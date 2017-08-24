"محو تاريخ" الصراع في سوريا من يوتيوب، و60 مليون شخص في باكستان مهددون بسرطان الرئة والمثانة بسبب الزرنيخ...اضغط هنا لقراءة باقة من أخبارنا المتنوعة

انخفض عدد المهاجرين إلى بريطانيا خلال 12 شهرا انتهاءا في مارس/آذار الماضي إلى أدنى مستوى له في الأعوام الثلاثة الماضية بسبب مغادرة المزيد من مواطني الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة.

وتشير البيانات الرسمية للمكتب الوطني البريطاني للإحصاء إلى أن العدد الصافي للمهاجرين من مواطني الاتحاد الأوروبي انخفض بمعدل 81 الف خلال تلك الفترة.