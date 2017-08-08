نتنياهو

نتنياهو: لا أخاف ولا يمكن الإطاحة بي

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ملخص

  1. رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو يتحدى خصومه

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موفدان أمريكيان إلى المنطقة للتوسط في أزمة الخليج

أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن مبعوثين أمريكيين سيتوجهان إلى منطقة الخليج هذا الأسبوع للمساعدة في حل أزمة الخليج.

وقال المسؤول إن تيموثي ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج، والجنرال المتقاعد أنتوني زيني "سيتوجهان إلى الخليج هذا الأسبوع من أجل الحوار مع الأطراف المعنية ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها حكومة الكويت".

زيني
Getty Images
زيني

نتنياهو يتحدى خصومه

تحدى رئيس وزراء اسرائيل خصومه مستبعدا قدرتهم على الإطاحة به.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية قول نتنياهو لأعضاء في الكنيست الاسرائيلي إن المعارضة واعضاء من حزب ليكود الذي يتزعمه يتآمرون عليه ويسعون للإطاحة به.

وسخر نتنياهو من الأنباء التي تحدثت عن موافقة مدير مكتبه السابق آري هارو من الادلاء بشهادته ضد نتنياهو.

وحسب هيئة البث الاسرائيلية الحكومية من المتوقع أن يدلي هارو بمعلومات في القضيتين التي تحقق فيهما الشرطة الاسرائيلية وهما القضية رقم 1000 و رقم 2000.

نتنياهو
Reuters
نتنياهو
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