أمر لسكان مدينة هيوستن الأمريكية بإخلاء منازلهم وتوقعات بمزيد من الفيضانات الكارثية

Getty Images جنديان صيني وهندي على الحدود بين البلدين

اتفقت الحكومتان الهندية والصينية على فض الاشتباك بين قواتهما في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين في منطقة الهيملايا.

وكان جنود البلدين في وضع الجاهزية الكاملة لمدة أشهر في منطقة قريبة من الصين والهند وبوتان.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن فض الاشتباك جاء نتيجة أسابيع من الدبلوماسية بين الهند والصين.

وقالت الهند إنها أرسلت قواتها للمنطقة لمنع الصين من شق طريق جديد في المنطقة التي تدعي بوتان ملكيتها.

ولكن الصين تقول إن المنطقة تعود لها وإن الهنود هم يعتدون عليها.

يذكر أن الصين والهند خاضتا حرباً قصيرة في عام 1962.