النجمة تايلور سويفت تحصل على دولار واحد من متحرش بها

طلبت السلطات الأمنية في جنوب إفريقيا من جرايس موغابي زوجة رئيس زيمبابوي تسليم نفسها للشرطة بعد أن اتهمت بالاعتداء على عاملة فندق في مدينة جوهانسبيرغ.

وادعت سيدة تبلغ من العمر عشرين عاما أن زوجة موغابي ضربتها على وجهها ونشرت صورا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جروحاً.

ولم يتضح بعد سبب الاعتداء على موظفة الفندق. وقالت الشرطة إنها ستعتقل السيدة موغابي إذا لم تحضر بنفسها.

ورد الحزب الحاكم في زيمبابوي بأن السيدة موغابي هي المعتدى عليها.