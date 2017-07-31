الحج يصبح موضوع خلاف بين قطر والسعودية

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ملخص

  1. الحج أيضا تحول إلى موضوع خلاف بين قطر والسعودية
  2. المادة 308 تثير غضب الناشطات في الاردن.

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المادة 308 تثير غضب الناشطات في الاردن

تعالت الدعوات في الاردن الى الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الاردني التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

وانتشرت على التويتر التتعليقات المنددة بهذه المادة والتي سيعيد مجلس النواب الاردني بحثها يوم الثلاثاء الاول من أغسطس/آب.

و تنص المادة::"يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 3088 من قانون العقوبات" كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا".

#الغاء_308 وليس تعديل لان
#الغاء_308 وليس تعديل لان

Aroub Soubh عروب صبح

bataleh

#الغاء_308 وليس تعديل لان

الجبير: الدعوات الى تدويل المشاعر المقدسة اعلان حرب على السعودية

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الدعوات الى تدويل الاماكن المقدسة في السعودية بمثابة إعلان حرب على بلاده.

ونقل موقع قناة "العربية" السعودية عن الجبير قوله إن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة".

لكن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نفى دعوة بلاده الى تدويل المشاعر المقدسة.

وقال لقناة الجزيرة "لقد سئمنا من الرد على فبركات اعلامية وقصص لا أساس لها".

الجبير
Reuters
الجبير
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