إسرائيل تمنع الرجال دون الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة
ملخص
- إسرائيل تمنع الرجال دون الخمسين من دخول البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقرر عدم إزالة بوابات التفتيش عند مداخل الأقصى
- إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات أمس الخميس مع الشرطة الإسرائيلية عند أحد مداخل المسجد الأقصى
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إصابة 22 فلسطينيا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية ليلة أمس في محيط الأقصى
منعت إسرائيل دخول الرجال دون الخمسين إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة لتأدية الصلاة اليوم في المسجد الأٌقصى.
وتجددت المواجهات أمس الخميس عند مداخل الحرم القدسي (المعروف بمعبد الهيكل لدى اليهود) احتجاجا على بوابات التفتيش الإلكترونية الإسرائيلية، التي نصبتها السلطات الإسرائيلية الأحد الماضي بعد مقتل شرطيين إسرائيليين في هجوم من ثلاثة مسلحين فلسطينييين عند أحد مداخل المسجد.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 22 فلسطينيا أصيبوا في المواجهات. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اجتماع أمني أمس الخميس إزالة بوابات التفتيش، قائلا إنه إجراء أمني متبع في جميع أنحاء العالم لحماية الأماكن المهمة ودور العبادة.
وتداول مستخدمون لتويتر صورا تظهر باحة المسجد الأقصى خالية من المصلين أمس الخميس، إذ قرر العديد من المصلين عدم دخول المسجد أو باحته اعتراضا على الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الأخيرة.
ويؤدي المحتجون الصلوات الخمس أمام حواجز وبوابات التفتيش الإسرائيلية.