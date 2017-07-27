سحب "مستمر" للودائع الأجنبية من البنوك القطرية، ومخاوف من أزمة سيولة

انخفض حجم الودائع الأجنبية في البنوك القطرية على نحو كبير بعد اندلاع الأزمة مع أربع دول عربية، وفقا لمعطيات البنك المركزي القطري الصادرة صباح اليوم.

سجلت الودائع الأجنبية انخفاضا قدره 7.6% (من 184.6 مليار ريال إلى 170.6 مليار ريال (46.9 مليار دولار أمريكي).

وقالت المعطيات الرسمية القطرية أن البنوك القطرية قللت من حجم الإقراض بسبب الأزمة الخليجية الراهنة.

وحذرت وكالات ائتمانية عالمية مثل "استندارد اند بورز" من حدوث أزمة سيولة في البنوك القطرية إذا طال أمد الأزمة، لأنها تُنفر المستثمرين الأجانب، وهو ما سيؤدي حتما إلى "هروب" المزيد من الودائع والاستثمارات الأجنبية من قطر.