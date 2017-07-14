إلغاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ومصلون يؤدونها عند الحواجز الأمنية الإسرائيلية

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشط البحريني نبيل رجب
طالبت الأمم المتحدة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط البحريني نبيل رجب.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين "يجب أن يُسمح لهم بالقيام بمهامهم من دون الخوف بالتنكيل بهم أو اعتقالهم أو محاكمتهم بسبب التعبير عن أرآئهم."
وحكمت محكمة بحرينية الإثنين الماضي بسجن رجب عامين "للإدلاء بتصريحات مُشينة وزائفة" في مقابلات صحفية حول السلطات البحرينية.
وقالت منظمة العفو الدولية أمس إن الحكم الذي صدر على الناشط الحقوقي والسياسي هو "أحدث دليل صادم يبين عدم تسامح السلطات البحرينية مع حرية التعبير."
وكان رجب قد سُجن في يونيو/حزيران 2016، بسبب تغريدات نشرها على موقع "تويتر" وادعى فيها وقوع حالات تعذيب في أحد سجون البحرين، كما انتقد مقتل مدنيين في غمار النزاع الدائر في اليمن على أيدي قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، أمرت محكمة في البحرين بالإفراج عن نبيل رجب، ولكن السلطات رفضت الإفراج عنه، وأعادت القبض عليه فوراً واقتادته إلى الحجز فيما يتصل بمقابلات تليفزيونية أجراها في عامي 2015 و2016. وفي 23 يناير/كانون الثاني 2017، بدأت محاكمته بتهمة نشر وإذاعة شائعات وأخبار كاذبة تتعلق بالوضع الداخلي في البلاد.
حماس "تُشيد" بهجوم الأقصى، والمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يُدين "انتهاك معبد الهيكل"
جاءت ردود الأفعال على تويتر للمتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، والمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف
تغطية مباشرة
time_stated_uk
المصلون يؤدون صلاة الجمعة خارج المسجد الأٌقصى بعد قرار إسرائيلي بإلغاء الصلاة داخله
الأمم المتحدة تطالب بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشط البحريني نبيل رجب
طالبت الأمم المتحدة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط البحريني نبيل رجب.
وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين "يجب أن يُسمح لهم بالقيام بمهامهم من دون الخوف بالتنكيل بهم أو اعتقالهم أو محاكمتهم بسبب التعبير عن أرآئهم."
وحكمت محكمة بحرينية الإثنين الماضي بسجن رجب عامين "للإدلاء بتصريحات مُشينة وزائفة" في مقابلات صحفية حول السلطات البحرينية.
وقالت منظمة العفو الدولية أمس إن الحكم الذي صدر على الناشط الحقوقي والسياسي هو "أحدث دليل صادم يبين عدم تسامح السلطات البحرينية مع حرية التعبير."
وكان رجب قد سُجن في يونيو/حزيران 2016، بسبب تغريدات نشرها على موقع "تويتر" وادعى فيها وقوع حالات تعذيب في أحد سجون البحرين، كما انتقد مقتل مدنيين في غمار النزاع الدائر في اليمن على أيدي قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، أمرت محكمة في البحرين بالإفراج عن نبيل رجب، ولكن السلطات رفضت الإفراج عنه، وأعادت القبض عليه فوراً واقتادته إلى الحجز فيما يتصل بمقابلات تليفزيونية أجراها في عامي 2015 و2016. وفي 23 يناير/كانون الثاني 2017، بدأت محاكمته بتهمة نشر وإذاعة شائعات وأخبار كاذبة تتعلق بالوضع الداخلي في البلاد.
حماس "تُشيد" بهجوم الأقصى، والمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية يُدين "انتهاك معبد الهيكل"
جاءت ردود الأفعال على تويتر للمتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، والمتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف
الشرطة الإسرائيلية: وفاة شرطيين اثنين في المستشفى بسبب إصابات خطيرة #هجوم_الأقصى
المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفلد على تويتر
ساحة الأقصى تخلو من المصلين بعد إلغاء صلاة الجمعة، ومشادات عند الحواجز الأمنية
مفتي القدس يدعو المصلين للوصول إلى الحواجز في محيط الأقصى لإقامة صلاة الجمعة
عاجلمصادر رسمية مصرية: الهجوم على نقطة أمنية في الجيزة أدى إلى مقتل 5 من عناصر الشرطة
عاجلمقتل ضابط وأمين شرطة وإصابة ثلاثة مجندين في هجوم على نقطة أمنية بمحافظة الجيزة المصرية
السلطات الإسرائيلية تُلغي صلاة الجمعة في المسجد الأٌقصى
قررت السلطات الإسرائيلية إلغاء صلاة الجمعة بعد الاعتداء على ثلاثة إسرائيليين، وذلك لأول مرة منذ 17 عاما.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل ثلاثة شبان فلسطينيين وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة الإسرائيلية بعد إطلاق نار في إحدى باحات المسجد الأقصى.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية أن الشبان الفلسطينيين اطلقوا النار على افراد من الشرطة الاسرائيلية في باب الاسباط ، ما ادى الى اصابة ثلاثة منهم بجروح ، بينهم اثنان اصابتهما بالغة الخطورة.
وافادت وكالة الانباء الفلسطينية أن الشرطة الاسرائلية اعلنت منطقة المسجد الأقصى "منطقة عسكرية" يمنع بموجبها على المصلين دخوله اضافة الي البلدة القديمة.