محمد بن زايد للصدر: آمل أن يستعيد العراق دوره بين الدول العربية

زار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر دولة الامارات بعد زيارته إلى السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن الصدر التقى الشيخ محمد بن زايد حاكم أبو ظبي الذي هنأه على بانتصار القوات العراقية على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل.

وأضافت الوكالة أن الشيخ محمد أعرب عن أمله بأن يستعيد العراق الدور الذي يستحقه بين الدول العربية ونقلت عنه قوله بأن ازدهار العراق يعزز أمن العرب.

AFP محمد بن زايد ومقتدى الصدر