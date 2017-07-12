مجلة سعودية تمحو "الصليب" من قلادة نجوى كرم ومصر تُلغي عقدا مع "بي إن سبورتس" القطرية

غضب على تويتر والسبب قيام مجلة "سيدتي"
السعودية الشهيرة بنشر أكثر من صورة للمطربة اللبنانية نجوى كرم بعد أن محت صليبا من قلادة ذهبية كانت ترتديها.
فنشرت المجلة على حسابها الرسمي بتويتر خبرا عن
احتفال كرم بألبومها الجديد "مني إلك" في بيروت مع صور لها مع جمهورها،
لكن العديد من مستخدمي تويتر تنبهوا إلى أن المجلة حذفت الصليب من القلادة في جميع
الصور التي نشرتها باستخدام أحد البرامج المتخصصة في تعديل الصور كالفوتوشوب.
وقارن معجبون لكرم بين الصورة الرئيسية التي
استخدمتها المجلة مع الصور الأصلية من الحفل التي نشرتها كرم على حسابها الشخصي في
فيسبوك وانستغرام، ودشنوا هاشتاغ: #ديانة_نجوى_كرم_خط_أحمر
وانتقد بعضهم المجلة لما وصفوه بخلط الدين
بالفن، فيما اتهم آخرون ناشري المجلة باتباع تعليمات سعودية متشددة تحظر نشر
وتصوير الصليب.
ولم توضح المجلة سبب حذف الصلييب حتى هذه
اللحظة كما لم تُعدل الصورة المرفقة بالخبر المنشور في 7 يوليو/تموز.
التقرير الحكومي البريطاني عن تمويل التطرف الإسلامي "لا يشير مطلقا إلى السعودية"
خلُص تقرير بريطاني حكومي إلى أن المصدر الرئيس لتمويل الجماعات والمنظمات الإسلامية المتطرفة في المملكة المتحدة هو تبرعات من أفراد وجماعات صغيرة داخل البلاد وليس دولا وجماعات خارجية.
وعلمت بي بي سي أن التقرير "لا يشير مطلقا إلى السعودية أو أي دولة أخرى" تم اتهامها في وسائل الإعلام ومن قبل مراكز أبحاث غربية بتمويل التطرف الإسلامي.
ونشرت وزارة الداخلية ملخصا للتقرير بعد قرابة عامين من قرار رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون التحقيق في مصدر تمويل الجماعات المتطرفة الإسلامية في المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة الداخلية امبر راد إنها لن تنشر التقرير كاملا "لأسباب تتعلق بالأمن القومي" ولاحتوائه على "معلومات شخصية". ولكنها أضافت أن التقرير سيكون متاحا لأعضاء في البرلمان لمناقشة وزارة الداخلية شريطة عدم الإفصاح عن تفاصيله.
عاجلالتقرير الحكومي البريطاني بشأن تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة "لا يشير مطلقا إلى السعودية"
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السلطات المصرية تُلغي عقدا مع شركة "بي إن سبورتس" القطرية الناقلة للمسابقات الرياضية تلفزيونيا
أبطل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر العقد المبرم بين شركتي بي إن سبورتس "beIN Sports" القطرية (الجزيرة الرياضية سابقا) الناقلة للمسابقات الرياضية تلفزيونيا والشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بدعوى "ارتكاب الشركة القطرية مخالفات إحتكارية عديدة".
وقال الجهاز في بيان على صفحته بفيسبوك إن الشركة القطرية "تعنتت ورفضت تنفيذ قرارات الجهاز بضرورة إزالة الممارسات الاحتكارية العديدة التي تقوم بها وترفض تغييرها".
ولم تُعلق الشركة حتى الآن على القرار المصري. واشترت "بي إن سبورتس" حق بث العديد من دوريات كرة القدم والمسابقات الرياضية في مختلف دول العالم.
