاء في المداخلة المصرية خلال الاجتماع مشيرا إلى أن بلاده تحرص على المشاركة في جهود القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن تقارير فرق الخبراء المختلفة - التي استند إليها الوفد المصري - لا تشير إلى تورط قطر في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا.
عاجلمصر تتهم قطر بدعم "تنظيمات إرهابية" في ليبيا
وزير الخارجية السعودية عادل الجبير: قائمة المطالب المقدمة لقطر لفك العزلة غير قابلة للتفاوض
قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن قائمة المطالب المقدمة لقطر لإنهاء العُزلة والمقاطعة "غير قابلة للتفاوض".
جاءت تصريح الجبير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته إلى العاصمة الأمريكية أمس الثلاثاء.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران، متهمين إياها بدعم الإرهاب ومنظمات إسلامية متشددة. وقدمت الدول المقاطعة قائمة اشتملت على 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، وأمهلوها 10 أيام. وتنتهي المهلة يوم الأحد المقبل. وتضمنت المطالب إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية فضلا عن تخفيض مستوى العلاقات مع إيران.
وتقول قطر إن الاتهامات لها بإيواء "إرهابيين" ما هي إلى "ستار للتمويه" على الأسباب الحقيقية لحصار الدول الخليجية الثلاثة، وهي فرض الوصاية على الدوحة وسلبها سيادتها، بحسب تصريحات المسؤوليين القطريين.