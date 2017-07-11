غضب في المغرب بعد تسريب فيديو "مُهين" لأحد زعماء حراك الريف، ومصر تطالب بطرد قطر من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة

أثار تسريب فيديو للناشط ناصر الزفزافي، أبرز وجوه حراك الريف بالمغرب، وهويكشف عن جسمه موجة انتقادات واسعة من معارضين ومؤيدين للحكومة، واتهامات للسلطات بتعذيبه وإساءة معاملته.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره موقع إلكتروني يقول نشطاء سياسيون إنه مقرب من الأجهزة الأمنية. ويُظهر الشخص الذي قام بتصوير الزفزافي مناطق من جسده من بينها منطقة البطن والخصر، وساقيه.

ووصف نشطاء في الحراك الفيديو "بالمُهين" وبعد ساعات من تداول الفيديو، قام الموقع بحذفه. وقال المدعي العام المغربي حسن مطر إنه سيفتح تحقيقا فوريا في الحادث.

وأُعتقل الزفزافي في 29 مايو/آيار ووجهت له السلطات تهمة تهديد الأمن القومي. ويقول أنصاره إن التهم "كيدية" ولها دوافع سياسية لأنهم يطالبون بإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.