95% من المياه غير صالحة للشُرب، انقطاع التيار الكهربائي 22 ساعة يوميا #غزة
حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة قد أصبح فعليا "غير صالح للحياة" لسكانه البالغ تعدادهم مليونين شخص بسبب التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية خلال السنوات العشرة الماضية بعد سيطرة حركة حماس عليه.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير جديد إن أكثر من 95% من مصادر المياه غير صالحة للشُرب، وينقطع التيار الكهربائي لقرابة 22 ساعة يوميا، فيما تجاوزت نسبة البطالة بين الشباب 60%.
وبعد سيطرة حماس إثر مواجهات عنيفة مع حركة فتح، فرضت إسرائيل حصارا على القطاع بالتعاون مع مصر، وقطعت السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة، التحويلات المالية إلى غزة وطلبت من إسرائيل تقليل امداد القطاع بالكهرباء.
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خروج اندي ماري، المصنف الأول عالميا، من بطولة ويمبلدون للتنس
خرج البريطاني اندي ماري المصنف الأول عالميا من بطولة ويمبلدون للتنس بعد هزيمته من الأمريكي سام كويري.
وفاز كويري، 29 عاما، على ماري بثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين لماري، 30 عاما.
وجات نتيجة المجموعات: 3-6، 6-4، 6-7، 6-1، 6-1.
مجلة سعودية تثير جدلا على تويتر بعد تعديلها صورة لنجوى كرم لحذف صليب من قلادتها
غضب على تويتر والسبب قيام مجلة "سيدتي" السعودية الشهيرة بنشر أكثر من صورة للمطربة اللبنانية نجوى كرم بعد أن محت صليبا من قلادة ذهبية كانت ترتديها.
فنشرت المجلة على حسابها الرسمي بتويتر خبرا عن احتفال كرم بألبومها الجديد "مني إلك" في بيروت مع صور لها مع جمهورها، لكن العديد من مستخدمي تويتر تنبهوا إلى أن المجلة حذفت الصليب من القلادة في جميع الصور التي نشرتها باستخدام أحد البرامج المتخصصة في تعديل الصور كالفوتوشوب.
وقارن معجبون لكرم بين الصورة الرئيسية التي استخدمتها المجلة مع الصور الأصلية من الحفل التي نشرتها كرم على حسابها الشخصي في فيسبوك وانستغرام، ودشنوا هاشتاغ: #ديانة_نجوى_كرم_خط_أحمر
وانتقد بعضهم المجلة لما وصفوه بخلط الدين بالفن، فيما اتهم آخرون ناشري المجلة باتباع تعليمات سعودية متشددة تحظر نشر وتصوير الصليب.
ولم توضح المجلة سبب حذف الصلييب حتى هذه اللحظة كما لم تُعدل الصورة المرفقة بالخبر المنشور في 7 يوليو/تموز.
التقرير الحكومي البريطاني عن تمويل التطرف الإسلامي "لا يشير مطلقا إلى السعودية"
خلُص تقرير بريطاني حكومي إلى أن المصدر الرئيس لتمويل الجماعات والمنظمات الإسلامية المتطرفة في المملكة المتحدة هو تبرعات من أفراد وجماعات صغيرة داخل البلاد وليس دولا وجماعات خارجية.
وعلمت بي بي سي أن التقرير "لا يشير مطلقا إلى السعودية أو أي دولة أخرى" تم اتهامها في وسائل الإعلام ومن قبل مراكز أبحاث غربية بتمويل التطرف الإسلامي.
ونشرت وزارة الداخلية ملخصا للتقرير بعد قرابة عامين من قرار رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون التحقيق في مصدر تمويل الجماعات المتطرفة الإسلامية في المملكة المتحدة.
وقالت وزيرة الداخلية امبر راد إنها لن تنشر التقرير كاملا "لأسباب تتعلق بالأمن القومي" ولاحتوائه على "معلومات شخصية". ولكنها أضافت أن التقرير سيكون متاحا لأعضاء في البرلمان لمناقشة وزارة الداخلية شريطة عدم الإفصاح عن تفاصيله.
