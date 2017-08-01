مقاتل في "الدولة الاسلامية" أمام المحكمة: مكافأتي كانت أربع إيزيديات عذراوات

الاردنيات يحتفلن بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات
تنفست الاردنيات الصعداء وساد شعور بالراحة في اوساط الناشطات
الادرنيات بعد أن وافق مجلس النواب
الأردني في جلسته اليوم الثلاثاء على إلغاء هذه المادة والتي كانت تعفي المتهم
بارتكاب جريمة الاغتصاب من العقوبة في زواجه من الضحية.
وكانت المادة الملغاة تنص على : "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات" كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا".
وبدأت إرهاصات إبقاء هذه المادة منذ ان بدأ مجلس النواب النقاش حولها بالرغم من التوصية الحكومية بإلغائها تماما، ما جعل المنظمات الحقوقية والشخصيات الناشطة في هذا المجال تتسابق لكسب تأييد النواب لإلغائها.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقاءها مع حصرها بثلاث حالات وهي مواقعة قاصر، وهتك عرض قاصر، وخداع بكر بوعد بالزواج، بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات، وذلك خلافا للتعديل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة ونص على إلغاء المادة.
الزغاريد تصدح في شرفة #مجلس_النواب بعد الغاء #المادة_٣٠٨
والله وزغردي يا هلاله
#الاردن
"مكافأتي كانت أربع عذراوات أيزيديات"
انفردت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية
بنشر تفاصيل وقائع جلسة محاكمة مقاتل سابق في ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية والتي جرت في محكمة بجنوب
شرقي مدينة الموصل العراقية.
وسردت الصحيفة كيف وقف المتهم امام القاضي وهو يروي دون تردد او خوف كيف شارك في الهجوم على قرية أيزيدية في منطقة
سنجار وجمع الرجال والنساء والاطفال في مدرسة القرية وشارك في قتل الرجال وحتى الأطفال ونقل النساء الى
مدينة الموصل.
ليست هذه هي المرة الاولى التي نسمع مثل
هذه الرواية،
لكن الأمر المثير هو أن المقاتل العراقي البالغ من العمر 40
عاما تباهى أمام القاضي بقوله "لقد كان نصيبي أربع فتيات، أكبرهن كانت
في الثلاثين والأصغر في الثانية والعشرين. كان راتبي الشهري 450 دولارا والفتيات
مكافأة لي. احتجزت الفتيات في بيت مهجور وكل ليلة كانت أجامع واحدة، كنا يشعرن
بالخوف أحيانا لكنهن لم يقاومن. جميعهن
كنا عذراوات عندما أعطين لي. لقد كنا جميلات اكثر مما يمكنك ان تتصور".
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time_stated_uk
الاردنيات يحتفلن بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات
تنفست الاردنيات الصعداء وساد شعور بالراحة في اوساط الناشطات الادرنيات بعد أن وافق مجلس النواب الأردني في جلسته اليوم الثلاثاء على إلغاء هذه المادة والتي كانت تعفي المتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب من العقوبة في زواجه من الضحية.
وكانت المادة الملغاة تنص على : "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات" كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا".
وبدأت إرهاصات إبقاء هذه المادة منذ ان بدأ مجلس النواب النقاش حولها بالرغم من التوصية الحكومية بإلغائها تماما، ما جعل المنظمات الحقوقية والشخصيات الناشطة في هذا المجال تتسابق لكسب تأييد النواب لإلغائها.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقاءها مع حصرها بثلاث حالات وهي مواقعة قاصر، وهتك عرض قاصر، وخداع بكر بوعد بالزواج، بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات، وذلك خلافا للتعديل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة ونص على إلغاء المادة.
"مكافأتي كانت أربع عذراوات أيزيديات"
انفردت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية بنشر تفاصيل وقائع جلسة محاكمة مقاتل سابق في ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية والتي جرت في محكمة بجنوب شرقي مدينة الموصل العراقية.
وسردت الصحيفة كيف وقف المتهم امام القاضي وهو يروي دون تردد او خوف كيف شارك في الهجوم على قرية أيزيدية في منطقة سنجار وجمع الرجال والنساء والاطفال في مدرسة القرية وشارك في قتل الرجال وحتى الأطفال ونقل النساء الى مدينة الموصل.
ليست هذه هي المرة الاولى التي نسمع مثل هذه الرواية،
لكن الأمر المثير هو أن المقاتل العراقي البالغ من العمر 40 عاما تباهى أمام القاضي بقوله "لقد كان نصيبي أربع فتيات، أكبرهن كانت في الثلاثين والأصغر في الثانية والعشرين. كان راتبي الشهري 450 دولارا والفتيات مكافأة لي. احتجزت الفتيات في بيت مهجور وكل ليلة كانت أجامع واحدة، كنا يشعرن بالخوف أحيانا لكنهن لم يقاومن. جميعهن كنا عذراوات عندما أعطين لي. لقد كنا جميلات اكثر مما يمكنك ان تتصور".