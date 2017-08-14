محمد بن زايد للصدر: آمل أن يستعيد العراق دوره بين الدول العربية

الصدر في الإمارات بعد السعوديةتوقيت النشر 11:17 زار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر دولة الامارات بعد زيارته إلى السعودية. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الصدر التقى الشيخ محمد بن زايد حاكم أبو ظبي الذي هنأه على بانتصار القوات العراقية على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل. وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد أعرب عن أمله بأن يستعيد العراق الدور الذي يستحقه بين الدول العربية ونقلت عنه قوله بأن ازدهار العراق يعزز أمن العرب.AFPمحمد بن زايد ومقتدى الصدرأخبار محمد بن زايدMBZNewsمحمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر ويستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك5:46 p.m. - 13 August 2017
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الصدر في الإمارات بعد السعودية
زار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر دولة الامارات بعد زيارته إلى السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الصدر التقى الشيخ محمد بن زايد حاكم أبو ظبي الذي هنأه على بانتصار القوات العراقية على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.
وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد أعرب عن أمله بأن يستعيد العراق الدور الذي يستحقه بين الدول العربية ونقلت عنه قوله بأن ازدهار العراق يعزز أمن العرب.