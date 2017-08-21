أحدث الأخبار: مهاجم فلندا طالب لجوء مغربي الجنسية

حثت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان الحكومة على التوقف عن فحوص الكشف عن غشاء البكارة لدى النساء.

وقالت الهيئة إن هذه الفحوص لها تأثير نفسي مدمر وترقى لمستوى الإساءة الجنسية.

وتقول مجموعات حقوقية إن الشرطة الأفغانية غالبا ماتعتقل الشابات التي يكن برفقات ذكور وترسلهن لإجراء فحوصات البكارة.

وتواجه الفتيات اللواتي خضعن لهذه الفحوصات وصمة إجتماعية.

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