استقالة رئيس أركان الجيش الفرنسي احتجاجا على استقطاعات كبيرة من موازنة القوات المسلحة
ملخص
- نيورك تايمز: محمد بن سلمان "خطط" للإطاحة بالأمير محمد بن نايف
- بيان رسمي سعودي: انتقال ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان كانت بموافقة الجميع وعلى رأسهم الأمير محمد بن نايف
- استقالة رئيس أركان الجيش الفرنسي احتجاجا على استقطاعات كبيرة من موازنة الدفاع
- بي بي سي تكشف عن رواتب الصحفيين والإعلاميين الأعلى دخلا للمرة الأولى
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بي بي سي تكشف عن رواتب الصحفيين والإعلاميين الأعلى دخلا للمرة الأولى
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن قائمة برواتب الصحفيين والإعلاميين الأعلى دخلا.
تقول "بي.بي.سي" إن 96 شخصا يتقاضون حاليا رواتب تفوق 150 ألف جنيه استرليني (195.555 دولارا) سنويا، وتقول إن الأمر يساعدها في المنافسة على المواهب الصحفية الكبيرة مع منافسيها.
وتصدر المذيع التليفزيوني، كريس إيفانز، القائمة، براتب يتراوح بين 2.2 و2.25 مليون جنيه استرليني للعام 2016/2017. في حين تصدرت كلوديا وينكلمان النساء الأعلى أجرا، براتب يترواح بين 450-500 ألف جنيه استرليني في العام.
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استقالة رئيس أركان الجيش الفرنسي احتجاجا على استقطاعات كبيرة من موازنة الدفاع
استقال رئيس أركان الجيش الفرنسي بيير دوفيلييه، بعد خلاف حاد مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول استقطاعات مقررة من موازنة وزارة الدفاع.
وقال دوفيليه في بيان إنه لن يستطع بعد الآن مواصلة "وظيفته الصعبة" في ضوء التضييقات المالية المفروضة عليه. وقد وافق ماكرون على الاستقالة.
ونشب الخلاف بين الطرفين الأسبوع الماضي عندما أخبر الجنرال العسكري لجنة برلمانية أنه لن يسمح "بتقويض أساس" القوات المسلحة عن طريق الموافقة على خطط الحكومة لاستقطاع 850 مليون يورو (980 مليون دولار أمريكي) من موازنة وزارة الدفاع.
نيورك تايمز: محمد بن سلمان "خطط" للإطاحة بالأمير محمد بن نايف
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "خطط للإطاحة بالأمير محمد بن نايف كخليفة للملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، وأفراد في العائلة المالكة السعودية.
وقالت الصحيفة إن عملية انتقال ولاية العهد لم تكن سلسلة بل شابها خلافات بسبب "الضغوط" التي تعرض لها الأميرمحمد بن نايف، وفقا للمصادر ذاتها، والتي رجحت عدم إفصاح الكثير من أعضاء هيئة البيعة البالغ عددهم 34 شخصا صراحة عن معارضتهم بسبب الخوف من أن يُنكل بهم.
وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها حفاظا على مصالحها داخل المملكة وحتى لا يتعرضون لمشاكل محتملة، بحسب الصحيفة.
ونفى مسؤولون سعوديون للصحيفة نشوب أي خلاف بين أفراد العائلة المالكة، وأكدوا أن تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد رحب بها الجميع وعلى رأسهم الأمير محمد بن نايف الذي "أصر على أن يكون أول المبايعين وتصوير وبث مبايعته" لوسائل الإعلام.
وقالت المصادر إن الأمير محمد بن نايف أُستدعي إلى أحد القصور الملكية في مكة لمقابلة الملك سلمان، وأُحتجز رغما عنه في إحدى الغرف لساعات عدة، وصادر مسؤولون في البلاط الملكي هواتفه المحمولة، حتى وافق مرغما على التنازل عن ولاية العهد.
"رفض (الأمير محمد بن نايف) في بادئ الأمر (التنازل)"، وفقا للمصادر، التي أضافت أنه رضخ للضغوط في النهاية نظرا لمشاكله الصحية، فولي العهد السابق مصاب بمرض السكري كما أنه يعاني من مضاعفات صحية بعد تعرضه لحادثة اغتيال فاشلة عام 2009.