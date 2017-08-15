الشرطة في جنوب إفريقيا تبحث عن زوجة موغابي لضربها عاملة فندقتوقيت النشر 11:23 طلبت السلطات الأمنية في جنوب إفريقيا من جرايس موغابي زوجة رئيس زيمبابوي تسليم نفسها للشرطة بعد أن اتهمت بالاعتداء على عاملة فندق في مدينة جوهانسبيرغ. وادعت سيدة تبلغ من العمر عشرين عاما أن زوجة موغابي ضربتها على وجهها ونشرت صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جروحاً. ولم يتضح بعد سبب الاعتداء على موظفة الفندق. وقالت الشرطة إنها ستعتقل السيدة موغابي إذا لم تحضر بنفسها. ورد الحزب الحاكم في زيمبابوي بأن السيدة موغابي هي المعتدى عليها.AFPغرايس موغابي
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الشرطة في جنوب إفريقيا تبحث عن زوجة موغابي لضربها عاملة فندق
طلبت السلطات الأمنية في جنوب إفريقيا من جرايس موغابي زوجة رئيس زيمبابوي تسليم نفسها للشرطة بعد أن اتهمت بالاعتداء على عاملة فندق في مدينة جوهانسبيرغ.
وادعت سيدة تبلغ من العمر عشرين عاما أن زوجة موغابي ضربتها على وجهها ونشرت صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جروحاً.
ولم يتضح بعد سبب الاعتداء على موظفة الفندق. وقالت الشرطة إنها ستعتقل السيدة موغابي إذا لم تحضر بنفسها.
ورد الحزب الحاكم في زيمبابوي بأن السيدة موغابي هي المعتدى عليها.
النجمة تايلور سويفت تحصل على دولار واحد من متحرش بها
قالت نجمة البوب الأمريكية تيلور سويف إن انتصارها في الدعوى القضائية المدنية ضد منسق الأغاني ديفيد مولر الذي اتهمته بالتحرش بها خلال جلسة تصوير يمثل نصرا لكل الذين صمتوا.
وشكرت سويفت هيئة المحلفين في ولاية كولارادو الأمريكية التي حكمت لها بتعويض رمزي مقداره دولار واحد، وهو المبلغ الذي طلبته المغنية.
وقال محامي سويفت إن قيمة هذا الدولار لاتقدر بثمن.