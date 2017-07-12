مجلة سعودية تمحو "الصليب" من قلادة نجوى كرم ومصر تُلغي عقدا مع "بي إن سبورتس" القطرية

غضب على تويتر والسبب قيام مجلة "سيدتي" السعودية الشهيرة بنشر أكثر من صورة للمطربة اللبنانية نجوى كرم بعد أن محت صليبا من قلادة ذهبية كانت ترتديها.

فنشرت المجلة على حسابها الرسمي بتويتر خبرا عن احتفال كرم بألبومها الجديد "مني إلك" في بيروت مع صور لها مع جمهورها، لكن العديد من مستخدمي تويتر تنبهوا إلى أن المجلة حذفت الصليب من القلادة في جميع الصور التي نشرتها باستخدام أحد البرامج المتخصصة في تعديل الصور كالفوتوشوب.

وقارن معجبون لكرم بين الصورة الرئيسية التي استخدمتها المجلة مع الصور الأصلية من الحفل التي نشرتها كرم على حسابها الشخصي في فيسبوك وانستغرام، ودشنوا هاشتاغ: #ديانة_نجوى_كرم_خط_أحمر

وانتقد بعضهم المجلة لما وصفوه بخلط الدين بالفن، فيما اتهم آخرون ناشري المجلة باتباع تعليمات سعودية متشددة تحظر نشر وتصوير الصليب.

ولم توضح المجلة سبب حذف الصلييب حتى هذه اللحظة كما لم تُعدل الصورة المرفقة بالخبر المنشور في 7 يوليو/تموز.