صحفية سويدية تدفع حياتها ثمنا لإجراء قصة عن غواصة خاصة وجورج وأمل كلوني يواجهان الجماعات القومية العنصرية في أمريكا...اضغط هنا لقراءة باقة من أخبارنا المتنوعة
ملخص
- الشرطة الدنماركية تقول إن الجثة مبتورة الرأس والساقين والذراعين التي عُثر عليها في مضيق مائي تعود للصحفية السويدية المفقودة كيم وول
- جورج وأمل كلوني يتبرعان بمليون دولار لمواجهة جماعات الكراهية العنصرية في الولايات المتحدة
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إقالة قائد الأسطول الأمريكي السابع بعد حادثتي تصادم
أقالت البحرية الأمريكية قائد الأسطول الأمريكي السابع الأدميرال جوزيف أوكوين بعد حادثتي تصادم في غضون شهرين في منطقة آسيا.
وقال متحدث رسمي أن القرار أتخذ بإقالته لفقدان الثقة بقدرته على القيادة.
مصر ترد على تخفيض أمريكا المساعدات الاقتصادية والعسكرية
أعربت مصر عن أسفها لتخفيض الولايات المتحدة بعض المبالغ المالية المخصصة كمساعدات اقتصادية وعسكرية لمصر.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن التخيفض الامريكي شمل التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من برنامج المساعدات الأمريكية وتأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.
وأضافت الخارجية المصرية أنها تعتبر هذا الإجراء انعكاساً لسوء تقدير العلاقات بين البلدين.
جورج وأمل كلوني يتبرعان بمليون دولار لمواجهة جماعات الكراهية في الولايات المتحدة
قرر الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل كلوني التبرع بمليون دولار أمريكي لأحد المراكز القانونية غير الربحية لمواجهة جماعات الكراهية العنصرية.
وجاءت الخطوة كرد منهما على حادثة الدهس لمجموعة من المتظاهرين المناهضين للعنصرية والتعصب القومي والعرقي والديني، والتي أدت لمقتل متظاهرة وإصابة آخرين في مدينة تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا في 12 أغسطس/آب.
الشرطة الدنماركية: الجثة التي عثر عليها في مضيق مائي تعود لصحفية سويدية
قالت الشرطة الدنماركية على حسابها بتويتر إن الجثة مبتورة الرأس والذراعين والساقين، والتي عُثر عليها في أحد المضايق المائية يوم الإثنين، تعود للصحفية السويدية كيم وول. واستندت الشرطة على فحوصات الحمض النووي DNA للتعرف على هوية الجثة.
واختفت الصحفية مطلع الشهر الجاري خلال قصة صحفية على متن غواصة خاصة بدعوة من مالكها الدنماركي ويدعى بيتر مادسن.
وقالت الشرطة إن ساقي وذراعي القتيلة تم بترهم عن عمد.
وكان مادسن قد ادعى للشرطة أنه ترك وول على متن إحدى الجزر، لكنه غير روايته لاحقا وقال إنها توفيت إثر حادث على متن الغواصة ودفن جثتها في البحر. ووجهت الشرطة تهمة القتل لمادسن.