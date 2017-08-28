أمر لسكان مدينة هيوستن الأمريكية بإخلاء منازلهم وتوقعات بمزيد من الفيضانات الكارثية

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اتفقت الحكومتان الهندية والصينية على فض الاشتباك بين قواتهما في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين في منطقة الهيملايا.
وكان جنود البلدين في وضع الجاهزية الكاملة لمدة أشهر في منطقة قريبة من الصين والهند وبوتان.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن فض الاشتباك جاء نتيجة أسابيع من الدبلوماسية بين الهند والصين.
وقالت الهند إنها أرسلت قواتها للمنطقة لمنع الصين من شق طريق جديد في المنطقة التي تدعي بوتان ملكيتها.
ولكن الصين تقول إن المنطقة تعود لها وإن الهنود هم يعتدون عليها.
يذكر أن الصين والهند خاضتا حرباً قصيرة في عام 1962.
أنقذت خدمات الطوارئ في مدينة هيوستن ألفي شخص بينما ينتظر الآلاف دورهم في عمليات الإجلاء جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي جلبها إعصار هارفي.
وشوهدت أكثر من عشرين مروحية تنتشل بعض السكان من فوق أسطح المنازل وانتشرت مئات القوارب الصغيرة والكبيرة في مياه الفيضانات في محاولة الوصول إلى من حاصرتهم الفيضانات.
وأغلق مطار المدينة وقطعت الطرق وتوقع محللو الأرصاد الجوية مزيداً من الفيضانات المدمرة وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية من ولاية تكساس.
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time_stated_uk
الفيضانات تحول شوارع مدينة هيوستن إلى أنهار
التوصل إلى إتفاق بين الهند والصين حول منطقة متنازع عليها في هيملايا
اتفقت الحكومتان الهندية والصينية على فض الاشتباك بين قواتهما في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين في منطقة الهيملايا.
وكان جنود البلدين في وضع الجاهزية الكاملة لمدة أشهر في منطقة قريبة من الصين والهند وبوتان.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إن فض الاشتباك جاء نتيجة أسابيع من الدبلوماسية بين الهند والصين.
وقالت الهند إنها أرسلت قواتها للمنطقة لمنع الصين من شق طريق جديد في المنطقة التي تدعي بوتان ملكيتها.
ولكن الصين تقول إن المنطقة تعود لها وإن الهنود هم يعتدون عليها.
يذكر أن الصين والهند خاضتا حرباً قصيرة في عام 1962.
أمر لسكان مدينة هيوستن الأمريكية بإخلاء منازلهم
أنقذت خدمات الطوارئ في مدينة هيوستن ألفي شخص بينما ينتظر الآلاف دورهم في عمليات الإجلاء جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي جلبها إعصار هارفي.
وشوهدت أكثر من عشرين مروحية تنتشل بعض السكان من فوق أسطح المنازل وانتشرت مئات القوارب الصغيرة والكبيرة في مياه الفيضانات في محاولة الوصول إلى من حاصرتهم الفيضانات.
وأغلق مطار المدينة وقطعت الطرق وتوقع محللو الأرصاد الجوية مزيداً من الفيضانات المدمرة وخاصة في المناطق الجنوبية الشرقية من ولاية تكساس.