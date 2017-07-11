غضب في المغرب بعد تسريب فيديو "مُهين" لأحد زعماء حراك الريف، ومصر تطالب بطرد قطر من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة

العفو الدولية تتهم القوات العراقية والتحالف الدولي بعدم حماية المدنيين في غرب الموصل، واستخدام القوة المفرطة، والجيش الأمريكي يصف تقريرها "بالمُهين"
المرصد السوري لحقوق الإنسان: لدينا معلومات مؤكدة عن مقتل أبوبكر البغدادي، ووزارة الدفاع الأمريكية تقول لبي بي سي إنها لا تستطيع تأكيد خبر مقتله
الخارجية الأمريكية: لا توجد "أياد نظيفة" في الأزمة الخليجية الراهنة
وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، يقول إن مواقف قطر واضحة وعقلانية من جيرانها في الخليج، وإنه "على ثقة بإمكانية الوصول إلى حل للأزمة"
الخارجية المصرية: يجب طرد قطر من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية
غضب في المغرب بعد تسريب فيديو "مُهين" لناصر الزفزافي، أحد زعماء حراك الريف
فرقة القوات الخاصة في الولايات المتحدة "سوات" تعتقل جنديا أمريكيا "لمبايعته أبو بكر البغدادي"
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض الدعوى التي رفعتها سيدتان مسلمتان منقبتان ضد الحظر الذي فُرض في بلجيكا على ارتداء النقاب عام ألفين وأحد عشر
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غضب في المغرب بعد تسريب فيديو "مُهين" لأحد زعماء حراك الريف
أثار تسريب فيديو للناشط ناصر الزفزافي، أبرز وجوه حراك الريف بالمغرب، وهويكشف عن جسمه موجة انتقادات واسعة من معارضين ومؤيدين للحكومة، واتهامات للسلطات بتعذيبه وإساءة معاملته.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره موقع إلكتروني يقول نشطاء سياسيون إنه مقرب من الأجهزة الأمنية. ويُظهر الشخص الذي قام بتصوير الزفزافي مناطق من جسده من بينها منطقة البطن والخصر، وساقيه.
ووصف نشطاء في الحراك الفيديو "بالمُهين"
وبعد ساعات من تداول الفيديو، قام الموقع بحذفه. وقال المدعي العام المغربي حسن مطر إنه سيفتح تحقيقا فوريا في الحادث.
وأُعتقل الزفزافي في 29 مايو/آيار ووجهت له السلطات تهمة تهديد الأمن القومي. ويقول أنصاره إن التهم "كيدية" ولها دوافع سياسية لأنهم يطالبون بإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
هذا الفيديو مهين بغض النظر عن الاتهامات الموجهة له (للزفزافي)، كرامة المواطن المغربي خط أحمر.
عاجلالخارجية المصرية: يجب طرد قطر من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية
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خريطة لبي بي سي، وفقا لمعطيات الأمم المتحدة، تظهر حجم الدمار الهائل في الموصل
وزارة التعليم السعودية تحسم "الجدل" حول إمكانية تدريس الرياضة للفتيات
undefinedأعلنت وزارة التعليم السعودية عن إدخال مادة التربية البدنية في المناهج الدراسية للفتيات اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وقال وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى في بيان إنه سيتم تنفيذ البرنامج "وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة."
وكان مجلس الشورى أجاز تدريس التربية البدنية للبنات عام 2014 إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بسبب ما يصفه صحفيون متابعون للشأن السعودي بمعارضة شديدة من رجال دين، لأنهم يرونها مظهرا من مظاهر الثقافة الغربية.
ورحب سعوديون على تويتر بالقرار الرسمي وأطقوا هاشتاغ #التعليم_تطبق_البدنية_للبنات.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية في تقارير سابقة ما وصفته بتمييز ضد النساء في السعودية، وقالت إن أحد مظاهر التمييز يتمثل في إعاقة ممارسة النساء والفتيات الرياضة، بما يشمل مؤسسات التعليم الحكومي، على حد وصف تلك التقارير.
وقالت هيومان رايتس واتش في تقرير لها العام الماضي إنه "لا تزال النساء السعوديات ممنوعات من الاستفادة من البنية التحتية الحكومية للرياضة. لا تشارك النساء في البطولات الوطنية أو الدورات الرياضية التي تنظمها الدولة. لا يحضرن حتى مباريات المنتخب الوطني للرجال كمتفرجات."
