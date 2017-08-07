انتقدت قناة الجزيرة القطرية عزم الحكومة الاسرائيلية اغلاق مكتبها في القدس وقالت إن هذا الاجراء يناقض "ادعاء اسرائيل أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".

وكان وزير الاتصالات الاسرائيلي يعقوب قرة قد أعلن الأحد إن حكومته سوف تلغي البطاقات الصحفية لصحفي الجزيرة في اسرائيلي مما يعني وقفهم عن العمل عملياً.

وقالت القناة في بيان لها: " سنستمر في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية بشكل مهني ودقيق وفق المعايير المعتمدة لدى الهيئات الدولة".