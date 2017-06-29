عراقيون يحتفلون "بسقوط دولة الخُرافة"وترقب في مصر لموجة غلاء جديدة

رصدت بي بي سي بداية تطبيق الأسعار الجديدة في محطات تموين الوقود، حيث أبدى مواطنون استياءهم، وغادر بعضهم دون الحصول على ما يحتاجونه من وقود.

فيما دارت حوارات ساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي، وداخل المواصلات العامة حول تأثير الزيادة الجديدة على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، وسط مخاوف من موجة غلاء مقبلة قد تشمل كل السلع والخدمات بسبب ارتفاع تكلفة النقل. لكن الحكومة قالت إنه لا توجد نية لزيادة أسعار تذاكر المترو أو قطارات السكك الحديدية بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات.

وأوضح وزير النقل هشام عرفات أن وزارة النقل ستتحمل فرق الزيادة فى تكلفة تشغيل قطارات السكك الحديدية، لكنه أردف قائلا إنه "لا تفكير فى أى زيادة فى أسعار التذاكر قبل تحسين الخدمة."

وتعد الزيادة الأخيرة هي الثانية في أقل من عام، وجاء القرار في يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران عام 2013، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطات الحالية كجماعة إرهابية محظورة.

وفي مؤتمر صحفي أعقب قرارات الحكومة، قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار المحروقات - - يمثل جزءا من منظومة "الإصلاح الاقتصادي" الذي تقوم به الحكومة حاليا.

وقال إن الحكومة تسعى خلال العام الحالى إلى تقليل عجز الموازنة ليصل 9.8 في المئة مقارنة ب 12 في المئة خلال السنة المالية الماضية، مشيرا إلى السعي لخفض الدين العام لأقل من 95 في المئة بعد أن تجاوز نسبة مئة في المئة .

كما أعلنت الحكومة عن خطط جديدة لرفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب النظيفة وفق خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بالاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية التي اشترطت إلغاء دعم المحروقات وتحرير أسعار الوقود والتوسع في شبكة ضمان اجتماعي حماية لأصحاب الدخول المحدودة والفقراء.