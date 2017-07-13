أطفال "محرومون" من آباءهم وأمهاتهم بسبب الأزمة الخليجية واتفاق إسرائيلي-فلسطيني-أردني لإنشاء "قناة البحرين"

هيومان رايتس واتش: السلطات العراقية "تُعاقب بشكل جماعي" عائلات من يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية
اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين بوساطة أمريكية لمد خط مياه بين البحر الأحمر والبحر الميت
مشروع "قناة البحرين" يهدف إلى الحد من انخفاض مستويات البحر الميت، وإنشاء محطات لتحلية المياه لمواجهة ندرة مصادر المياه في الأردن، وإسرائيل، والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة
الأزمة الخليجية تتسبب في تشتيت العديد من الأسر، ومنظمات حقوقية تقول إن عزل الإمارات، والبحرين، والسعودية لـقطر يتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون يختتم جولته الخيلجية بعد زيارة ثانية للدوحة ولاتوجد مؤشرات من محادثاته على انتهاء الأزمة الخليجية
تغطية مباشرة
time_stated_uk
لا مؤشرات على حدوث انفراجة للأزمة الخليجية، وفرنسا ستبدأ مساع لاحتوائها
غادر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الدوحة الخميس في نهاية جولة خليجية تهدف لتخفيف التوتر، لكنه لم يدل بتصريح بخصوص ما إذا كانت جولته أحرزت أي تقدم.
ورفض تيلرسون الإجابة على الاسئلة بعد اجتماعه بالأمير تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة النزاع بين قطر ودول عربية قطعت علاقاتها معها هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وتتهم الدول الأربع قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وستبدأ فرنسا مساع من جانبها الأسبوع المقبل لمحاولة احتواء الأزمة المتفاقمة، وسيقوم وزير وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بجولة للقاء مسؤوليين في الدول المعنية "لمحاولة بناء الثقة" بين الطرفين، كما صرح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية.
عاجلوزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون يختتم جولته الخيلجية ولاتوجد مؤشرات على حدوث انفراجة
عاجل
اتفاق "قناة البحرين": الفلسطينيون سيحصلون على 32 مليون متر مكعب سنويا من المياه المُحلاة
فراس الخطيب
مراسل بي بي سي عربي - لندن
توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة أمريكية،
إلى تفاهمات تنص على ضم السلطة الفلسطينية لمشروع انشاء أُنبوب مياه بين البحر الأحمر والبحر الميت، إلى جانب
الأردن وإسرائيل. وتم الإعلان عن هذه التفاهمات في القدس، بحضور المبعوث الأمريكي لعملية
السلام جيسون غرينبلات.
"قناة البحرين"، كما يُعرف المشروع إعلاميا، بدأت مشروعًا اسرائيليًا أردنيًا. ويتضمن ضخّ مياها
من البحر الأحمر وتحليتها في منشأة تقام في مدينة العقبة، التي تقع على ساحل البحر
الأحمر في أقصى جنوب الأردن، إضافة إلى إنشاء أُنبوب ينقل المياه من البحر الأحمر إلى
البحر الميت لرفع مستواه الذي شهد انخفاضًا حادًا في السنوات الماضية.
يأتي إشراك الفلسطينيين بعد سنوات من بدء التخطيط
للمشروع، كما اشترط عدد من الدول المانحة. وحسب التفاهمات الأخيرة، سيحصل الفلسطينيون
على المياه والطاقة بأسعار مخفضة مقارنة بتلك الأسعار التي يدفعونها لإسرائيل اليوم.
ومن المتوقع أن تبيع إسرائيل بموجب التفاهمات للسلطة
الفلسطينية 32 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بتكلفة تقدر بنحو ثلاثين مليون
دولار أميركي. (بواقع 22 مليونا إلى الضفة الغربية و10 ملايين إلى غزة.)
ويأمل المسؤولون الفلسطينيون في أن يخفف
المشروع الجديد من معاناة سكان قطاع غزة تحديدا، نظرا لأن أغلبية مصادر المياه فيه غير
صالحة للشرب.
الأزمة الخليجية تتسبب في "تشتيت العديد من العائلات الخليجية"
تسببت الأزمة الخليجية الراهنة في إلحاق أضرار بأكثر من 6,000 عائلة قطرية بسبب قرار السعودية والإمارات والبحرين ترحيل جميع المواطنين القطريين ومنع مواطنيها من البقاء في قطر أو زيارتها كأحد الإجراءات العقوبية ضد الدوحة.
وأدى الإجراء الجماعي إلى التفريق بين العديد من العائلات وحرمان آباء وأمهات من رؤية ذويهم وأحبائهم بحسب تقرير لرويترز. وأنذرت الدول الخليجية المقاطعة لقطر مواطنيها من أن عدم الامتثال للإجراءات الجديدة قد يؤدي إلى سحب جنسياتهم الأصلية.