فرقة "سوات" تعتقل جنديا أمريكيا "لمبايعته البغدادي"
اعتقلت قوات من فرقة العمليات الخاصة وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، المعروفة اختصارا باسم سوات، جنديا أمريكيا في ولاية هاواي بتهمة تقديمه الولاء لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية ومحاولته إمداد متطرفين إسلاميين بوثائق عسكرية وتدريبات لاستهداف قوات أمريكية.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" إن الرقيب ايكايكا كانغ، 34 عاما، أُلقي القبض عليه أثناء مبايعته لأبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة، في لقاء جمعه مع مخبر سري في ولاية هاواي.
نعتقد في الوقت الراهن أن كانغ كان يعمل بمفرده ولايرتبط بآخرين يشكلون خطرا على هاواي. أثار سلوك كانغ الشكوك حوله لسنوات عدة. وتم تأنيبه في مناسبات مختلفة لتهديده إيذاء أو قتل عناصر في الجيش ولإثارة نقاش يؤيد فيه أفكارا لتنظيم الدولة أثناء عمله وخدمته العسكرية
نبذة عن أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية
ولد أبو بكر البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، في مدينة سامراء شمالي بغداد عام 1971 لأسرة سنية متوسطة.
وعُرفت عائلة البدري بالتزامها الديني، وتقول قبيلته إنها تنحدر من نسل النبي محمد.
وكان البغدادي في شبابه يحرص على تلاوة القرآن، وكان ملتزما بشدة بتعاليم الشريعة الإسلامية.
وأطلقت عليه أسرته لقب "المؤمن" لأنه كان ينتقد ذويه بشدة بسبب عدم التزامهم بمعاييره الصارمة.
واصل البغدادي دراساته الإسلامية في الجامعة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد عام 1996، ثم شهادتي الماجستير والدكتوراة في الدراسات القرآنية من جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية عامي 1999 و2007 على التوالي.
عاجلالمرصد السوري لحقوق الإنسان: لدينا معلومات مؤكدة عن مقتل أبوبكر البغدادي
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محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تقر حظر النقاب في بلجيكا
رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الدعوى التي رفعتها سيدتان مسلمتان منقبتان ضد الحظر الذي فرض في بلجيكا على ارتداء النقاب عام ألفين وأحد عشر.
وقالت السيدتان، إحداهما بلجيكية والأخرى مغربية في إفادتيهما أمام المحكمة إن إحداهما اضطرت عن مضض إلى خلع النقاب تفاديا للغرامات والسجن بينما قررت الأخرى عدم الخروج من منزلها منذ دخول القانون البلجيكي حيز التنفيذ.
لكن المحكمة أكدت في حكمها أن حقوق السيدتين المتعلقة بالخصوصية وحرية الديانة وحرية التعبير لم يتم انتهاكها. وأضافت المحكمة أنه مع أن للقانون البلجيكي تأثيرا على بعض النساء المسلمات أكثر من غيرهن، إلا أنه متناسب مع الحاجة إلى الحفاظ على النظام العام.
الخارجية الأمريكية: لا توجد "أياد نظيفة" في الأزمة الخليجية الراهنة
قال متحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه يمكن تنفيذ بعض المطالب التي اشترطتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعة قطر، ولكن القائمة التي تتضمن 13 مطلبا "غير قابلة للتحقق" إذا تم التعامل معها كحزمة واحدة غير قابلة للتفاوض.
وقال روبرت سي هاموند، للصحفيين المصاحبين لتيلرسون في إطار جولته بالمنطقة في إطار المساع الأمريكية لاحتواء الأزمة المتفاقمة، إنه لايمكن التحدث عن الخلاف الراهن من وجهة نظر طرف واحد، لأنه "طريق ذو اتجاهين" و "لا توجد أياد نظيفة" في تلك الأزمة على حد قوله.
قائد عسكري أمريكي: الانتصار في الموصل "تاريخي" لكن تنظيم الدولة لم ينتهي بعد
حذر ضابط كبير في الجيش الأمريكي في العراق بأن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم تنته بعد رغم الانتصار "التاريخي" في الموصل.
وقال ليفتنانت جنرال ستيفن تاونسند، الذي يقود العملية المشتركة للتحالف الدولي ضد التنظيم المتشدد في العراق وسوريا، في مقابلة مع بي بي سي إن " مقاتلي تنظيم الدولة ما زالوا في العراق".
