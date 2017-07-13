أطفال "محرومون" من آباءهم وأمهاتهم بسبب الأزمة الخليجية واتفاق إسرائيلي-فلسطيني-أردني لإنشاء "قناة البحرين"

توصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة أمريكية، إلى تفاهمات تنص على ضم السلطة الفلسطينية لمشروع انشاء أُنبوب مياه بين البحر الأحمر والبحر الميت، إلى جانب الأردن وإسرائيل. وتم الإعلان عن هذه التفاهمات في القدس، بحضور المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات.

"قناة البحرين"، كما يُعرف المشروع إعلاميا، بدأت مشروعًا اسرائيليًا أردنيًا. ويتضمن ضخّ مياها من البحر الأحمر وتحليتها في منشأة تقام في مدينة العقبة، التي تقع على ساحل البحر الأحمر في أقصى جنوب الأردن، إضافة إلى إنشاء أُنبوب ينقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت لرفع مستواه الذي شهد انخفاضًا حادًا في السنوات الماضية.

يأتي إشراك الفلسطينيين بعد سنوات من بدء التخطيط للمشروع، كما اشترط عدد من الدول المانحة. وحسب التفاهمات الأخيرة، سيحصل الفلسطينيون على المياه والطاقة بأسعار مخفضة مقارنة بتلك الأسعار التي يدفعونها لإسرائيل اليوم.

ومن المتوقع أن تبيع إسرائيل بموجب التفاهمات للسلطة الفلسطينية 32 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بتكلفة تقدر بنحو ثلاثين مليون دولار أميركي. (بواقع 22 مليونا إلى الضفة الغربية و10 ملايين إلى غزة.)

ويأمل المسؤولون الفلسطينيون في أن يخفف المشروع الجديد من معاناة سكان قطاع غزة تحديدا، نظرا لأن أغلبية مصادر المياه فيه غير صالحة للشرب.