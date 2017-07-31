الحج يصبح موضوع خلاف بين قطر والسعودية

تعالت الدعوات في الاردن الى الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الاردني التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

وانتشرت على التويتر التتعليقات المنددة بهذه المادة والتي سيعيد مجلس النواب الاردني بحثها يوم الثلاثاء الاول من أغسطس/آب.

و تنص المادة::"يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 3088 من قانون العقوبات" كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا".