قناة الجزيرة تنتقد الاجراءات الاسرائيلية المقررة ضدهاتوقيت النشر 11:59 انتقدت قناة الجزيرة القطرية عزم الحكومة الاسرائيلية اغلاق مكتبها في القدس وقالت إن هذا الاجراء يناقض "ادعاء اسرائيل أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".وكان وزير الاتصالات الاسرائيلي يعقوب قرة قد أعلن الأحد إن حكومته سوف تلغي البطاقات الصحفية لصحفي الجزيرة في اسرائيلي مما يعني وقفهم عن العمل عملياً.وقالت القناة في بيان لها: " سنستمر في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية بشكل مهني ودقيق وفق المعايير المعتمدة لدى الهيئات الدولة".Reutersالجزيرة
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قناة الجزيرة تنتقد الاجراءات الاسرائيلية المقررة ضدها
انتقدت قناة الجزيرة القطرية عزم الحكومة الاسرائيلية اغلاق مكتبها في القدس وقالت إن هذا الاجراء يناقض "ادعاء اسرائيل أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".
وكان وزير الاتصالات الاسرائيلي يعقوب قرة قد أعلن الأحد إن حكومته سوف تلغي البطاقات الصحفية لصحفي الجزيرة في اسرائيلي مما يعني وقفهم عن العمل عملياً.
وقالت القناة في بيان لها: " سنستمر في تغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية بشكل مهني ودقيق وفق المعايير المعتمدة لدى الهيئات الدولة".
الوليد بن طلال يستثمر 800 مليون دولار في السياحة المصرية
أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن عزمه استثمار مئات ملايين الدولارات بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى المصرية في قطاع السياحة في مصر والذي يعاني من ازمات متواليه منذ ثورة يناير 2011.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الجديد 800 مليون دولار وتشمل توسيع فندق فورسيزنز في شرم الشيخ واقامة فنادق جديدة على ساحل البحر المتوسط في مصر.
ويمتلك بن طلال 40 فندقا ومنتجعا في مصر إلى جانب 18 مشروعا اخر قيد الانشاء.