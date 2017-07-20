اعتقال أمير سعودي في الرياض بأمر الملك، واللقاء الثاني بين بوتين وترامب دار حول "تبني الأطفال"

ثار جدل كبير حول "العشاء السري" الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فيلاديمير بوتين في ألمانيا.

فلم يحضر مساعدون لترامب وبوتين ذلك العشاء الذي أكد حدوثه ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ولكنه أصر على أنه لم يكن اجتماعا رسميا كما صورته وسائل الإعلام الذي تسرب إليها الخبر من مصادر وصفت بأنها واسعة الإطلاع.

يقول ترامب للصحيفة، في مقابلة استغرقت 50 دقيقة ودار أغلبها حول قضايا داخلية، إن زوجته ميلانيا كانت تتناول العشاء مع بوتين "وإنهما كانا على وشك تناول الحلوى عندما وصلت لألقي عليهما التحية، وتبادلنا (أنا وبوتين) عبارات مجاملة لأ أكثر ولا أقل، ثم أجرينا نقاشا لم يستغرق سوى 15 دقيقة تقريبا".

وثارت تكهنات حول فحوى ذلك النقاش، الذي نفاه ترامب أمس في تصريحات مختلفة، ثم عاد ليؤكده في مقابلته مع الصحيفة، وذهب البعض إلى التأكيد على أنهما ناقشا مزاعم وجود تواطؤ بين روسيا وحملته الانتخابية العام الماضي.

لكن ترامب كشف عن الموضوع الوحيد الذي تحدثا عنه خلال "اللقاء الثاني" على هامش قمة مجموعة العشرين.

"كان حديث شيق للغاية، في الحقيقة تحدثنا حول تبني الأطفال".