ترامب في مؤتمر صحفي مع الحريري: لبنان في طليعة "المشاركين في الحرب ضد حزب الله"
ملخص
- ترامب يثير موجة سخرية على تويتر بعد تصريحه في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني بأن لبنان "في طليعة المشاركين في الحرب ضد حزب الله"
- ترامب، في المؤتمر الصحفي ذاته، يصف حزب الله بأنه "تهديد خطير" للبنان وشعبه والحكومة
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ترامب في مؤتمر صحفي مع الحريري: لبنان في طليعة "المشاركين في الحرب ضد حزب الله"
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزب الله اللبناني سخرية صحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اللبناني في البيت الأبيض إن لبنان "في طليعة المشاركين في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والقاعدة وحزب الله".
قال صحفيون في وسائل إعلام غربية وعربية على تويتر إنه يبدو أن ترامب لا يعرف "أي شئ عن حزب الله" نظر لأن الحزب شريك رئيسي في حكومة سعد الحريري، فله ثلاث وزارات -- الشباب، والرياضة، والصناعة -- فضلا عن 12 مقعدا في مجلس النواب (البرلمان) المؤلف من 128 مقعدا.
وفي المؤتمر الصحفي، قال ترامب أيضا إن حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة كجماعة إرهابية، يمثل "تهديدا خطيرا للبنان وشعبه والحكومة"، كما أنه يتسبب مع إيران في تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.