"محو تاريخ" الصراع في سوريا من يوتيوب، و60 مليون شخص في باكستان مهددون بسرطان الرئة والمثانة بسبب الزرنيخ...اضغط هنا لقراءة باقة من أخبارنا المتنوعة
ملخص
- يوتيوب يحذف فيديوهات توثق جرائم حرب في سوريا
- 60 مليون شخص في باكستان مهددون بسرطان الرئة والمثانة بسبب الزرنيخ
- مئات الآلاف من أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح يحتشدون بوسط صنعاء في ظل ظل توتر علاقته مع حلفاءه الحوثيين
- عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ 3 أعوام
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عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ 3 أعوام
انخفض عدد المهاجرين إلى بريطانيا خلال 12 شهرا انتهاءا في مارس/آذار الماضي إلى أدنى مستوى له في الأعوام الثلاثة الماضية بسبب مغادرة المزيد من مواطني الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة.
وتشير البيانات الرسمية للمكتب الوطني البريطاني للإحصاء إلى أن العدد الصافي للمهاجرين من مواطني الاتحاد الأوروبي انخفض بمعدل 81 الف خلال تلك الفترة.
مئات الألاف من أنصار صالح يحتشدون بوسط صنعاء
احتشد مئات الآلاف من أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء لإحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس حزبه "المؤتمر الشعبي العام".
ووافقت جماعة أنصار الله (الحوثيون) على تأمين الاحتفالية على الرغم من التوتر الذي تشهده العلاقات مؤخرا بين صالح والجماعة في صنعاء، بسبب اشتباه الجماعة في إجراء صالح مفاوضات سرية مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
60 مليون شخص في باكستان مهددون بسرطان الرئة والمثانة بسبب الزرنيخ
تحليل لأكثر من 1,200 عينة من المياه الجوفية في باكستان، والتي تعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب، اكتشف أن قرابة 60 مليون شخص عبر البلاد معرضون للإصابة بأمراض خطيرة كسرطان المثانة والرئية والتأثير على الأوعية القلبية نظرا لأنها تحتوي على نسبة كبيرة عنصر الزرنيخ الكيميائي والمتواجد طبيعيا في المترسبات الطينية والصخور.
واكتسف التحليل الذي نشرت نتائجه دورية "ساينس ادفنسيس" العلمية أن معدلات الزرنيج في المياه الجوفية تفوق معايير منظمة الصحة العالمية.
يوتيوب يحذف فيديوهات توثق جرائم حرب في سوريا
موقع يوتيوبيحاول أن يضع حدا لانتشار الفيديوهات التي يضعها أفراد أو حسابات زائفة تابعة لتنظيمات إسلامية متطرفة كتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، لكن تقنية الجديدة استحدثها الموقع تحذف تلقائيا مقاطع مصورة لنشطاء يعملون لدى منظمات سورية ودولية توثق جرائم حرب والفظائع في سوريا.
تقول منظمة "اير ورز" التي تتقصى الغارات العسكرية في مناطق صراع كسوريا والعراق لمعرفة آثارها على المدنيين، إن يوتيوب هو المصدر الأول للسوريين تحديدا لتوثيق جرائم الحرب التي تُرتكب في مناطقهم منذ بدء الصراع.
ويوجد قرابة 200 منظمة مدنية وحقوقية تحاول جاهدة توثيق آثار الحرب المروعة على المدنيين.
يقول رئيس المنظمة كريس وودز لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأمريكية: "يختفي تاريخ هذه الحرب الكارثية أمام أعيننا".