اعتقال صاحب صفحة فيسبوك في لبنان دعت لتظاهرة لدعم اللاجئين السوريين، ودعوات في السعودية لإلقاء القبض على "فتاة التنورة القصيرة"
ملخص
- السلطات اللبنانية تعتقل صاحب صفحة فيسبوك دعت لتظاهرة لدعم اللاجئين السوريين، والأمن يقول إنه كان "يُحرض على الجيش"
- وزير الداخلية اللبناني يقرر إلغاء منح تراخيص لتظاهرة داعمة للاجئين السوريين، وأخرى مؤيدة للجيش في بيروت "حفاظا على السلم الأهلي"
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دعوات في السعودية لإلقاء القبض على "فتاة التنورة القصيرة"
تحقق السلطات في السعودية بشأن مقطع فيديو لفتاة ترتدي تنورة قصيرة وهي تتجول في أماكن عامة.
وأثارت الفتاة، التي تدعى خلود، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشرت الفيديو.
ودعا البعض إلى إلقاء القبض عليها لمخالفتها القوانين والعادات في البلاد التي تفرض قيودا على لباس المرأة.
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اعتقال صاحب دعوة لتظاهرة داعمة للاجئين السوريين في لبنان "لتحريضه على الجيش"
اعتقلت السلطات اللبنانية شابا سوريا مسؤولا عن صفحة "اتحاد الشعب السوري في لبنان" والتي دعت لتظاهرات اليوم الثلاثاء في ساحة الشهداء بالعاصمة بيروت للتضامن مع اللاجئين السوريين.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الشاب أُعتقل بسبب "تحريضه على الجيش اللبناني".
وقال مسؤولون آخرون عن الصفحة إن المظاهرة "سلمية"، وإن الصفحة ليس تابعة لأي فصيل سياسي معارض أو مؤيد للنظام في سوريا، كما أنه كان من المفترض أن يشارك فيها لبنانيون أيضا.
واثارت الدعوة إلى التظاهرة انتقادات وغضب لبنانيين الذين فسروها على أنها مناوئة للجيش، وأطلقوا هشاتاغات من قبيل: الجيش_هيبة_الوطن، كما دعوا إلى تظاهرة مناوئة في الساحة ذاتها.
جاءت الدعوات لتظاهرة دعم اللاجئين السوريين بعد أن داهم الجيش مخيمات للاجئين في المناطق الحدودية مع سوريا مطلع الشهر الجاري.
ويقول ناشطون سوريون إن المداهمات أسفرت عن مقتل حوالي 20 شخصًا، بعضهم قضى تحت وطأة التعذيب، واعتقال العشرات من اللاجئين. وفتحت السلطات اللبنانية تحقيقا فوريا حول مزاعم تعرض بعض المعتقلين من اللاجئين للتعذيب.