عازف الكمان الذي يقود "الثورة" في فنزويلا واستقالة وزيرة الدفاع اليابانية بسبب "جنوب السودان"

استقالة وزيرة الدفاع اليابانية بسبب "جنوب السودان"
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استقالة وزيرة الدفاع اليابانية بسبب "جنوب السودان"
الأوضاع الأمنية المتردية سبب رئيس في قرار
وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا تقديمها استقالتها اليوم وذلك بعد تحقيق
رسمي خلص إلى أن مسؤولين من وزارتها سعوا لإخفاء تقارير تحذر من تدهور الأوضاع
الأمنية في جنوب السودان حيث تتمركز قوات يابانية مشاركة في قوات حفظ السلام
بقيادة الولايات المتحدة.
فلم يمت أي جندي ياباني منذ هزيمة اليابان إبان
الحرب العالمية الثانية، في مهمات عسكرية مختلفة لحفظ السلام، ويعود ذلك بشكل كبير
إلى الدستور الياباني الشهير والذي يرسخ مبادئ السلام، لذا فالوزيرة المستقيلة
متهمة من معارضيها بمخالفة الدستور وتعريض حياة الجنود اليابانيين في جنوب السودان
إلى الخطر.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر
صحفي بعد إعلان إينادا استقالتها إنه يقدم اعتذاره للشعب "من صميم قلبي"
لأنه من قام باختيارها وتعيينها في ذلك المنصب المهم.
عازف الكمان الذي يقود "الثورة" في فنزويلا
للاحتجاجات العارمة التي تشهدها فنزويلا منذ أبريل، والتي تصفها
المعارضة بالثورة، قائد ملهم هو عازف
الكمان ويلي أرتياغا، والذي أصبح أحد أبرز "الوجوه" لتلك التظاهرات.
أُشتهر أرتياغا بعزفه النشيد الوطني وألحانا أخرى أمام القوات الأمنية
في العاصمة كاركاس خلال التظاهرات قبل إصابته منذ خمسة أيام واعتقاله مع عشرات
آخرين منذ يومين.
يحتج المتظاهرون على ما يصفونه بمحاولة الرئيس نيكولاس مادورو تكريس
حكم الفرد الواحد من خلال دعوته لانتخابات مقررة الأحد المقبل لاختيار أعضاء جمعية
تشريعية سيكون لها نفوذ كبير.
ماذا عن آخر تطورات الاحتجاجات في البلد الذي يمتلك أكبر احتياطات من
النفط الخام في العالم؟
-
مقتل أكثر
من 100 شخص منذ بدء الاحتجاجات في أبريل/نيسان الماضي
-
اعتقال قرابة 5000 شخص
-
إضرابات
عامة، كان آخرها إضراب استمر ليومين (الأربعاء والخميس الماضيين)
-
قرار وزارة الخارجية الأميركية أمس بترحيل أفراد أسر موظفي سفارة الولايات
المتحدة في فنزويلا
-
فرضت واشنطن عقوبات على 13 مسؤولاً كبيراً
سنختار بين الحرب والسلام... المستقبل والماضي... سيادة الشعب وانقلاب الأقلية الإمبريالي
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time_stated_uk
استقالة وزيرة الدفاع اليابانية بسبب "جنوب السودان"
الأوضاع الأمنية المتردية سبب رئيس في قرار وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا تقديمها استقالتها اليوم وذلك بعد تحقيق رسمي خلص إلى أن مسؤولين من وزارتها سعوا لإخفاء تقارير تحذر من تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب السودان حيث تتمركز قوات يابانية مشاركة في قوات حفظ السلام بقيادة الولايات المتحدة.
فلم يمت أي جندي ياباني منذ هزيمة اليابان إبان الحرب العالمية الثانية، في مهمات عسكرية مختلفة لحفظ السلام، ويعود ذلك بشكل كبير إلى الدستور الياباني الشهير والذي يرسخ مبادئ السلام، لذا فالوزيرة المستقيلة متهمة من معارضيها بمخالفة الدستور وتعريض حياة الجنود اليابانيين في جنوب السودان إلى الخطر.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مؤتمر صحفي بعد إعلان إينادا استقالتها إنه يقدم اعتذاره للشعب "من صميم قلبي" لأنه من قام باختيارها وتعيينها في ذلك المنصب المهم.
عازف الكمان الذي يقود "الثورة" في فنزويلا
للاحتجاجات العارمة التي تشهدها فنزويلا منذ أبريل، والتي تصفها المعارضة بالثورة، قائد ملهم هو عازف الكمان ويلي أرتياغا، والذي أصبح أحد أبرز "الوجوه" لتلك التظاهرات.
أُشتهر أرتياغا بعزفه النشيد الوطني وألحانا أخرى أمام القوات الأمنية في العاصمة كاركاس خلال التظاهرات قبل إصابته منذ خمسة أيام واعتقاله مع عشرات آخرين منذ يومين.
يحتج المتظاهرون على ما يصفونه بمحاولة الرئيس نيكولاس مادورو تكريس حكم الفرد الواحد من خلال دعوته لانتخابات مقررة الأحد المقبل لاختيار أعضاء جمعية تشريعية سيكون لها نفوذ كبير.
ماذا عن آخر تطورات الاحتجاجات في البلد الذي يمتلك أكبر احتياطات من النفط الخام في العالم؟
- مقتل أكثر من 100 شخص منذ بدء الاحتجاجات في أبريل/نيسان الماضي
- اعتقال قرابة 5000 شخص
- إضرابات عامة، كان آخرها إضراب استمر ليومين (الأربعاء والخميس الماضيين)
- قرار وزارة الخارجية الأميركية أمس بترحيل أفراد أسر موظفي سفارة الولايات المتحدة في فنزويلا
- فرضت واشنطن عقوبات على 13 مسؤولاً كبيراً