وقال تاونسند إنه "على الحكومة العراقية الآن محاولة التواصل مع العراقيين السنة لوقف التنظيم الجهادي من طرح نفسه بصورة جديدة".
العفو الدولية تتهم القوات العراقية بعدم حماية المدنيين في غرب الموصل، والجيش الأمريكي يصف مزاعمها "بالمُهينة"
اتهمت منظمة العفو الدولية تنظيم ما يُسمى بالدولة الإسلامية باستغلال المدنيين في المعارك الأخيرة في غرب الموصل، واستخدامهم كدروع بشرية، ومنعهم من الهرب للنجاة بحياتهم من هول المعارك.
وفي التقرير ذاته، الذي حمل عنوان "مهما كان الثمن: الكارثة المدنية في غرب الموصل بالعراق"، اتهمت المنظمة القوات العراقية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالفشل في حماية المدنيين في مناطق الصراع أثناء حربهم مع مسلحي التنظيم.
وزعم التقرير إن القوات المهاجمة لم "تطور من أساليب قتالها بطريقة مناسبة" في المناطق المكتظة بالمدنيين، كما اتهمت تلك القوات باستخدام أسلحة في الصراع مخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.
ووصف الجيش الأمريكي ادعاءات المنظمة "بغير المسؤولة و "بالمُهينة".
إلى مدينتنا " الموصل " التي عشقناها ولم نرها .. نعم فنحن في حملة شبابنا أعمارنا فتية ولم نتشرف بعد بلقائك . ولكن عشقناك أرضا و حضارة و لهجة موصلية جميلة .. عشقناك جامعة عريقة .. عشقناك شارع النجفي منبع الثقافة و الأدب .. عشقناك أما احتوت اطياف الشعب العراقي بقومياته و اديانه و طوائفه و مسمياته.
قصة صعود وأفول تنظيم الدولة في العراق
في يونيو/حزيران 2014، أعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية عن "دولة خلافة" مزعومة من مدينة الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية.
وبعد ثلاث سنوات، أعلنت الحكومة العراقية النصر على التنظيم المتشدد بعد هزيمته في عقر داره بالعراق، وبعد أن خسر المسلحون المتطرفون معظم الأراضي التي استولوا عليها ومدنا استراتيجية كتكريت، والرمادي، والفلوجة، وسنجار.
أحمد ماهر يستعرض في التقرير التالي قصة صعود وأفول التنظيم المتشدد في العراق.
كاظم الساهر يُهنئ العراق بعد الانتصار على تنظيم الدولة في الموصل
في فيديو نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك وتويتر
وأنت يا نينوى يا حبيبتي ومدينتي العزيزة، ويا أبناءها الطيبين من كل الأديان.. قلوب العراقيين جميعهم معكم منذ أن دخلت الموصل الحدباء في بحر من الدماء لمدة أربع سنوات، ولاقت ما لاقت من العذاب.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
غضب في المغرب بعد تسريب فيديو "مُهين" لأحد زعماء حراك الريف
أثار تسريب فيديو للناشط ناصر الزفزافي، أبرز وجوه حراك الريف بالمغرب، وهويكشف عن جسمه موجة انتقادات واسعة من معارضين ومؤيدين للحكومة، واتهامات للسلطات بتعذيبه وإساءة معاملته.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره موقع إلكتروني يقول نشطاء سياسيون إنه مقرب من الأجهزة الأمنية. ويُظهر الشخص الذي قام بتصوير الزفزافي مناطق من جسده من بينها منطقة البطن والخصر، وساقيه.
ووصف نشطاء في الحراك الفيديو "بالمُهين" وبعد ساعات من تداول الفيديو، قام الموقع بحذفه. وقال المدعي العام المغربي حسن مطر إنه سيفتح تحقيقا فوريا في الحادث.
وأُعتقل الزفزافي في 29 مايو/آيار ووجهت له السلطات تهمة تهديد الأمن القومي. ويقول أنصاره إن التهم "كيدية" ولها دوافع سياسية لأنهم يطالبون بإنهاء الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
عاجلالخارجية المصرية: يجب طرد قطر من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية
خريطة لبي بي سي، وفقا لمعطيات الأمم المتحدة، تظهر حجم الدمار الهائل في الموصل
وزارة التعليم السعودية تحسم "الجدل" حول إمكانية تدريس الرياضة للفتيات
undefinedأعلنت وزارة التعليم السعودية عن إدخال مادة التربية البدنية في المناهج الدراسية للفتيات اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
وقال وزير التعليم أحمد بن محمد العيسى في بيان إنه سيتم تنفيذ البرنامج "وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة، إلى حين تهيئة الصالات الرياضية في مدارس البنات وتوفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة."
