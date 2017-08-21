مكان حاث برشلونة

أحدث الأخبار: مهاجم فلندا طالب لجوء مغربي الجنسية

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ملخص

  1. توسيع البحث عن المشتبه به في هجمات برشلونة إلى عموم أوروبا
  2. محكمة في فنلندا تحدد هوية المشتبه به بقتل امرأتين في عملية طعن عشوائية في مدينة توركو بأنه طالب لجوء مغربي الجنسية
  3. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان تحث الحكومة على التوقف عن فحوص الكشف عن غشاء البكارة لدى النساء.

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دعوات للحكومة الأفغانية للتوقف عن فحص غشاء البكارة عند الفتيات

حثت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان الحكومة على التوقف عن فحوص الكشف عن غشاء البكارة لدى النساء.

وقالت الهيئة إن هذه الفحوص لها تأثير نفسي مدمر وترقى لمستوى الإساءة الجنسية.

وتقول مجموعات حقوقية إن الشرطة الأفغانية غالبا ماتعتقل الشابات التي يكن برفقات ذكور وترسلهن لإجراء فحوصات البكارة.

وتواجه الفتيات اللواتي خضعن لهذه الفحوصات وصمة إجتماعية.

مغنية البوب الأفغانية أريانا سيد تحيي حفلا في كابول

أفغانيات في الجامعة الأمريكية في كابول
Getty Images
أفغانيات في الجامعة الأمريكية في كابول

مهاجم فلندا طالب لجوء مغربي الجنسية

حددت محكمة فى فلندا هوية المشتبه فيه الذى يتهم بقتل امرأتين في عملية طعن عشوائية في مدينة توركو الأسبوع الماضى.

وقالت المحكمة إنه طالب لجوء مغربي اسمه - عبد الرحمن مشكاح Abderrahman Mechkah - ويبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

ويتلقى حاليا العلاج في المستشفى من جروح بعد إصابته بنيران الشرطة.

دقيقة صمت على أرواح ضحايا هجوم فلندا
Getty Images
دقيقة صمت على أرواح ضحايا هجوم فلندا

البحث عن السائق الذي دهس المارة في برشلونة في كل أوروبا

قال مسؤولون في إقليم كاتالونيا الإسباني إن البحث عن السائق الذي دهس المارة في برشلونة توسع ليشمل كل أوروبا.

وأعلنت الشرطة أنها تأكدت من هوية المهاجم ولكنها لن تعلن عن اسمه.

ولكن مسؤول في إقليم كاتالونيا قال " كل شيء يشير إلى ان سائق السيارة هو يونس أبو يعقوب"

كاميرا المراقبة تظهر مايبدو أنه يونس أبو يعقوب فاراً بعد الهجوم
EL PAIS
كاميرا المراقبة تظهر مايبدو أنه يونس أبو يعقوب فاراً بعد الهجوم
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