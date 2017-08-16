جنود الصين والهند يشتبكون بالحجارة في منطقة متنازع عليها بين البلدين

أعلنت الهند أن جنودها واجهوا القوات الصينية على طول الحدود المتنازع عليها غربي الهيمالايا.

وأضافت أن جنود الطرفين ألقوا الحجارة على بعضهما.

وقال مسؤولون إن جنود الهند شكلوا سلسلة بشرية لمنع أي اختراق من قبل القوات الصينية للمنطقة التي تنسبها الهند لنفسها.