وكان مجلس الشورى أجاز تدريس التربية البدنية للبنات عام 2014 إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بسبب ما يصفه صحفيون متابعون للشأن السعودي بمعارضة شديدة من رجال دين، لأنهم يرونها مظهرا من مظاهر الثقافة الغربية.
ورحب سعوديون على تويتر بالقرار الرسمي وأطقوا هاشتاغ #التعليم_تطبق_البدنية_للبنات.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية في تقارير سابقة ما وصفته بتمييز ضد النساء في السعودية، وقالت إن أحد مظاهر التمييز يتمثل في إعاقة ممارسة النساء والفتيات الرياضة، بما يشمل مؤسسات التعليم الحكومي، على حد وصف تلك التقارير.
وقالت هيومان رايتس واتش في تقرير لها العام الماضي إنه "لا تزال النساء السعوديات ممنوعات من الاستفادة من البنية التحتية الحكومية للرياضة. لا تشارك النساء في البطولات الوطنية أو الدورات الرياضية التي تنظمها الدولة. لا يحضرن حتى مباريات المنتخب الوطني للرجال كمتفرجات."
فرقة "سوات" تعتقل جنديا أمريكيا "لمبايعته البغدادي"
اعتقلت قوات من فرقة العمليات الخاصة وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، المعروفة اختصارا باسم سوات، جنديا أمريكيا في ولاية هاواي بتهمة تقديمه الولاء لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية ومحاولته إمداد متطرفين إسلاميين بوثائق عسكرية وتدريبات لاستهداف قوات أمريكية.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" إن الرقيب ايكايكا كانغ، 34 عاما، أُلقي القبض عليه أثناء مبايعته لأبي بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة، في لقاء جمعه مع مخبر سري في ولاية هاواي.
نبذة عن أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية
ولد أبو بكر البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري، في مدينة سامراء شمالي بغداد عام 1971 لأسرة سنية متوسطة.
وعُرفت عائلة البدري بالتزامها الديني، وتقول قبيلته إنها تنحدر من نسل النبي محمد.
وكان البغدادي في شبابه يحرص على تلاوة القرآن، وكان ملتزما بشدة بتعاليم الشريعة الإسلامية.
وأطلقت عليه أسرته لقب "المؤمن" لأنه كان ينتقد ذويه بشدة بسبب عدم التزامهم بمعاييره الصارمة.
واصل البغدادي دراساته الإسلامية في الجامعة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة بغداد عام 1996، ثم شهادتي الماجستير والدكتوراة في الدراسات القرآنية من جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية عامي 1999 و2007 على التوالي.
اضغط هنا لقراءة الموضوع كاملا على موقعنا.
عاجلوزارة الدفاع الأمريكية لبي بي سي: لا نستطيع تأكيد التقارير الواردة عن مقتل البغدادي
وكالة الأنباء الفرنسية: المرصد السوري لحقوق الإنسان يستند إلى مصادر في تنظيم الدولة بشأن مقتل البغدادي
قال صحفيون في وكالة الأنباء الفرنسية إن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال لهم إن مصادره المتعلقة "بتأكيد" خبر مقتل أبوبكر البغدادي قياديون بارزون في تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
وتحاول بي بي سي عربي التأكد من مصادر مستقلة من خبر مقتل البغدادي الذي أورده المصدر وتناقلته وكالات الأنباء العالمية.
عاجلالمرصد السوري لحقوق الإنسان: لدينا معلومات مؤكدة عن مقتل أبوبكر البغدادي
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تقر حظر النقاب في بلجيكا
رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الدعوى التي رفعتها سيدتان مسلمتان منقبتان ضد الحظر الذي فرض في بلجيكا على ارتداء النقاب عام ألفين وأحد عشر.
وقالت السيدتان، إحداهما بلجيكية والأخرى مغربية في إفادتيهما أمام المحكمة إن إحداهما اضطرت عن مضض إلى خلع النقاب تفاديا للغرامات والسجن بينما قررت الأخرى عدم الخروج من منزلها منذ دخول القانون البلجيكي حيز التنفيذ.
