جنود خلال دورية في فرنسا

فرنسا مسرح لعملية دهس مجددا

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ملخص

  1. دهس ستة جنود فرنسيين في ضواحي باريس

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اصابة ستة جنود في عملية دهس بضواحي باريس

دهست سيارة مسرعة جنودا كانوا في دورية في احدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأصيب في الحادث ستة جنود، اثنان منهم في حالة خطرة، بحسب ما ذكرته شرطة العاصمة.

وفرت السيارة من المكان بعد الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الثامنة صباحا بحسب التوقيت المحلي في ضاحية ليفالوا-بيريه الشمالية الغربية.

وقالت الشرطة أنها بدأت على الفور عملية أمنية في المنطقة بحثا عن السيارة.

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دورية
Reuters
دورية شرطة
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