مقاتل في "الدولة الاسلامية" أمام المحكمة: مكافأتي كانت أربع إيزيديات عذراوات

تنفست الاردنيات الصعداء وساد شعور بالراحة في اوساط الناشطات الادرنيات بعد أن وافق مجلس النواب الأردني في جلسته اليوم الثلاثاء على إلغاء هذه المادة والتي كانت تعفي المتهم بارتكاب جريمة الاغتصاب من العقوبة في زواجه من الضحية.

وكانت المادة الملغاة تنص على : "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات" كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا".

وبدأت إرهاصات إبقاء هذه المادة منذ ان بدأ مجلس النواب النقاش حولها بالرغم من التوصية الحكومية بإلغائها تماما، ما جعل المنظمات الحقوقية والشخصيات الناشطة في هذا المجال تتسابق لكسب تأييد النواب لإلغائها.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقاءها مع حصرها بثلاث حالات وهي مواقعة قاصر، وهتك عرض قاصر، وخداع بكر بوعد بالزواج، بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات، وذلك خلافا للتعديل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة ونص على إلغاء المادة.