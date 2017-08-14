محمد بن زايد ومقتدي الصدر

محمد بن زايد للصدر: آمل أن يستعيد العراق دوره بين الدول العربية

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ملخص

  1. حاكم أبو ظبي خلال لقائه الصدر: آمل أن يستعيد العراق الدور الذي يستحقه بين الدول العربية

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الصدر في الإمارات بعد السعودية

زار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر دولة الامارات بعد زيارته إلى السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الصدر التقى الشيخ محمد بن زايد حاكم أبو ظبي الذي هنأه على بانتصار القوات العراقية على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد أعرب عن أمله بأن يستعيد العراق الدور الذي يستحقه بين الدول العربية ونقلت عنه قوله بأن ازدهار العراق يعزز أمن العرب.

محمد بن زايد ومقتدى الصدر
AFP
محمد بن زايد ومقتدى الصدر
محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أخبار محمد بن زايد

MBZNews

محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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