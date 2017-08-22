وزير الدفاع الأمريكي في العراق وسيطالب مسعود بارزاني "بإلغاء فكرة" الاستفتاء على إقليم كردستان

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى العراق يوم الثلاثاء وذلك بعد أيام فقط من بدء هجوم لاستعادة مدينة تلعفر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن الخطوات المقبلة في قتال ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

وحذر ماتيس من أن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية مازال بعيدا ويحتاج لمزيد من الوقت للقضاء على بؤر للمقاومة في غرب الموصل تحديدا.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" إن ماتيس سيطلب من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن يلغي فكرة الاستفتاء على استقلال الإقليم والمقرر في 25 سبتمبر/أيلول.