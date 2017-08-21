أحدث الأخبار: مهاجم فلندا طالب لجوء مغربي الجنسية
ملخص
- توسيع البحث عن المشتبه به في هجمات برشلونة إلى عموم أوروبا
- محكمة في فنلندا تحدد هوية المشتبه به بقتل امرأتين في عملية طعن عشوائية في مدينة توركو بأنه طالب لجوء مغربي الجنسية
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان تحث الحكومة على التوقف عن فحوص الكشف عن غشاء البكارة لدى النساء.
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دعوات للحكومة الأفغانية للتوقف عن فحص غشاء البكارة عند الفتيات
حثت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان الحكومة على التوقف عن فحوص الكشف عن غشاء البكارة لدى النساء.
وقالت الهيئة إن هذه الفحوص لها تأثير نفسي مدمر وترقى لمستوى الإساءة الجنسية.
وتقول مجموعات حقوقية إن الشرطة الأفغانية غالبا ماتعتقل الشابات التي يكن برفقات ذكور وترسلهن لإجراء فحوصات البكارة.
وتواجه الفتيات اللواتي خضعن لهذه الفحوصات وصمة إجتماعية.
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مهاجم فلندا طالب لجوء مغربي الجنسية
حددت محكمة فى فلندا هوية المشتبه فيه الذى يتهم بقتل امرأتين في عملية طعن عشوائية في مدينة توركو الأسبوع الماضى.
وقالت المحكمة إنه طالب لجوء مغربي اسمه - عبد الرحمن مشكاح Abderrahman Mechkah - ويبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
ويتلقى حاليا العلاج في المستشفى من جروح بعد إصابته بنيران الشرطة.
البحث عن السائق الذي دهس المارة في برشلونة في كل أوروبا
قال مسؤولون في إقليم كاتالونيا الإسباني إن البحث عن السائق الذي دهس المارة في برشلونة توسع ليشمل كل أوروبا.
وأعلنت الشرطة أنها تأكدت من هوية المهاجم ولكنها لن تعلن عن اسمه.
ولكن مسؤول في إقليم كاتالونيا قال " كل شيء يشير إلى ان سائق السيارة هو يونس أبو يعقوب"