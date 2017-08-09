فرنسا مسرح لعملية دهس مجددا

دهست سيارة مسرعة جنودا كانوا في دورية في احدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأصيب في الحادث ستة جنود، اثنان منهم في حالة خطرة، بحسب ما ذكرته شرطة العاصمة.

وفرت السيارة من المكان بعد الحادثة، التي وقعت حوالي الساعة الثامنة صباحا بحسب التوقيت المحلي في ضاحية ليفالوا-بيريه الشمالية الغربية.

وقالت الشرطة أنها بدأت على الفور عملية أمنية في المنطقة بحثا عن السيارة.

هجوم نيس: اتهام 5 مشتبه بهم رسميا بمساعدة السائق الذي دهس المحتفلين بالعيد الوطني لفرنسا