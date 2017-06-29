عراقيون يحتفلون "بسقوط دولة الخُرافة"وترقب في مصر لموجة غلاء جديدة
ملخص
- رفع أسعار الوقود في مصر للمرة الثانية منذ تحرير سعر صرف الجنيه، والتعامل بالأسعار الجديدة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم
- انطلاق المعركة الأخيرة لاستعادة ما تبقى من البلدة القديمة بالموصل، وقوات مكافحة الإرهاب تقول إنها حققت تقدما من عدة محاور
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ترقب في مصر لموجة غلاء جديدة
عطية نبيل
مراسل بي بي سي - القاهرة
رصدت بي بي سي بداية تطبيق الأسعار الجديدة في محطات تموين الوقود، حيث أبدى مواطنون استياءهم، وغادر بعضهم دون الحصول على ما يحتاجونه من وقود.
فيما دارت حوارات ساخنة على مواقع التواصل الاجتماعي، وداخل المواصلات العامة حول تأثير الزيادة الجديدة على المواطنين، خاصة من محدودي الدخل، وسط مخاوف من موجة غلاء مقبلة قد تشمل كل السلع والخدمات بسبب ارتفاع تكلفة النقل. لكن الحكومة قالت إنه لا توجد نية لزيادة أسعار تذاكر المترو أو قطارات السكك الحديدية بعد رفع أسعار الوقود والمحروقات.
وأوضح وزير النقل هشام عرفات أن وزارة النقل ستتحمل فرق الزيادة فى تكلفة تشغيل قطارات السكك الحديدية، لكنه أردف قائلا إنه "لا تفكير فى أى زيادة فى أسعار التذاكر قبل تحسين الخدمة."
وتعد الزيادة الأخيرة هي الثانية في أقل من عام، وجاء القرار في يوم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران عام 2013، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها السلطات الحالية كجماعة إرهابية محظورة.
وفي مؤتمر صحفي أعقب قرارات الحكومة، قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار المحروقات - - يمثل جزءا من منظومة "الإصلاح الاقتصادي" الذي تقوم به الحكومة حاليا.
وقال إن الحكومة تسعى خلال العام الحالى إلى تقليل عجز الموازنة ليصل 9.8 في المئة مقارنة ب 12 في المئة خلال السنة المالية الماضية، مشيرا إلى السعي لخفض الدين العام لأقل من 95 في المئة بعد أن تجاوز نسبة مئة في المئة .
كما أعلنت الحكومة عن خطط جديدة لرفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب النظيفة وفق خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بالاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية التي اشترطت إلغاء دعم المحروقات وتحرير أسعار الوقود والتوسع في شبكة ضمان اجتماعي حماية لأصحاب الدخول المحدودة والفقراء.
عراقيون يحتلفون "بسقوط دولة الخُرافة"
تداول عراقيون على تويتر وفيس بوك صورا من التلفزيون العراقي الرسمي الذي أعلن عن دخول قوات عراقية منطقة جامع النوري ومنارة الحدباء المدمرة، والذي نقل عن قيادات عسكرية ميدانية سيطرة قوات عراقية على ما تبقى من الجامع الرمزي.
وعنونت قناة العراقية، القناة الرسمية للعراق، خبر تقدم القوات العراقية في الموصل القديمة ب "سقوط دولة الخرافة"، والذي تداوله الكثير من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك وتويتر، كهاشتاغ، للتعبير عن فرحتهم "بهزيمة التنظيم " في معقله الرئيس في العراق.
القوات العراقية المشتركة تتقدم في الموصل القديمة
بدأت القوات العراقية "المعركة الأخيرة" لاستعادة ما تبقى من مدينة الموصل القديمة فجر اليوم، حسبما قال الفريق عبد الغني الأسدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية، لـ بي بي سي.
وواصلت القوات تقدمها الحذر باتجاه ما تبقى من مناطق المدينة القديمة في غرب الموصل، لاستعادتها من قبضة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف الأسدي أنه "ثمة تقدم ملحوظ من عدة محاور".
وأعلن الجيش العراقي أن قواته تتقدم ببطء نحو المدينة بهدف الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير ممرات آمنة لهم بعيدا عن ساحات القتال.
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مراسلنا في الموصل: جامع النوري "ساقط عسكريا"
قال مراسل بي بي سي عربي فراس كيلاني من داخل الموصل ونقلا عن قادة عسكريين ميدانيين إن جامع النوري "ساقط عسكريا"، ولكن لم تتم السيطرة عليه "لوقوع الجامع في منطقة مكشوفة مما يعرض القوات العراقية لخطر نيران مسلحي تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في المناطق المحيطة"
وأضاف مراسلنا أن المعارك مستمرة وضارية جدا.
وكانت خلية الاعلام الحربي العراقية اعلنت اليوم أن قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب تسيطر على ما تبقى من جامع النوري والذي تتهم السلطات العراقية والتحالف الدولي تنظيم الدولة بتدميره.
عاجلخلية الإعلام الحربي: قوات جهاز مكافحة الاٍرهاب تسيطر على ما تبقى من جامع النوري بعد تدميره، ولازالت القوات مستمرة بالتقدم في منطقة الجامع
تابعوا المراسل الخاص لبي بي سي عربي فراس كيلاني أثناء تغطية "المعركة الأخيرة" لاستعادة البلدة القديمة بالموصل
FerasKilaniBBC@
عاجلالفريق عبد الغني الأسدي قائد جهاز مكافحة لبي بي سي: ثمة تقدم ملحوظ من عدة محاور لإحكام السيطرة على البلدة القديمة بالموصل
عاجلانطلاق المعركة الأخيرة لاستعادة ما تبقى من البلدة القديمة بالموصل
أسعار الوقود الجديدة في مصر
قال وزير البترول المصري طارق الملا إنه تم رفع أسعار الوقود، في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي صباح الخميس.
عاجلرفع أسعار الوقود في مصر للمرة الثانية منذ تحرير سعر صرف الجنيه، والتعامل بالأسعار الجديدة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم