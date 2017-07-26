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ترامب في مؤتمر صحفي مع الحريري: لبنان في طليعة "المشاركين في الحرب ضد حزب الله"

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ملخص

  1. ترامب يثير موجة سخرية على تويتر بعد تصريحه في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني بأن لبنان "في طليعة المشاركين في الحرب ضد حزب الله"
  2. ترامب، في المؤتمر الصحفي ذاته، يصف حزب الله بأنه "تهديد خطير" للبنان وشعبه والحكومة

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ترامب في مؤتمر صحفي مع الحريري: لبنان في طليعة "المشاركين في الحرب ضد حزب الله"

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Reuters

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزب الله اللبناني سخرية صحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني في البيت الأبيض إن لبنان "في طليعة المشاركين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والقاعدة وحزب الله".

قال صحفيون في وسائل إعلام غربية وعربية على تويتر إنه يبدو أن ترامب لا يعرف "أي شئ عن حزب الله" نظر لأن الحزب شريك رئيسي في حكومة سعد الحريري، فله ثلاث وزارات -- الشباب، والرياضة، والصناعة -- فضلا عن 12 مقعدا في مجلس النواب (البرلمان) المؤلف من 128 مقعدا.

وفي المؤتمر الصحفي، قال ترامب أيضا إن حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، يمثل "تهديدا خطيرا للبنان وشعبه والحكومة"، كما أنه يتسبب مع إيران في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.

حزب الله يصور نفسه على أنه مدافع عن المصالح اللبنانية لكنه يدافع حقيقة عن مصالحه ومصالح راعيته إيران.

دونالد ترامبالرئيس الأمريكي
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