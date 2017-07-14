إلغاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ومصلون يؤدونها عند الحواجز الأمنية الإسرائيلية

طالبت الأمم المتحدة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط البحريني نبيل رجب.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين "يجب أن يُسمح لهم بالقيام بمهامهم من دون الخوف بالتنكيل بهم أو اعتقالهم أو محاكمتهم بسبب التعبير عن أرآئهم."

وحكمت محكمة بحرينية الإثنين الماضي بسجن رجب عامين "للإدلاء بتصريحات مُشينة وزائفة" في مقابلات صحفية حول السلطات البحرينية.

وقالت منظمة العفو الدولية أمس إن الحكم الذي صدر على الناشط الحقوقي والسياسي هو "أحدث دليل صادم يبين عدم تسامح السلطات البحرينية مع حرية التعبير."

وكان رجب قد سُجن في يونيو/حزيران 2016، بسبب تغريدات نشرها على موقع "تويتر" وادعى فيها وقوع حالات تعذيب في أحد سجون البحرين، كما انتقد مقتل مدنيين في غمار النزاع الدائر في اليمن على أيدي قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، أمرت محكمة في البحرين بالإفراج عن نبيل رجب، ولكن السلطات رفضت الإفراج عنه، وأعادت القبض عليه فوراً واقتادته إلى الحجز فيما يتصل بمقابلات تليفزيونية أجراها في عامي 2015 و2016. وفي 23 يناير/كانون الثاني 2017، بدأت محاكمته بتهمة نشر وإذاعة شائعات وأخبار كاذبة تتعلق بالوضع الداخلي في البلاد.