لكن المحكمة أكدت في حكمها أن حقوق السيدتين المتعلقة بالخصوصية وحرية الديانة وحرية التعبير لم يتم انتهاكها. وأضافت المحكمة أنه مع أن للقانون البلجيكي تأثيرا على بعض النساء المسلمات أكثر من غيرهن، إلا أنه متناسب مع الحاجة إلى الحفاظ على النظام العام.
الخارجية الأمريكية: لا توجد "أياد نظيفة" في الأزمة الخليجية الراهنة
قال متحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه يمكن تنفيذ بعض المطالب التي اشترطتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعة قطر، ولكن القائمة التي تتضمن 13 مطلبا "غير قابلة للتحقق" إذا تم التعامل معها كحزمة واحدة غير قابلة للتفاوض.
وقال روبرت سي هاموند، للصحفيين المصاحبين لتيلرسون في إطار جولته بالمنطقة في إطار المساع الأمريكية لاحتواء الأزمة المتفاقمة، إنه لايمكن التحدث عن الخلاف الراهن من وجهة نظر طرف واحد، لأنه "طريق ذو اتجاهين" و "لا توجد أياد نظيفة" في تلك الأزمة على حد قوله.
قائد عسكري أمريكي: الانتصار في الموصل "تاريخي" لكن تنظيم الدولة لم ينتهي بعد
حذر ضابط كبير في الجيش الأمريكي في العراق بأن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم تنته بعد رغم الانتصار "التاريخي" في الموصل.
وقال ليفتنانت جنرال ستيفن تاونسند، الذي يقود العملية المشتركة للتحالف الدولي ضد التنظيم المتشدد في العراق وسوريا، في مقابلة مع بي بي سي إن " مقاتلي تنظيم الدولة ما زالوا في العراق".
وقال تاونسند إنه "على الحكومة العراقية الآن محاولة التواصل مع العراقيين السنة لوقف التنظيم الجهادي من طرح نفسه بصورة جديدة".
اضغط هنا لقراءة الخبر كاملا على موقعنا
العفو الدولية تتهم القوات العراقية بعدم حماية المدنيين في غرب الموصل، والجيش الأمريكي يصف مزاعمها "بالمُهينة"
اتهمت منظمة العفو الدولية تنظيم ما يُسمى بالدولة الإسلامية باستغلال المدنيين في المعارك الأخيرة في غرب الموصل، واستخدامهم كدروع بشرية، ومنعهم من الهرب للنجاة بحياتهم من هول المعارك.
وفي التقرير ذاته، الذي حمل عنوان "مهما كان الثمن: الكارثة المدنية في غرب الموصل بالعراق"، اتهمت المنظمة القوات العراقية والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالفشل في حماية المدنيين في مناطق الصراع أثناء حربهم مع مسلحي التنظيم.
وزعم التقرير إن القوات المهاجمة لم "تطور من أساليب قتالها بطريقة مناسبة" في المناطق المكتظة بالمدنيين، كما اتهمت تلك القوات باستخدام أسلحة في الصراع مخالفة للقوانين الدولية ذات الصلة.
ووصف الجيش الأمريكي ادعاءات المنظمة "بغير المسؤولة و "بالمُهينة".
إضغط هنا لقراءة الخبر كاملا على موقعنا
قصة صعود وأفول تنظيم الدولة في العراق
في يونيو/حزيران 2014، أعلن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية عن "دولة خلافة" مزعومة من مدينة الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية.
وبعد ثلاث سنوات، أعلنت الحكومة العراقية النصر على التنظيم المتشدد بعد هزيمته في عقر داره بالعراق، وبعد أن خسر المسلحون المتطرفون معظم الأراضي التي استولوا عليها ومدنا استراتيجية كتكريت، والرمادي، والفلوجة، وسنجار.
أحمد ماهر يستعرض في التقرير التالي قصة صعود وأفول التنظيم المتشدد في العراق.
كاظم الساهر يُهنئ العراق بعد الانتصار على تنظيم الدولة في الموصل
في فيديو نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك وتويتر
احتفالات في العراق بعد هزيمة تنظيم الدولة في الموصل
شهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى احتفالات باستعادة السيطرة على مدينة الموصل بعد هزيمة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في ما تبقى من احياء الموصل القديمة.
وتجمع مئات من الأشخاص في وسط العاصمة واطلق السائقون أبواق سياراتهم. وفي مدينة البصرة جنوب العراق، سارت مواكب آلية للشرطة والجيش زُيّنت بالورود، واحتفى الناس في الشوارع.