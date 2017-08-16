جنود الصين والهند يشتبكون بالحجارة في منطقة متنازع عليها بين البلدين
ملخص
- جنود الصين والهند يشتبكون بالحجارة في منطقة متنازع عليها بين البلدين
- بريطانيا ترفض عودة نقاط التفتيش الحدودية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
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بريطانيا ترفض عودة نقاط التفتيش الحدودية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
قالت الحكومة البريطانية إنها لاتريد عودة الحواجز بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويرفض المفاوضون البريطانيون بشدة عودة نقاط التفتيش الحدودية التي كانت موجودة في الماضي.
جنود أكبر دولتين في العالم يشتبكون بالحجارة في الهيمالايا
أعلنت الهند أن جنودها واجهوا القوات الصينية على طول الحدود المتنازع عليها غربي الهيمالايا.
وأضافت أن جنود الطرفين ألقوا الحجارة على بعضهما.
وقال مسؤولون إن جنود الهند شكلوا سلسلة بشرية لمنع أي اختراق من قبل القوات الصينية للمنطقة التي تنسبها الهند لنفسها.