صحفية سويدية تدفع حياتها ثمنا لإجراء قصة عن غواصة خاصة وجورج وأمل كلوني يواجهان الجماعات القومية العنصرية في أمريكا...اضغط هنا لقراءة باقة من أخبارنا المتنوعة

TOM WALL الصحفية السويدية كيم وال

قالت الشرطة الدنماركية على حسابها بتويتر إن الجثة مبتورة الرأس والذراعين والساقين، والتي عُثر عليها في أحد المضايق المائية يوم الإثنين، تعود للصحفية السويدية كيم وول. واستندت الشرطة على فحوصات الحمض النووي DNA للتعرف على هوية الجثة.

واختفت الصحفية مطلع الشهر الجاري خلال قصة صحفية على متن غواصة خاصة بدعوة من مالكها الدنماركي ويدعى بيتر مادسن.

وقالت الشرطة إن ساقي وذراعي القتيلة تم بترهم عن عمد.

وكان مادسن قد ادعى للشرطة أنه ترك وول على متن إحدى الجزر، لكنه غير روايته لاحقا وقال إنها توفيت إثر حادث على متن الغواصة ودفن جثتها في البحر. ووجهت الشرطة تهمة القتل لمادسن.