عاجلالتقرير الحكومي البريطاني بشأن تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة "لا يشير مطلقا إلى السعودية"
السلطات المصرية تُلغي عقدا مع شركة "بي إن سبورتس" القطرية الناقلة للمسابقات الرياضية تلفزيونيا
أبطل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر العقد المبرم بين شركتي بي إن سبورتس "beIN Sports" القطرية (الجزيرة الرياضية سابقا) الناقلة للمسابقات الرياضية تلفزيونيا والشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بدعوى "ارتكاب الشركة القطرية مخالفات إحتكارية عديدة".
وقال الجهاز في بيان على صفحته بفيسبوك إن الشركة القطرية "تعنتت ورفضت تنفيذ قرارات الجهاز بضرورة إزالة الممارسات الاحتكارية العديدة التي تقوم بها وترفض تغييرها".
ولم تُعلق الشركة حتى الآن على القرار المصري. واشترت "بي إن سبورتس" حق بث العديد من دوريات كرة القدم والمسابقات الرياضية في مختلف دول العالم.
إيقاف عرض إعلان تلفزيوني في بريطانيا بعد تلقي شكاوى بأنه يصور المرأة بطريقة "جنسية" مُهينة
أوقفت هيئة معايير الإعلان البريطانية المستقلة إعلانا تلفزيونيا بعد تلقي شكاوى بأنه يصور المرأة بطريقة جنسية تُحقر من شأنها.
ويُظهر الإعلان نساءا مرتديات ملابس سباحة وهن يرقصن للترويج عن منتج نسائي، وأُخذت بعض الصور عن قرب من منطقة الأعضاء التناسلية. و
ويُروج الإعلان، الذي عُرض على قناتي "تشانل فور" و "آي تي في"، لمنتج فيمفريش للعناية بلجد تلك المنطقة من جسد المرأة.
وتلقت الهيئة 17 شكوى مفادها أن الإعلان يصور المرأة على أنها مجرد جسد وبطريقة جنسية مبالغ فيها.
قطر تتسلم شحنة أبقار من ألمانيا لتوفير منتجات الألبان في الأسواق المحلية
تسلمت قطر 165 بقرة من ألمانيا كأول شحنة بعد أكثر من شهر من حصار اقتصادي وتجاري تفرضه السعودية والإمارات والبحرين.
وتعد شحنة الأبقار الحلوب هي الأولى التي تصل الدوحة في إطار صفقة تجارية مع ألمانيا لتوريد قرابة 4 آلاف بقرة لتوفير 30% من منتجات الألبان المحلية.
وفاة لاعب في منتخب الإمارات لألعاب القوى للمعاقين أثناء التدريب
توفي عبدالله حسن راشد حيايي لاعب منتخب الإمارات للمعاقين (أصحاب الهمم هو الاسم المعتمد رسميا) أثناء التدريب على هامش بطولة كأس العالم لألعاب القوى المقامة حالياً في لندن.
وقال ماجد العصيمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لأصحاب الهمم في تصريحات لقناة دبي الرياضية إن حيايي، 36 عاما، توفي "بعد سقوط أحد المقاطع المعدنية لحلبة رمي القرص على رأسه".
وأُبلغت أسرة حيايي وأعضاء الفريق بوفاته التي حدثت الساعة 17:20 بتوقيت لندن الصيفي.
95% من المياه غير صالحة للشُرب، انقطاع التيار الكهربائي 22 ساعة يوميا #غزة
حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة قد أصبح فعليا "غير صالح للحياة" لسكانه البالغ تعدادهم مليونين شخص بسبب التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية خلال السنوات العشرة الماضية بعد سيطرة حركة حماس عليه.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير جديد إن أكثر من 95% من مصادر المياه غير صالحة للشُرب، وينقطع التيار الكهربائي لقرابة 22 ساعة يوميا، فيما تجاوزت نسبة البطالة بين الشباب 60%.
وبعد سيطرة حماس إثر مواجهات عنيفة مع حركة فتح، فرضت إسرائيل حصارا على القطاع بالتعاون مع مصر، وقطعت السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على الضفة الغربية المحتلة، التحويلات المالية إلى غزة وطلبت من إسرائيل تقليل امداد القطاع بالكهرباء.