وقالت إحدى الأمهات في مقابلة مع الوكالة الإخبارية إنها لا تستطيع الذهاب إلى البحرين لرؤية أولادها بسبب تلك الإجراءات.
وقالت الأم، ولديها ثلاثة أبناء من زواجها السابق برجل بحريني، إنها "لن تنسى أبدا ما يحدث لهم، لكنها قد نغفر لمن أساء إلينا".
وقال مواطنون خليجيون لـ هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر اليوم إن هناك آباءا أُبعدوا قسرا عن أطفالهم الصغار وأزواج عن زوجاتهم، ومُنع أفراد أسر من زيارة أهاليهم المرضى أو المسنين.
وقال مواطنون خليجيون آخرون إن القيود المفروضة على السفر أوقفت علاجهم الطبي أو دراستهم. وقال والدان قطريان للمنظمة الحقوقية إن طفليهما فوتا جراحات مجدولة لهما في مستشفيات سعودية، أحدهما فتاة قالت أمها إنها قد تصاب بالشلل إن لم تحصل على علاج متخصص. واضطر رجل سعودي (67 عاما) إلى إنهاء علاج قلبه وكليتيه في قطر.
عزل الإمارات، البحرين، والسعودية لـقطر يتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما ينتهك الحق في حرية التعبير ويؤدي إلى تشتت العائلات وتوقف الرعاية الطبية؛ في إحدى الحالات، أُجبر طفل على تفويت عملية جراحية لدماغه بعد أن حُدد موعدها. كما يؤدي إلى انقطاع التعليم، وتشرد العمالة الوافدة. وُضع مئات السعوديين والبحرينيين والإماراتيين أمام خيار صعب: إما تجاهل أوامر بلادهم أو ترك عائلاتهم ووظائفهم.
اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين لمد خط مياه بين البحر الأحمر والبحر الميت
علمت بي بي سي أن الولايات المتحدة الأمريكية
نجحت في التوسط بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لتذليل آخر عقبة تعترض إنشاء خط
مياه يربط البحر الأحمر بالبحر الميت.
وتوسط عن الجانب الأمريكي الممثل الخاص للرئيس
دونالد ترامب غاسون غرينبلات. ويتعين
لاتمام المشروع الذي تأخر إنجازه لعقود طويلة موافقة الأردن وإسرائيل والسلطة
الفلسطينية.
وكانت إسرائيل والأردن قد وقعا في فبراير/شباط
عام 2015 اتفاقا لمد إنبوب يربط البحر الأحمر بالبحر الميت.
أهمية المشروع:
مد البحر الميت بالمياه لإحيائه وتجنب جفافه
إنشاء محطات لتحلية مياه البحر الأحمر
إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية
ومن المقرر أن يبدأ أنبوب المياه الضخم من
ميناء العقبة الأردني وتبلغ كلفته الإجمالية قرابة مليار دولار أمريكي.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
لا مؤشرات على حدوث انفراجة للأزمة الخليجية، وفرنسا ستبدأ مساع لاحتوائها
غادر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الدوحة الخميس في نهاية جولة خليجية تهدف لتخفيف التوتر، لكنه لم يدل بتصريح بخصوص ما إذا كانت جولته أحرزت أي تقدم.
ورفض تيلرسون الإجابة على الاسئلة بعد اجتماعه بالأمير تميم بن حمد آل ثاني لمناقشة النزاع بين قطر ودول عربية قطعت علاقاتها معها هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وتتهم الدول الأربع قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وستبدأ فرنسا مساع من جانبها الأسبوع المقبل لمحاولة احتواء الأزمة المتفاقمة، وسيقوم وزير وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان بجولة للقاء مسؤوليين في الدول المعنية "لمحاولة بناء الثقة" بين الطرفين، كما صرح مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الأنباء الفرنسية.
اضغط هنا لقراءة الخبر كاملا على موقعنا
عاجلوزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون يختتم جولته الخيلجية ولاتوجد مؤشرات على حدوث انفراجة
اتفاق "قناة البحرين": الفلسطينيون سيحصلون على 32 مليون متر مكعب سنويا من المياه المُحلاة
فراس الخطيب
مراسل بي بي سي عربي - لندن
توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة أمريكية، إلى تفاهمات تنص على ضم السلطة الفلسطينية لمشروع انشاء أُنبوب مياه بين البحر الأحمر والبحر الميت، إلى جانب الأردن وإسرائيل. وتم الإعلان عن هذه التفاهمات في القدس، بحضور المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات.
"قناة البحرين"، كما يُعرف المشروع إعلاميا، بدأت مشروعًا اسرائيليًا أردنيًا. ويتضمن ضخّ مياها من البحر الأحمر وتحليتها في منشأة تقام في مدينة العقبة، التي تقع على ساحل البحر الأحمر في أقصى جنوب الأردن، إضافة إلى إنشاء أُنبوب ينقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت لرفع مستواه الذي شهد انخفاضًا حادًا في السنوات الماضية.
يأتي إشراك الفلسطينيين بعد سنوات من بدء التخطيط للمشروع، كما اشترط عدد من الدول المانحة. وحسب التفاهمات الأخيرة، سيحصل الفلسطينيون على المياه والطاقة بأسعار مخفضة مقارنة بتلك الأسعار التي يدفعونها لإسرائيل اليوم.
ومن المتوقع أن تبيع إسرائيل بموجب التفاهمات للسلطة الفلسطينية 32 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بتكلفة تقدر بنحو ثلاثين مليون دولار أميركي. (بواقع 22 مليونا إلى الضفة الغربية و10 ملايين إلى غزة.)
ويأمل المسؤولون الفلسطينيون في أن يخفف المشروع الجديد من معاناة سكان قطاع غزة تحديدا، نظرا لأن أغلبية مصادر المياه فيه غير صالحة للشرب.
الأزمة الخليجية تتسبب في "تشتيت العديد من العائلات الخليجية"
تسببت الأزمة الخليجية الراهنة في إلحاق أضرار بأكثر من 6,000 عائلة قطرية بسبب قرار السعودية والإمارات والبحرين ترحيل جميع المواطنين القطريين ومنع مواطنيها من البقاء في قطر أو زيارتها كأحد الإجراءات العقوبية ضد الدوحة.
وأدى الإجراء الجماعي إلى التفريق بين العديد من العائلات وحرمان آباء وأمهات من رؤية ذويهم وأحبائهم بحسب تقرير لرويترز. وأنذرت الدول الخليجية المقاطعة لقطر مواطنيها من أن عدم الامتثال للإجراءات الجديدة قد يؤدي إلى سحب جنسياتهم الأصلية.
وقالت إحدى الأمهات في مقابلة مع الوكالة الإخبارية إنها لا تستطيع الذهاب إلى البحرين لرؤية أولادها بسبب تلك الإجراءات. وقالت الأم، ولديها ثلاثة أبناء من زواجها السابق برجل بحريني، إنها "لن تنسى أبدا ما يحدث لهم، لكنها قد نغفر لمن أساء إلينا".
وقال مواطنون خليجيون لـ هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر اليوم إن هناك آباءا أُبعدوا قسرا عن أطفالهم الصغار وأزواج عن زوجاتهم، ومُنع أفراد أسر من زيارة أهاليهم المرضى أو المسنين.
وقال مواطنون خليجيون آخرون إن القيود المفروضة على السفر أوقفت علاجهم الطبي أو دراستهم. وقال والدان قطريان للمنظمة الحقوقية إن طفليهما فوتا جراحات مجدولة لهما في مستشفيات سعودية، أحدهما فتاة قالت أمها إنها قد تصاب بالشلل إن لم تحصل على علاج متخصص. واضطر رجل سعودي (67 عاما) إلى إنهاء علاج قلبه وكليتيه في قطر.
اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأردنيين لمد خط مياه بين البحر الأحمر والبحر الميت
علمت بي بي سي أن الولايات المتحدة الأمريكية نجحت في التوسط بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لتذليل آخر عقبة تعترض إنشاء خط مياه يربط البحر الأحمر بالبحر الميت.
وتوسط عن الجانب الأمريكي الممثل الخاص للرئيس دونالد ترامب غاسون غرينبلات. ويتعين لاتمام المشروع الذي تأخر إنجازه لعقود طويلة موافقة الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل والأردن قد وقعا في فبراير/شباط عام 2015 اتفاقا لمد إنبوب يربط البحر الأحمر بالبحر الميت.
أهمية المشروع:
ومن المقرر أن يبدأ أنبوب المياه الضخم من ميناء العقبة الأردني وتبلغ كلفته الإجمالية قرابة مليار دولار أمريكي.
المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جاسون غرينبلات (يسار)، خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان في السفارة الأمريكية في تل أبيب.
اتهامات للسلطات العراقية بارتكاب "جرائم حرب" ضد عائلات من يُشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة
هيومان رايتس واتش
قالت منظمة هيومان رايتس واتش إن السلطات العراقية "تعاقب بشكل جماعي" عائلات بأكملها بسبب الاشتباه أو انتماء أقارب لهم لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
وقالت المنظمة في تقرير جديد إن السلطات أنشأت ما أسمته "مركز تأهيل" لما يقل عن 170 عائلة لرجال يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم المتشدد.
ورصدت المنظمة خلال زيارة ميدانية للمركز، وبعد استماعها لروايات وشهادات من 14 عائلة، انتهاكات حقوقية ارتكبتها السلطات العراقية المسؤولة عن ذلك المركز.
ولم تصدر الحكومة العراقية بيانا رسميا بشأن تقرير المنظمة الحقوقية.
وتحدثت بي بي سي عربي مع عبد الرحمن الوكاع، عضو مجلس محافظة نينوى، والذي قال إنه لاوجود لمخيم يهدف لإعادة تأهيل عوائل من يشتبه في انتمائهم للتنظيم المتشدد كما ذكرت المنظمة.